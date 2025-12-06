Zašto sveti Nikola ostavlja darove u čizmicama?

Sveti Nikola je djeci jedan od najdražih svetaca, zbog njega sneni trče iz kreveta do svojih čizmica na prozorima kako bi provjerili koje darove su dobili

Sveti Nikola zaštitnik je djece, pomoraca, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika i mnogih gradova diljem svijeta. Spomendan mu je 6. prosinca, a to je i dan kada roditelji daruju djecu.

Sveti Nikola bio je poznat po čudesnim djelima, a zbog jednog takvog događaja, kada je spasio dijete kojemu je riblja kost zapela u grlu, postao je zaštitnikom djece. Ovaj svetac je rođen u 3. stoljeću u gradi Patari u Maloj Aziji, roditelji su mu bili bogati, ali dugo nisu mogli imati dijete pa su molili Boga za malog Nikolu. Ime je dobio po stricu biskupu u Miri. Nažalost, njegovi roditelji brzo umiru i ostaje sam, a kasnije je poželio širiti ljubav i dobrotu te je odlučio biti svećenik. Uskoro mu umire stric, biskup Mire, a iako su svi mislili da će ga Nikola naslijediti, odlučio se za skroman život i odlazi u Palestinu kako bi živio samačkim životom. No, mjesto biskupa nije mogao izbjeći jer nakon smrti stričevog nasljednika ipak postaje biskup, a nakon toga život provodi pomažući potrebitima i šireći vjeru.

Prema legendama, sveti Nikola je činio puno čudesnih stvari. Smirivao je uzburkano more poput Isusa te je zato postao zaštitnik mornara. Jednom je spasio dijete kojemu je zapela riblja kost u grlu i tako postao zaštitnik djece. Uvijek je bio na strani pravde, a u ljubavi prema bližnjem prepoznavao je Boga. Umro je 6. prosinca 343. godine, a pokopan je u Miri gdje se i danas nalazi sarkofag u kojem se nekada nalazilo njegovo tijelo. Tijekom turskih osvajanja, 1096. godine tijelo u mu je preneseno u talijanski Bari gdje se i danas nalaze njegove relikvije.

Zašto djeca na dan svetog Nikole očekuju poklone u čizmicama?

Puno je legendi o svetom Nikoli, no iako ne znamo jesu li istinite sve su jako lijepe. Jedna od takvih legendi je ona o čovjeku koji je imao tri kćeri. Nikolin susjed bio je bogat čovjek, ali je preko noći ostao bez svega i postao siromašan. Imao je tri kćeri koje nije mogao udati zbog nedostatka miraza, a kako bi zaradio novce počeo je trgovati njihovom ljepotom. No, kćeri su se molile Bogu da ih spasi i da sačuvaju svoje poštenje i čast. Nikola je doznao za sudbinu djevojaka pa je vrećicu napunio zlatnicima, omotao platnom i pod okriljem noći ubacio zlatnike kroz prozor.

Iako je otac bio začuđen kada je ujutro našao novac, vidio je da je svota dovoljna za miraz te je spremio prvu kći i dao ju miraz. To se dogodilo i drugi put, a onda je spremio za udaju i drugu kći. Dalje ova legenda ima dva kraja. U prvoj priči, otac je odlučio saznati tko daje novac, pa je svetog Nikolu treći put čekao u zasjedi, a kada je otkrio da se radi o njemu dao je obećanje da nikome neće reći. Unatoč tome, sretni otac kasnije je cijelom selu ispričao radosne događaje.

A drugi kraj ove legende kaže da je nakon druge noći Nikola saznao da ga znatiželji susjed čeka u zasjedi. Zbog toga je zlatnike za treću djevojku bacio kroz dimnjak. Od tada su roditelji počeli stavljati čizmice kod kamina kako bi sveti Nikola donio darove njihovoj djeci, a to traje i do današnjih dana.