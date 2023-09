Mačka kao učiteljica: 5 važnih životnih lekcija kojima te može naučiti tvoja ljubimica

Uopće nas ne čudi što su stari Egipćani ove mistične četveronošce smatrali božanstvima – mačke nas fasciniraju i dan danas te su uz pse najpopularniji kućni ljubimci. Istovremeno su zaigrane i majstori zena, umiljate, a opet u njima uvijek ostaje i malo divljine. Mačke su znatiželjne, nevjerojatno spretne i prilično izdržljive – ta imaju čak 9 života i uvijek će se dočekati na noge.

Ako si i sama ljubiteljica ovih pripitomljenih mini tigrića, ne moramo ti posebno objašnjavati zašto su mačke jednostavno genijalne. A osim što je suživot s mačkama ugodan na više razina – može nam donijeti i neke zaista duboke uvide o životu. Naime, ove četveronožne ljubimice nas dvonošce mogu poučiti bitnim lekcijama.

Dakle, evo 5 istinitih mačjih mudrosti o ljubavi prema sebi koje bi svakako bilo pametno usvojiti. Kad bi mogle govoriti ljudskim jezikom, naše bi nas mace, nakon što bi tražile još omiljenih poslatica, vjerojatno podučile ovim lekcijama...

POGLEDAJ VIDEO: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti?

Vjerujem u sebe

Mačke jednostavno pršte od samopouzdanja: a osim toga su poznate po svojoj upornosti i tvrdoglavosti. Kad si ovaj tigrić nešto zacrta, pokušat će sve dok to i ne ostvari. Mačka nikad ne sumnja u svoje sposobnosti i dobro zna što može i koje su joj granice. Naše nam ljubimice svakog nam dana dokazuju koliko je snažna njihova volja – i ovo je jedan od razloga zašto spram ovih životinja osjećamo poštovanje.

Kopiraj ovo od svoje mačke – nastoj djelovati samopouzdano pa ćeš se tako početi i osjećati. Uvijek se zauzmi za sebe i stoji iza svojih stavova.

Brinem o sebi

Ako živiš s mačkom onda znaš koliko vremena ove elegantne dlakavice provode u čišćenju svog krzna. Mačke uživaju u brizi o sebi, obožavaju biti čiste i njegovane, a jedna od najvažnijih stvari uopće im je odmor – i za to će si uzeti onoliko vremena koliko žele.

Mačja mudrost koja te može nadahnuti je ona o tome koliko je važno odvojiti malo vremena samo za sebe. Umjesto da stalno udovoljavamo drugima i sebe stavljamo na zadnje mjesto, a takvom smo ponašanju mi žene osobito sklone, mačke nam poručuju da stanemo, predahnemo i tu i tamo si uplatimo wellness vikend.

Volim biti sama

Mačke dobro znaju kako biti sam također može biti lijepo i ne traže stalno društvo. S druge strane, mi ljudi često osjećamo nelagodu ako ostanemo sami sa sobom. Tako je nekim ljudima noćna mora pomisao da sami odu u kino ili na večeru. U ljubavnom smislu, postoje osobe koje čak osjećaju tjeskobu ako su predugo solo pa tako , na primjer, iz jedne veze odmah uskaču u drugu.

No ako smo mirni sami sa sobom, nije nam pod svaki cijenu potreban partner da bismo bili sretni i ispunjeni. Mačke nam žele poručiti kako same sebi itekako možemo i trebamo biti dovoljne. Tek kad to naučimo, moći ćemo biti istinski sretne i s drugima.

Živim u sadašnjem trenutku

Mačke su vješti penjači pa vole boraviti visoko na namještaju ili s vrha svoje grebalice promatraju 'svoj teritorij'. S ove pozicije dobro vide sve – i možda si primijetila kako pažljivo proučavaju svoju okolinu. Mački ne može ništa promaknuti jer je u potpunosti, i u svakom trenutku, svjesna svega što se oko nje događa.

Mačja mudrost koju bi bilo pametno usvojiti glasi: nikad ne radi više stvari istovremeno i budi stopostotno fokusirana na sadašnji trenutak. Promatraj svoju okolinu umjesto da uokolo hodaš kao zombi. Budi jednako pažljiva i prema sebi, onom što osjećaš i onome što ti govori tvoje tijelo – budi ovdje i sada.

Borim se za ono što želim

Tvoj posao ti ne pričinjava zadovoljstvo, ali bojiš se da nećeš naći bolji? Jelo koje su ti donijeli u restoranu je hladno i nezačinjeno, ali ti je neugodno prigovoriti? Ugledaj se u mačku: za nju vrijedi ona kako je samo ono nabolje dovoljno dobro.

Doista, naše se ljubimice na četiri šape nikad ne bi zadovoljile s nedovoljno udobnim krevetićem ili nedovoljno ukusnim obrokom – one će jednostavno tražiti bolje. Čemu nas, dakle, uče naši mali kućni tigrovi? Uče nas tome da se uvijek vrijedi boriti za ono što stvarno želimo i da zavrjeđujemo samo najbolje.