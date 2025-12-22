Ženski vikend na Sljemenskom Adventu na vrhu

U Zagrebu je bila nedjelja u magli, a na Sljemenu divan dan okupan 'zubatim suncem'. Zadnja nedjelja Adventa i prva nedjelja novog godišnjeg doba zime! Idealno vrijeme da se na poseban način završi još jedna godina te ispriča priča o Ženskom vikendu na drugačiji način. Tradicionalno, u zadnjim danima aktualne godine, novinarka i autorica programa Ženski vikend Hrvatskom i okolicom, Alma Premerl Zoko, Zbigecane blagdane pokazala je na tipični zagrebački način - nedjeljom na Sljemenu.

Nikola Zoko

"Cijele godine dajem inspiraciju brojnim ženama kako uživati u prekrasnim dijelovima Hrvatske i njezine okolice, provesti divan vikend spajajući povijest, baštinu, prirodu ali i tipične ženske teme kroz zabavne radionice. Krajem godine, kao rođena Zagrepčanka pozivam žene iz cijele Hrvatske da sa mnom provedu dan otkrivajući Zagreb. Kako je u njemu trenutačno velika gužva zbog Adventa ali i sve češće magla, Zbigecane blagdane, kako se zove koncept za Zagreb, kreirala sam na Sljemenu simbolu Zagreba. Planinskom 'raju' samo pola sata udaljenom od gradske vreve, na kojem ćete uhvatiti koju zraku sunca kad je u metropoli magla. Kao u cijelom gradu tako i na Sljemenu traje 'Advent na vrhu' što znači da se 'gore' može jako dobro zabaviti" - kaže Alma.

Ženski vikend Hrvatskom i okolicom-Zbigecani blagdani tako su počeli s okupljanjem zbigecanih žena na Mihaljevcu, ukrcavanje u ZET-ov bus i početak avanture prema planini. U svetištu majke Božje Sljemenske uz prigodnu misu, upaljena je četvrta svijeća na adventskom vijencu, nakon čega su se žene uputile u Snježnu kraljicu na planinki doručak.

Snježna kraljica: baza Zbigecanih blagdana

Snježna kraljica je zimski magnet za sve - ugođajem podsjeća na divna planinsku kuću koja nalikuje filmskim kulisama. Unutrašnjost je opuštajuća, sobe prostrane s kaminom koji stvara poseban ugođaj, a hrana toliko dobra da su nakon ručka brojne žene finu puricu s mlincima ili teleće pečenje ponijele kućama svojim ukućanima. Na ovom se mjestu jede kultna Sljemenska gibanica, pije fina kava ili posebno kuhano vino tijekom zime. O kavicama se dodatno pričalo te nedjelje. U jednom od apartmana Snježne kraljice, Barcaffe je 'sakrio' sve nove cappuccino kavice te pozvao žene na divnu radionicu s temom kako piti kavu, ali i napraviti svoj cappuccino. Koji je najbolji okus? Žene su se složile da svaka kava, baš kao i one, ima svoj faktor, a pakiranja kavica i mekane dekice podsjećat će ljubiteljice kava i u prvim danima zime.

Vision board za nove uspjehe u 2026.

''Vision board nije samo lijepo dizajniran papir, to je vizualni magnet za snove'' - rekla je mr sc Jasminka Premerl Tabaković pokazujući kako se ilustracije, riječi i namjere pretvaraju u sliku želja za iduću godinu. Vision board radionica završila je iznenađenjem koje je pripremio dm. U prekrasnoj prirodi, uz šumsku jelku, žene su pronašle skrivene darove za nadolazeće blagdane, a završetak ovog ženskog dana završilo je na najvišoj točki Medvednice. Usponom na Vidikovac, pogledom na maglovit Zagreb i guštanjem u kafiću Kavana gdje se ovog Adventa pije fini kuhani gin.

Autobusom gore, žičarom dolje!

