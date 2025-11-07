Znate li da psi ne pamte dane nego trenutke? I mi pamtimo baš svaki kad se sklupčaju uz nas

Mi smo njihova obitelj

Znate li da pas ne pamti dane, nego trenutke? A mi pamtimo baš svaki kad se sklupčaju uz nas, kad nam njuškaju ruku ili jednostavno sjednu pokraj nas dok pijemo kavu. Iza tih malih gesta skriva se cijeli svemir ljubavi.

Znanost je to i dokazala. MRI studije otkrile su nešto nevjerojatno o psima – njihova ljubav za nas ide puno dalje od hrane, igračaka ili igre s drugim psima. Kad pas osjeti miris svog vlasnika, u mozgu mu se aktivira poseban dio – caudate nucleus, centar povezan s osjećajem ljubavi i nagrade. I aktivira se snažnije nego kad nanjuši hranu ili drugog psa. To znači da nas ne prepoznaju samo po navici - već da nas vole, duboko i stvarno. Svaki njihov pogled ili trčanje prema nama zapravo je mala eksplozija radosti i naklonosti.

Ljubav se ljubavlju vraća

Zato je na nama da im uzvratimo najbolje što možemo. Da u njihovim zdjelicama uvijek bude kvalitetna hrana koja brine za njihovo zdravlje, da im darujemo poslastice koje im izmame osmijeh na njušci i da zajedno skupljamo uspomene koje oni možda neće brojat po datumima, ali hoće po sretnim trenucima.

Listopad u znaku kućnih ljubimaca

