Zlatni globusi 2026: Trijumf političke satire, povijesne drame i pregršt emotivnih trenutaka

Bila je to večer koja je ponudila za svakoga ponešto od glamura na crvenom tepihu, gdje su poglede plijenili parovi poput Georgea i Amal Clooney te Timothéeja Chalameta i Kylie Jenner, do smijeha, suza i snažnih poruka s pozornice. Dodjela Zlatnih globusa ponovno je dokazala da je, unatoč svemu, i dalje jedan od najvažnijih i najzabavnijih događaja u Hollywoodu, savršeno zagrijavanje za ono što nas čeka na dodjeli Oscara

Osamdeset i treća dodjela Zlatnih globusa, koju je drugu godinu zaredom vodila oštra i duhovita komičarka Nikki Glaser, još jednom je okupila najveća imena filmske i televizijske industrije na jednome mjestu. Večer u Beverly Hiltonu protekla je u znaku slavlja, ali i snažnih poruka, neočekivanih pobjednika i emotivnih govora koji će se dugo pamtiti. Glavne nagrade odnijeli su satirični film "One Battle After Another" i povijesna drama "Hamnet", dok je u televizijskim kategorijama dominirala hvaljena miniserija "Adolescence".

Večer u znaku Andersona i Shakespearea

Filmska industrija nagradila je dva vrlo različita, ali podjednako snažna ostvarenja. Apsolutni pobjednik večeri bio je film "One Battle After Another", gorka satira o radikalnoj politici koja je kući odnijela čak četiri Zlatna globusa. Legendarni redatelj i scenarist Paul Thomas Anderson osvojio je nagrade i za najbolju režiju i za najbolji scenarij, dok je sam film proglašen najboljim u kategoriji mjuzikla ili komedije.

U kategoriji najbolje drame trijumfirao je film "Hamnet" redateljice Chloé Zhao, intiman i potresan pogled na privatni život Williama Shakespearea i njegove supruge Agnes, čiju je tugu i snagu maestralno utjelovila Jessie Buckley. Upravo je Buckley za tu ulogu osvojila nagradu za najbolju glumicu u drami. Pri preuzimanju kipa, Buckley nije skrivala oduševljenje, a na putu do pozornice zastala je kako bi zagrlila Juliju Roberts, također nominiranu u istoj kategoriji. "Julia Roberts, ti si heroj svima nama!", poručila je kasnije u svom govoru.

Glumačke pobjede za pamćenje

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri priredio je brazilski glumac Wagner Moura, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca u drami za ulogu političkog izbjeglice u filmu "The Secret Agent". Moura je tako postao prvi Brazilac u povijesti koji je osvojio ovu prestižnu nagradu. "Ako se trauma može prenositi generacijama, mogu i vrijednosti. Ovo je za one koji se drže svojih vrijednosti u teškim vremenima", poručio je u svom snažnom govoru.

Profimedia

Nakon četiri nominacije, svoj prvi Zlatni globus konačno je osvojio i Timothée Chalamet za ulogu ping-pong igrača u filmu "Marty Supreme". Glumac nije krio sreću, istaknuvši kako su ga prošli porazi naučili zahvalnosti i učinili ovu pobjedu još slađom. U kategoriji najbolje glumice u mjuziklu ili komediji slavila je Rose Byrne za film "If I Had Legs I'd Kick You", koja je nasmijala publiku priznavši da nije pripremila govor te se zahvalila suprugu Bobbyju Cannavaleu koji je večer propustio jer je bio na "sajmu gmazova u New Jerseyju".

Posebno dirljiv bio je govor Teyane Taylor, koja je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu "One Battle After Another". Kroz suze je poslala snažnu poruku: "Mojim smeđim sestrama i djevojčicama koje gledaju večeras, naša mekoća nije teret. Naša dubina nije previše. Naše svjetlo ne treba dozvolu da sja. Pripadamo svakoj prostoriji u koju uđemo."

Profimedia

Televizijom je zavladala 'Adolescence'

U televizijskim kategorijama apsolutnu dominaciju pokazala je Netflixova miniserija "Adolescence", priča o istrazi ubojstva ispričana u jednom kadru. Serija je osvojila sve četiri nagrade za koje je bila nominirana: za najbolju ograničenu seriju, te glumačke nagrade za Stephena Grahama, Erin Doherty i šesnaestogodišnjeg Owena Coopera, koji je postao najmlađi dobitnik u povijesti te kategorije.

Najboljom dramskom serijom proglašena je "The Pitt", a njezin glavni glumac, Noah Wyle, osvojio je nagradu za najboljeg glumca. Njegov put do pozornice obilježio je dirljiv susret i zagrljaj s Georgeom Clooneyjem, kolegom iz legendarne serije "Hitna služba". Nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji osvojila je Rhea Seehorn za seriju "Pluribus", koja je u svom simpatičnom i zbunjenom govoru priznala: "Namjeravala sam nabaviti recept za beta blokatore, ali nisam. Žao mi je, još sam u šoku!"

Nagradu za najbolju humorističnu seriju odnijela je Apple TV-jeva serija "The Studio", a njezin autor i zvijezda Seth Rogen osvojio je nagradu za najboljeg glumca. "Ovo je tako čudno. Upravo smo se pretvarali da ovo radimo u seriji, a sada se stvarno događa!", našalio se Rogen.