Zvijezde iskreno o menopauzi i perimenopauzi: zbunjenost, nesanica, lupanje srca...

Menopauza je prirodna faza koja se događa svakoj ženi, dakle otprilike polovici svjetskog stanovništva. No, ipak se o toj temi još uvijek ne govori dovoljno. Brojnim ženama menopauza je i dalje tabu tema i srame se govoriti o simptomima kojih ih muče te umjesto toga pate u tišini.

Svjetski dan menopauze obilježava se svake godine 18. listopada kako bi se podigla svijest o menopauzi te pružila podrška svim ženama koje prolaze kroz to teško razdoblje. Menopauza je razdoblje promjene i predstavlja kraj fizioloških menstrualnih krvarenja, odnosno kraj reproduktivne dobi kod žene. Kod nekih se žena javlja ranije, kod nekih kasnije, no uglavnom nastupa u dobi između 45 i 55 godina. Menopauza i perimenopauza (višegodišnje razdoblje hormonskih promjena koje se javlja prije menopauze) i simptome koje uzrokuju mogu značajno utjecati na život žena.

Zvijezda 'Seks i grada', glumica Kim Cattrall, još je 2014. godine priznala da joj je to razdoblje bilo vrlo zbunjujuće i da se osjećala izolirano. Zbog svoje je hrabrosti da progovori o svom iskustvu slavna glumica dospjela na naslovnice mnogih tabloida, no ona nije jedina slavna dama koja je progovorila o menopauzi.

Nakon Kim, i brojne su druge slavne žene iskreno progovorile o menopauzi, a njihova iskustva donosimo u nastavku:

Oprah Winfrey

'Dvije godine nisam spavala. Nikada cijelu noć. Nisam imala mira. Nemir i lupanje srca su me stalno pratili. Bilo je to u periodu kada sama imala 48 do 50 godina. Išla sam kardiologu, uzimala lijekove', prisjetila se poznata voditeljica svojih simptoma koje je iskusila kada se počela približavati menopauzi.

Kako je otkrila za Oprah Daily, i ona i njezini liječnici najprije su mislili da ima problema sa srcem. Osim lupanja srca, navela je i da je imala problema s koncentracijom:

'Čitanje, inače moja omiljena zabava, mi je postalo naporno. Odjednom sam postala nezainteresirana za većinu stvari. Nisam više bila tako 'živa'. Cijeli je moj svijet otupio.'

U ublažavanju simptoma pomogla joj je krema s dodatkom estrogena koja je 'njezinom svijetu vratila boju'. Kako bi pomogla drugim ženama, Oprah je nastavila javno govoriti o menopauzi i svim simptomima koje ona donosi.

Salma Hayek

Lijepa glumica još je jedna od poznatih žena koje se trude podići svijest javnosti o raznim simptomima povezanima s menopauzom. Nakon što je počela primjećivati promjene koje se događaju njezinom tijelu, Hayek je otišla liječniku.

'Ljudi su mi postavljali razna pitanja poput: 'Rastu li ti brada i brkovi'? Jesi li razdražljiva? Plačeš li bez razloga? Je li se udebljala?', otkrila je glumica u epizodi Red Table Talk, navodi magazin People.

U intervjuu je rekla i kako su joj zbog menopauze 'jako narasle' grudi:

'Kod nekih se žena one smanje. Ali postoje žene kojima grudi rastu kada se udebljaju ili kada doje, a u nekim slučajevima grudi ponovno rastu i u menopauzi. Ja sam jedna od onih žena kojima se to događalo u svakoj fazi!'

Gwyneth Paltrow

I slavna holivudska glumica progovorila je perimenopauzi na svom Instagram profilu, a tom je prilikom rekla da se njezin pristup temelji općenito na održavanju dobrog zdravlja.

'Dobro probavno zdravlje, san, hidratacija, meditacija, neka vrsta svih osnovnih dobrobiti', istaknula je Paltrow te predložila ženama da budu otvorene prema svemu kako se približavaju menopauzi i neka pokušaju otkriti što im najbolje odgovara, piše Cosmopolitan.

Uz to, glumica je istaknula i da bi žene trebale slijediti svoj instinkt te otvoreno razgovarati sa svojim liječnicima. U podcastu za The Goop, glumica je otvoreno progovorila i o simptomima koji ju muče:

'U perimenopauzi sam. Sve je nepravilno i stalno me iznenađuje. Moje emocije su posvuda. Ponekad navečer legnem u krevet i srce mi ubrzano lupa', rekla je 51-godišnja glumica te dodala: 'Ženama je neugodno zbog toga. Mislim da moramo prestati razmišljati o menopauzi kao o kraju nečega i više gledati na to kao na početak novog poglavlja.'

Emma Thompson

Talentirana britanska glumica javno se zalaže za ženska prava, a više je puta sudjelovala i u raznim kampanjama povezanima s menopauzom. U razgovoru s Andrewom Marrom na LBC-u, pohvalila je kampanju koju podupiru slavni, a također je rekla i da bi trebalo učiniti više da se podrže žene. Thompson je još davne 2014. godine normalizirala razgovore o menopauzi kada je primala nagradu za najbolju glumicu koju joj je dodijelio Nacionalni odbor filmskih kritičara. Tada se tijekom svog govora našalila i rekla prisutnima:

'Ovo je tako hladna noć. Znate, ovo je prvi put da sam ustvari zahvalna za menopauzu.'

