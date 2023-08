Žrtvovali ljepotu: Slavni glumci koji su radikalno promijenili izgled zbog uloge

Svestrana glumica Emma Thompson utjelovila je lik gospođice Trunchbull u filmu "Mjuzikl Matilda" Roalda Dahla. Glumica je uživala u svakoj sekundi glumeći svoj lik, no to je za nju svakako bio izazov jer je uloga zahtijevala potpunu fizičku transformaciju od glave do pete. Morala je nositi protezu za bradu i svaki je dan morala dolaziti na set u 5 ujutro kako bi šminkerski tim od 6 ljudi mogao obaviti posao na vrijeme.