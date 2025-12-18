Ženski vikend u Rogaškoj Slatini: Božićni ugođaj kojeg će žene zauvijek pamtiti

Blagdanska atmosfera dobila je poseban predokus na Ženskom vikendu, mjestu opuštanja, veselja i ženskog druženja. Vikend je obuhvatio radionice koje su pokazale kako u kratkom vremenu njegovati kožu, našminkati se, paziti na zdravlje i unijeti čaroliju u dom i poklone

Odbrojavanje do blagdana je počelo pa prije nego li žene krenu s finiširanjem svih detalja vezanih za blagdane, stigao je poziv na jedan poseban, Ženski vikend Hrvatskom i okolicom. Vikend program namijenjen opuštanju, zabavi, smijehu, veselju, ali i brojnim ženskim radionicama na kojima se naučilo kako na brzinu njegovati kožu, kako se našminkati za nekoliko minuta, na što posebno paziti kad je zdravlje u pitanju, što darovati s puno ljubavi i na kraju kako na brzinu učiniti dom blistavim i čistim!

"Već tradicionalno, program za Ženski vikend Hrvatskom i okolicom žensku 'ekipu' dovodi u Rogašku, koja je toliko blizu Zagrebu da ju je šteta ne istražiti i ne uživati u njezinoj ljepoti. Tu se ujutro pije blagotvorna voda s magnezijem, vježba, istražuje priroda, ali i uživa u prekrasnom wellnessu koji se nalazi na samom termalnom izvoru. Ovdje stress nestaje u trenu što svakoj ženi treba na kraju još jedne godine. Kao i svaki put, domaćin ovog programa je Grand hotel Sava u Rogaškoj slatini poznat kao oaza za odličan odmor i regeneraciju" - kaže Alma Premerl Zoko, novinarka i idejna začetnica ovog programa kojeg vole žene.

Nikola Zoko

Početak na Pomoni, jutarnji rituali u Grand hotelu Sava

Ženski vikend Hrvatskom tako je započeo na Pomoni, imanju koje je u potpunosti u skladu s prirodom. Hod među krošnjama, uspon na vidikovac s pogledom na najljepše planine Slovenije, ali i na Sljeme, uz uživanje u domaćim specijalitetima vlasnika Janka Zupaneca bio je odličan ulazak u vikend namijenjen ženama. Kao uvijek, tako i sada snivanje na termalnom izvoru Grand hotela Sava počelo je nakon noćnog kupanja, a prekinuto pozivom na nordijsko hodanje. Kako bi se tijelo razbudilo, a tako i započela kura magnezijem koji je na ovoj destinaciji poseban doživljaj, hotel Sava nudi programe rekreacije i vježbanja u zatvorenim ili otvorenim prostorima. Upravo zato su 90-minutni jutarnji rituali privlačni svima koji provode vikend na ovoj destinaciji a temelje se na buđenju tijela, magnezijem i doručkom posluženom od specijaliteta lokalne proizvodnje.

Nikola Zoko

Što ne propustiti u Rogaškoj Slatini

Rogaška Slatina, idilično jer mjesto od Zagreba udaljeno manje od 100 km poznato, prije svega o divnoj prirodi u kojoj se nalazi i mineralnoj vodi bogatoj magnezijem koja liječi probavu i srce još od rimskih vremena. Za popularizaciju mjesta u svjetski poznatu destinaciju zaslužan je hrvatski grof Petar Zrinski koji je proširio glas o vodi (danas poznatoj kao Donat Mg), što je postavilo temelje za jedno od najstarijih lječilišta Europe. Kad ste u Rogaškoj Slatini gotovo da je nemoguće prošetati divnim parkom (ljeti se tu nalazi minimalno 700 ruža), zaviriti u Kristalnu dvoranu s prekrasnim mramornim salonima s venecijanskim lusterima gdje je svirao Franz Liszt, a car Franjo Josip slavio rođendan, proći prekrasnim mostom i svoj razgled destinacije završiti usponom na jednu od najvećih atrakcija ovog kraja na Stolp Kristal (106 m), ujedno i najvišoj građevini Slovenije. Po povratku svakako je zanimljiv paviljona Tempel u kojem je žensku ekipu dočekao i Božiček (djedica) s posebno kreiranim poklonima koje je za sve pripremio dm. U prepoznatljivom pakiranju sve su žene pronašle proizvode za uživanje u blagdanskoj čaroliji. Uz znamenitosti ove destinacije svakako su zanimljiva još neka prepoznatljiva mjesta ove destinacije - tvornica Afrodita i Staklarna Rogaška. U prvoj tvornici žene su prošle kroz beauty radionicu s Afroditinom stručnom savjetnicom Amrom Chekovikj, isprobale sve Afrodita zimske novitete, te u tvorničkoj trgovini odabrale darove za svoje najmilije. Oduševljenju nije bilo kraja niti u Hall of Fame uz tvornicu Staklarna Rogaška gdje se vidjelo kako nastaju staklene čaše, ali i poznati 'kipići'- statua za Doru i Porin, kristalni globus, ali i staklene statue koje s ponosom drži u ruci Miss universe. O njezinom se besprijekornom make upu pričalo se tijekom make radionice by MUA a male tajne šminkanja, ali i načini kako se našminkati i zablistati u samo nekoliko minuta s MUA novitetima oduševilo je sve prisutne žene.

Nikola Zoko

Božićni glow

Oduševljenje nije izostalo ni na radionici Božićni Glow koju su održale Anamarija Pažin Morović i Martina Tošić iz Botanical Sante stavljajući u fokus cjelovitu ljepotu svake žene uključuje dobru njegu izvana, njegu iznutra, kretanje i opuštanje. Radionicu su započele ritualom opuštanja uz Bioeterica eterična ulja, mali trik s pomoću kojeg se može postići opuštanje, pokazale su kako koristiti neke od beauty alata kao što je gua sha kamen od ružičastog kvarca brenda Ana Lilly za revitalizaciju kože lica i luksuzni cupping set brenda Satori od bijelog žada za pokretanje limfe i bolji tonus kože lica.

Nikola Zoko

Martina je govorila o usluzi mjerenja statusa organizma te se fokusirala na njegu iznutra kroz sjajne prirodne suplemente, čajeve i alate poput Soria Natural Silicija, Soria Natural Sedaner kapsula, Soria Natural Resverasor Plusa, Enlight bakrenih boca za vodu te Leitox čajeva brenda Lejle Filipović. Revitalizirane, sretne i vidno zadovoljne žene su na kraju boravka u Rogaškoj naučile kako u kratkom periodu postići glow efekt doma kojem se sve vraćaju! Naime, nakon svih radionica žene su prošle kroz još jedan izazov- Labud radionicu uz saveznika za glow efekt prozora, komada namještaja, kuhinjskih elemenata- pametnu liniju za čišćenje - Super Jon IQ Clean. Upravo ova linija stvorena je za one koji žele praktičnost, učinkovitost, blistavost i svježi miris doma i to bez stresa, dodatnih troškova i nagomilane plastike.

"Ovo su odlični proizvodi - uz ovaj glavni, kriju se i dvije tabletice za stvaranje novih proizvoda. Tako u jednom pakiranju imamo zapravo tri rješenja za čišćenje. Već ću ga danas isprobati kod kuće, sigurno se vidi da mame tijekom vikenda nije bilo kod kuće", komentirale su žene.

Nikola Zoko

Na putu prema kući...

Nakon istraživanja Rogaške Slatine i uživanja u ljepotama ove destinacije ženska je ekipa stala još u Rogatec. Prva slovenska općina nakon granice iz smjera Krapine, skriva se pod Donačkom gorom a jedan od njezinih turističkih aduta zasigurno je Dvorac Strmol. U njemu se treće nedjelje Adventa održao eno-gastro događaj Grajski Pujs stavljajući u fokus kombinacije retro hrane koja se nekad jela na ovom dvorcu sa suvremenim specijalitetima. Kakao se na ovom mjestu nekad proizvodilo staklo, uz klasičan razgled dvorca, majstor staklar Ivan je s voditeljicom programa Zinkom 'upalio' peć i pokazao kako nastaju staklene čaše. Staklena čaša u rukama svake žene označila je kraj ovog divnog vikenda, a novo žensko druženje bit će prvog dana zime - u nedjelju 21.12. kad Alma poziva žene željne prirode i lijepog druženja na Sljeme.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko