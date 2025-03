Žene koje su mijenjale svijet - od Amelie Earhart do Grete Thunberg

Časopis Time svake je godine, tijekom 72 godine, proglašavao čovjeka godine - premijera, moćnog izvršnog direktora, predsjednika. Kada je 1999. godine, u pokušaju da istakne rodnu ravnopravnost, nominacija za muškarca godine promijenjena u osobu godine, na naslovnici su se i dalje često pojavljivali muškarci, a mnoge žene koje su promijenile povijest nikada nisu ni dobile priliku da budu nominirane.

Zbog toga je američki časopis Time stvorio projekt 100 žena godine - sto žena, po deset za svako desetljeće, od dvadesetih godina prošlog stoljeća pa sve do danas. Sto naslovnica za stotinu žena čije su priče o inteligenciji, talentu, geniju i snazi, ali i o gracioznosti i eleganciji predugo ostale u sjeni. I predugo, društvo, zatvoreno u stereotipe i sistemsku nejednakost, nije prepoznalo njihova postignuća.

Zato nam se 8. ožujka činio kao idealna prilika da se prisjetimo nekoliko takvih žena koje su mijenjale povijest - od Amelie Earhart do Grete Thunberg.

Rosalind Franklin

Davne 1953. godine Jamesu Watsonu, molekularnom biologu koji je u to vrijeme proučavao strukturu DNA, prikazana je jedna slika. To nije bila obična slika, već znanstveno otkriće izvanredne veličine koje je Watson odmah prepoznao. Crni refleksni križ pokazao je, prvi put u povijesti, DNA koji izlazi iz spiralne strukture. Slika je bila rendgenska fotografija koju je stvorila kemičarka Rosalind Franklin, koja je uspjela pružiti prvi kamen temeljac znanstvenom otkriću dvostruke zavojne strukture molekula DNA.

Watson i njegovi kolege Francis Crick i Maurice Wilkins legitimno su došli u posjed slike i podataka, a nitko to nikada nije prijavio kao intelektualnu krađu. Zatim su 1953. objavili svoja otkrića, a 1958., u 37. godini, Franklin je umrla od raka. Watson, Crick i Wilkins 1962. dobili su Nobelovu nagradu, a na Rosalind Franklin svi su zaboravili.

Zenzile Miriam Makeba

Pjesma "Pata pata pata" svira na radiju i odjekuje u domovima diljem svijeta. Godina je 1967. i svjetski hit Zenzile Miriam Makebe, južnoafričke umjetnice iz Johannesburga, postaje zvučna podloga uvodnom činu revolucije protiv apartheida. Makeba je 1960. prisiljena na progonstvo u Sjedinjene Države. Još 34 godine apartheidu u Južnoj Africi neće doći kraj, ali glazba Mame Afrike, kako je često nazivaju, nije bila himna u borbi protiv režima - bila je to umjetnost, sloboda i, jednostavnije, svjedočanstvo stvarnosti tih godina.

Makeba se vratila u svoju zemlju početkom 1990-ih, kada je režim apartheida postajao sve slabiji i kada se njezina glazba počela slobodno puštati, liječeći dušu ranjene nacije.

Rachel Carson

Tih se godina u SAD-u događala još jedna revolucija - 1962. godine objavljeno je Tiho proljeće, moćna knjiga koja osuđuje upotrebu pesticida i drugih kemikalija. Nju je napisala biologinja Rachel Carson i njome je promijenila Ameriku. Knjiga je bila toliko snažna da su joj se snažno suprotstavile kemijske industrije koje su se bojale da će njihovi ekonomski i politički interesi biti ugroženi. Od kasnih 1950-ih, čak i prije objavljivanja knjige, Carson je svoju pozornost usredotočila na očuvanje okoliša, posebno na ekološke posljedice upotrebe pesticida.

Objavljivanje Tihog proljeća odgođeno je neko vrijeme jer je Carson bila prisiljena na mastektomiju zbog raka dojke 1960. Biologinja je bila među prvima koji su shvatili opseg i utjecaj ljudskih aktivnosti na okoliš i planet, a knjiga je dovela do nacionalne zabrane DDT-a za poljoprivrednu uporabu i pomogla nadahnuti ekološki pokret koji je doveo do stvaranja američke Agencije za zaštitu okoliša.

Dorothea Lange

Fotografija koja je promijenila Ameriku prikazuje 32-godišnju majku Florence Owens Thompson i njezino troje djece. Fotografiju je snimila Dorothea Lange koja je 1936. bila na putu kući nakon mjesec dana rada u kalifornijskim poljoprivrednim kampovima. Lange je, međutim, smatrala da nije dovršila svoj projekt pa je okrenula automobil i vratila se natrag. Fotografija pod naslovom Majka migrantica postala je simbol Velike depresije, obišla je svijet i sada se smatra jednom od najpoznatijih fotografija ikad snimljenih.

Neizbrisivi trag koji govori o gladi i siromaštvu tih godina. Kad se Lange vratila kući, ispričala je uredniku novina u San Franciscu o uvjetima u kampu i dala mu dvije svoje fotografije. On je obavijestio savezne vlasti i objavio članak, a kao odgovor, vlada je poslala pomoć kako bi spriječila da ljudi umiru od gladi. Kroz svoj objektiv, Lange je uspjela uhvatiti dostojanstvo ljudi, čak i u vrijeme patnje, a njezin je rad nadahnuo val društvenih promjena.

Françoise Barré-Sinoussi

Godina je 1983., a Françoise Barré-Sinoussi rođena u Parizu izvlači virus HIV-a iz natečenih limfnih čvorova oboljelih od AIDS-a, zajedno s kolegom Lucom Montaignerom. Barré-Sinoussi nije namjeravala postati znanstvenicom, ali nakon što je doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Parizu, počela je raditi na istraživanjima. U listopadu 2008. dodijeljena joj je Nobelova nagrada za medicinu, zajedno s Lucom Montaignerom, za otkrivanje HIV-a i razvoj lijekova koji su promijenili živote milijuna ljudi. Gotovo 40 godina nakon njezinog otkrića, 38 milijuna ljudi širom svijeta još uvijek živi s HIV-om, a Barré-Sinoussi zna da njezin rad još nije gotov.

Dolores Huerta

"Da, možemo", odnosno na španjolskom "sí, se puede", bila je himna Dolores Huerte. Huerta, aktivistica za prava radnika, rođena je u Novom Meksiku 1930. godine. U 32. godini Huerta je zajedno sa Cezarom Chavezom osnovala Nacionalno udruženje poljoprivrednih radnika i 1965. godine vodila štrajk poljoprivrednika u Kaliforniji koji se pretvorio u nacionalni bojkot i doveo do boljih plaća, naknada i zaštite za tisuće radnika. U vrijeme kada je manje od 40 posto žena bilo zaposleno, Huerta je njima, kao i sindikalistima, davala glas, stvarajući pokret za ekonomsku pravdu i dostojanstvo za sve i nadahnjujući mlade aktiviste širom zemlje.

Amelia Earhart

Sjedeći u svom avionu, avijatičarka Amelia Earhart prkosila je svim društvenim konvencijama koje su govorile da je ženi mjesto kod kuće. Ženi je mjesto tamo gdje ona odluči biti, a za Earhart, to je mjesto bilo nebo. Godine 1932. ona je bila prva žena koja je preletjela Atlantski ocean, od Newfoundlanda u Kanadi do Irske, a 11. siječnja 1935. postala je prva žena koja je letjela od obale do obale američkog kontinenta, od Mexico Cityja do New Yorka. Također je letjela s Havaja u Oakland u Kaliforniji i time postala prva osoba koja je ikad preletjela i Atlantski i Tihi ocean. Krajnja njezina težnja da postane prva osoba koja je okružila Zemlju oko ekvatora dovela je do njezinog nestanka 2. srpnja 1937.

Frida Kahlo

Veliki dio svog života Frida Kahlo živjela je u sjeni svog uspješnog supruga, meksičkog umjetnika Diega Rivere, a 1938. u priopćenju za njezinu prvu samostalnu izložbu opisana je kao "supruga Diega Rivere". Izložba je bila samo početak za Kahlo čija je umjetnost - slike koje oduzimaju dah i nadrealni autoportreti - osvojila cijeli svijet. Na svojim je slikama predstavljala tabu pitanja poput pobačaja ili dojenja te je isticala svoje obrve i brkove strogo prkoseći rodnim stereotipima.

Zatim je 1938. godine izložila sliku u Parizu, postavši prva meksička umjetnica 20. stoljeća čiji je rad kupio Louvre, čak i prije supruga Rivere. Kahlo je imala mnogo zdravstvenih problema - tjelesna patnja, poput duševne, neprestano je prisutna u njezinoj ikonografiji. Kao dijete zarazila se dječjom paralizom i u dobi od 18 godina postala je žrtvom strašne autobusne nesreće zbog koje je oslabila i koja ju je natjerala na brojne operacije do kraja života.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir revolucionirala je feminističko razmišljanje, a 1949. godine objavila je knjigu Drugi spol - bilo je to otkriće, jer je de Beauvoir razotkrila da ne postoji ženska priroda, a konzultirala je biologiju, povijest, mitologiju, književnost, etnologiju, medicinu i psihoanalizu kako bi ispitala uloge dodijeljene ženama.

De Beauvoir je 1954. godine osvojila najvišu francusku književnu nagradu za roman Mandarine, a 1971. napisala je tekst Manifest 343, francusku peticiju za legalizaciju pobačaja. Poznata je i po vezi s filozofom Jean-Paulom Sartreom - upoznali su se 1929. godine i bili su zajedno cijeli život, iako nikada nisu živjeli prema kanonima tradicionalnih parova - De Beauvoir je bila slobodna žena i njezine su misli odražavale bit slobode.

Greta Thunberg

Jedna od novijih naslovnica časopisa Time, ona iz 2019. godine, prikazuje švedsku aktivisticu Gretu Thunberg. Thunberg je svojim štrajkovima pokrenula globalni pokret u dobi od 15 godina, mjesecima dominirajući naslovnicama i uspijevajući u naizgled nemogućoj misiji - privlačenju svjetske pozornosti, uključujući i medijsku, u borbi protiv klimatskih promjena.

Thunberg je 2019. godine postala najmlađa osoba godine u povijesti. Ono što je započelo u kolovozu 2018. godine na stepenicama parlamenta u Stockholmu s usamljenom tinejdžericom, kapuljačom i natpisom "školski klimatski štrajk" postalo je globalni prosvjed u 150 zemalja, a oko 7 milijuna ljudi pridružilo se štrajkovima za najveći klimatski skup u ljudskoj povijesti.