Znate li da psi ne pamte dane nego trenutke? I mi pamtimo baš svaki kad se sklupčaju uz nas
Mi smo njihova obitelj
DEIN BESTES
Dopunska hrana za pse – suhi kolačići, 500 g
Znanost je to i dokazala. MRI studije otkrile su nešto nevjerojatno o psima – njihova ljubav za nas ide puno dalje od hrane, igračaka ili igre s drugim psima. Kad pas osjeti miris svog vlasnika, u mozgu mu se aktivira poseban dio – caudate nucleus, centar povezan s osjećajem ljubavi i nagrade. I aktivira se snažnije nego kad nanjuši hranu ili drugog psa. To znači da nas ne prepoznaju samo po navici - već da nas vole, duboko i stvarno. Svaki njihov pogled ili trčanje prema nama zapravo je mala eksplozija radosti i naklonosti.
Ljubav se ljubavlju vraća
DEIN BESTES
Dopunska hrana za pse – trakice s govedinom i peradi, 20 kom.
Zato je na nama da im uzvratimo najbolje što možemo. Da u njihovim zdjelicama uvijek bude kvalitetna hrana koja brine za njihovo zdravlje, da im darujemo poslastice koje im izmame osmijeh na njušci i da zajedno skupljamo uspomene koje oni možda neće brojat po datumima, ali hoće po sretnim trenucima.
Listopad u znaku kućnih ljubimaca
DEIN BESTES
Potpuna hrana za pse – teletina, 400 g
U listopadu u dm-u, uz Dein Bestes proizvode, možete svojim ljubimcima pružiti baš ono najbolje. Pri kupnji proizvoda za kućne ljubimce u vrijednosti iznad 15 eura u dm trgovinama i u dm online shopu čeka vas i trajna torba za kupovinu. Ako aktivirate kupon u 'Moj dm' aplikaciji, do 15.10. ostvarujete i 10x više bodova na svim proizvodima za ljubimce na vašoj dm active beauty kartici.
Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.