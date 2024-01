Čudno ponašanje: Znakovi da je tvoja mačka jako ljuta ili uznemirena

Mačke su sjajni ljubimci. Neovisne su, zaštitnički nastrojene, a po potrebi i prave maze. Čiste su i obično su privržene vlasnicima. Odlično su društvo samcima, ali i obitelji s djecom, a više istraživanja pokazuje da predenje ima pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje, da nas smiruje i opušta. Daješ li joj dovoljno pažnje, miran kutak, ali i omiljenu igračku za kojom će trčkarati, mačka će te nagraditi ljubavlju.

Iako ne mogu govoriti, njihovo glasanje može ti poručiti kako se osjećaju. Katkada je teško shvatiti kad je mačka ljuta ili uznemirena, no stručnjaci-veterinari složni su da bi tada mačje ponašanje moglo biti neuobičajeno. Njen 'govor' tijela, zvukovi ili ponašanje mogu otkriti da nije sve u redu.

A zašto mačke mogu biti uznemirene? Reader's Digest piše da je to zato što se boje, brane teritorij ili ih nešto boli. "Mačke se posebno uznemire kada im je rutina poremećena, primjerice ako ih hranite kasno ili tijekom prelaska na ljetno računanje vremena", kaže dr. Kac Young, autor knjige The One Minute Cat Manager.

Foto: Profimedia.hr

U nastavku izdvajamo suptilne znakove mačje ljute ili uznemirenosti.

Izbjegava vlasnike

Iako su mnoge pasmine mačaka distancirane, možeš znati da nešto nije u redu drži li se tvoja mačka podalje od tebe, a inače ti je privržena. Iznenadno držanje distance može značiti da je ljuta, uplašena ili tjeskobna. Tada joj treba osigurati dovoljno prostora, a stručnjaci za Reader's Digest tvrde da će se vratiti kad budu spremne. I režanje može biti znak ljutnje ili uznemirenosti. Isprva joj trebaš dati slobodu, a onda postupno činiti sitnice koje inače voli poput hranjenja, igranja s omiljenom igračkog ili tihog razgovora. Najvažnije je da ponovno uspostavite rutinu jer mačke vole predvidljiv raspored.

Skriva se ispod kauča

Skrivanje je očiti znak mačje ljutnje ili uznemirenosti. Tada je nemoj pokušavati nasilno izvući jer to može potaknuti dodatnu ljutnju. Umjesto toga, postupi nježno, prijateljski i pokušaj oponašati tepanje jer mačke često vole visoke tonove.

Foto: Profimedia.hr

Uši joj strše, a rep trza

Ako su tvojoj mački najednom uši spljoštene i lagano strše, to je siguran znak da je uznemirena. U tom slučaju, ne paničari, ali joj daj mira. Pokušaš li ju maziti, mogla bi te ugristi ili burno reagirati. Mačka tim poručuje da želi kontrolirati interakciju i da joj ne odgovara pretjeran podražaj. Ljutnju ili uznemirenost možeš iščitati iz repa koji je nisko, no brzo maše s jedne na drugu stranu. Vidiš li da joj rep trza, prestani s određenim ponašanjem ili radnjom i odvoji se od nje na neko vrijeme – dok se ne smiri.

Odbija jelo

Ljuta ili uznemirena mačka odbija maženje, ali i jelo. Odbijanje jela može biti reakcija na novu ili nepoznatu situaciju, promjenu rutine ili veliki događaj poput prinove u obitelji. S druge strane, odbijanje jela može biti i znak određenog zdravstvenog stanja pa ako ljubimac dan ili dva odbija hranu, odvedi ga veterinaru.

Foto: Profimedia.hr

I grebanje namještaja moglo bi biti neuobičajeno ponašanje, no rijetko kad mačka to čini jer je ljuta. Vjerojatnije je da tako obilježava svoj teritorij. One često doživljavaju kuću kao svoje kraljevstvo.

