Zeleni vir i Vražji prolaz: Vodič za nezaboravan izlet u srce Gorskog kotara

U potrazi za bijegom od užurbane svakodnevice i digitalnog svijeta, mnogi pronalaze utočište u netaknutoj prirodi. Jedno od takvih mjesta, gdje se Wi-Fi signal gubi, a veza s prirodom jača, skriva se u srcu Gorskog kotara. Poznat kao "zelena pluća Hrvatske", ovaj kraj nudi izniman doživljaj u posebnom geomorfološkom rezervatu Zeleni vir, savršenom odredištu za jednodnevni izlet koji obnavlja duh i tijelo.

Ovdje vas ne čekaju samo bujne šume, već i impresivan slap, tirkizni izvor i kanjon toliko dramatičan da je dobio ime Vražji prolaz. Pripremite se na avanturu koja će vas ostaviti bez daha i ispuniti pozitivnom energijom.

Kako doći do skrivene oaze?

Najjednostavniji način za dolazak do ovog prirodnog bisera je automobilom. Putujući autocestom A6 iz smjera Zagreba ili Rijeke, potrebno je izaći na čvoru Delnice, a odatle nastaviti vožnju lokalnom cestom prema Skradu, što traje otprilike 15-20 minuta. Nakon što prođete Skrad, pratite putokaz koji vas usmjerava ulijevo. Cesta će vas voditi preko željezničke pruge i dalje u šumu.

Iako postoji jedan uži šumski odvojak, preporučuje se nastaviti vožnju ravno glavnom cestom. Nakon desetak minuta vožnje stići ćete u dolinu gdje se prije kamenoloma nalazi oštar zavoj ulijevo na makadamsku cestu. Ta cesta vodi vas do samog početka staze, uz potok Curak, gdje možete parkirati automobil i započeti svoju avanturu. Za one koji preferiraju javni prijevoz, postoji i opcija dolaska vlakom do Skrada, odakle se do Zelenog vira može pješice dobro označenim stazama.

Što vas očekuje u rezervatu?

Ulaz u zaštićeno područje, koje je taj status dobilo još 1962. godine, naplaćuje se simbolično, oko 3 € po osobi. Odmah na početku možete birati želite li prvo posjetiti izvor ili se uputiti prema kanjonu.

Izvor Zeleni vir

Staza koja vodi do Zelenog vira prilično je strma, ali trud se višestruko isplati. Očekuje vas prizor kao iz bajke: snažan izvor smješten u plitkoj, prostranoj špilji u podnožju 70 metara visoke stijene. S vrha litice spušta se slikoviti slap, stvarajući blistavu vodenu zavjesu. Ime "Zeleni vir" potječe od nevjerojatne, smaragdnozelene boje vode u jezercu koje izvor stvara, iako se samo izvorište u špilji ne može vidjeti. Voda iz ovog jezerca podzemnim kanalom napaja malu hidroelektranu "Munjara", izgrađenu 1921. godine, koja je ujedno bila i prva hidroelektrana u Gorskom kotaru.

Kanjon Vražji prolaz

Nakon Zelenog vira, vrijeme je za istraživanje Vražjeg prolaza, jednog od najljepših i najdojmljivijih kanjona u Hrvatskoj. Kroz usku guduru, dugu 800 metara, probija se planinski potok Jasle. Stoljećima je voda neumorno dubila kamen i oblikovala krajolik koji ostavlja bez daha – uski prolazi, ponegdje široki tek dva metra, okruženi su stijenama visokim i do stotinu metara. Za posjetitelje su izgrađene sigurne galerije i mostići uklesani u stijenu, omogućujući prolazak iznad pjenušavog potoka. Budući da potok Jasle tijekom ljeta može presušiti, posjet u proljeće, kada je vodostaj najviši, pruža najspektakularniji doživljaj.

Špilja Muževa hišica

Na samom kraju Vražjeg prolaza nalazi se još jedna atrakcija – špilja Muževa hišica. Ova 200 metara duga špilja nekada je služila kao sklonište lokalnom stanovništvu pred najezdom Turaka. Unutar nje krije se mala dvorana s jezercem, a stalna temperatura zraka i vode iznosi svježih 8 °C, stoga se preporučuje toplija odjeća. Špilja je također stanište zaštićenih šišmiša i čovječje ribice, jednog od najrjeđih primjeraka naše faune.

Planiranje posjeta i korisni savjeti

Iako je tradicionalna staza kroz rezervat kružna i prilično zahtjevna, važno je napomenuti da je dio staze kroz kanjon Vražjeg prolaza povremeno zatvoren zbog oštećenja mostića. Stoga je preporučljivo na licu mjesta provjeriti prohodnost. Ako kružna tura nije moguća, staza "tamo i natrag" duga je oko 5,5 kilometara i fizički je izvediva za većinu posjetitelja. Uz stazu su postavljene brojne klupe za odmor, kao i poučne table geološke i botaničke staze koje dodatno obogaćuju iskustvo.

Za okrjepu nakon šetnje, u blizini se nalazi Planinarski dom Zeleni vir, gdje možete predahnuti i kušati lokalne delicije poput štrudle od borovnica ili palačinki sa šumskim voćem. Ne zaboravite ponijeti udobnu obuću, slojevitu odjeću, dovoljno vode i, naravno, fotoaparat.

Posjet Zelenom viru i Vražjem prolazu više je od običnog izleta; to je uranjanje u iskonsku ljepotu i snagu prirode. Doživljaj svježeg planinskog zraka, žubora vode i pogleda na monumentalne stijene teško je opisati riječima i zabilježiti fotografijom. To je iskustvo koje se mora doživjeti.