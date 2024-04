Slatki su i odani: Ove pasmine pasa na listi su najposlušnijih na svijetu

Svatko tko je ikada imao psa zna koliko ovi ljubimci mogu donijeti radosti, zaigranosti i ljubavi. Tvoj te četveronožni prijatelj možda budi svako jutro u isto vrijeme ili nestrpljivo čeka iza vrata, a to je posebna vrsta privrženosti. Naravno, da bi pas bio prijateljski nastrojen i OK s ljudima nužna je dresura, odnosno adekvatan odgoj. To nekada nije lako, posebice onima koji psa nabavljaju po prvi put. Tada ljudi tragaju za pasminama pasa koji su prirodno 'predodređeni' dobrom ponašanju. Dakako, svaki pas ima osobnost pa je sasvim normalno da je katkada vrckast ili neposlušan. Istini za volju, baš su nam onda najslađi, dok neopterećeno trčkaraju ili se igraju.

Ipak, za one koji nisu sigurni kojeg psa nabaviti, izdvajamo pasmine koje se već godinama svrstavaju među najpoželjnije jer su poslušni. Naravno da je takvih puno više od deset.

Dugodlaki škotski ovčar

Kako i ime pasmine govori, dugodlaki škotski ovčar nekad se uzgajao kao ovčarski pas, a prepoznatljiv je po dugoj dlaci i klinastom licu. Godinama su bili omiljeni među bogatašima, no popularnost su stekli zahvaljujući 'Lassiju'. Ova pasmina dobar je izbor za samce, ali i obitelji te zahtijevaju brigu i ljubav. Stat će u obranu svojim vlasnicima, no nisu agresivni – naravno, uz preduvjet dobro odrađenog odgoja. To neće biti preteško jer su škotski ovčari inteligentni i osjetljivi psi.

Bernski planinski pas

Upečatljiva dlaka prvo je što ćeš na njemu primijetiti. Radi se o snažnom, u povijesti radnom psu koji je sve popularniji zbog prijateljskog temperamenta. Odani su i strpljivi, a dobro će se slagati i s najmlađima. Zahtijevaju (ljudsko) društvo i šetnje, a vlasnika će rado zaštititi. I ne laju previše – osim kad se stranac približi njihovom teritoriju.

Francuski buldog

Francuskog buldoga katkada se zamijeni s bostonskim terijerom. Osjećaš li se usamljeno ili obitelj želi mirnog člana, francuski buldog mogao bi biti dobar odabir jer ne traži duge šetnje. Slatku njuškicu (zbog koje zna imati problema s disanjem) zadovoljit će brze šetnje, a sigurne smo da će ti biti dobro društvo.

Bostonski terijer

Bostonski terijer prvotno se u Americi pojavio kao križanac engleskog buldoga i bijelog engleskog terijera, a tek je 1893. godine priznat kao zasebna pasmina. Bostonski terijer mali je pas guste dlake. Živahnog je temperamenta, no prijateljski raspoložen, a uz to je inteligentan. Tihe je i mirne naravi, a oglasit će se samo kad je potrebno. Vole društvo i djecu, a na popisu poželjnih nalaze se jer ih je lako izdresirati.

Zlatni retriver

Može li popis najpoželjnijih proći bez retrivera? Popularna su pasmina koja se pojavila u Škotskoj u 19. stoljeću, a prvotno su retriveri bili lovački psi. Doslovno ih obožava cijeli svijet, i to zbog njihove izrazito prijateljske osobnosti, ljubavi prema vlasniku i djeci. Mirni su i odani te su pravi čuvari. Lako ih je dresirati i pritom ne iskazuju agresivnost. Retriver je pas za poželjeti, zar ne? Uz sve to, osvaja i preslatkim pogledom!

Labrador

Labrador je iznimno popularan obiteljski ljubimac koji ćete, osim izgledom, osvojiti mirnoćom, privrženošću i toplinom. Vole biti aktivni i prilagođavaju se raznim situacija – prolaze kroz obuku za pse vodiče što znači da su dobri pratitelji djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, a koriste se i za otkrivanje droga. Naravno, odlično se snalaze i u stanu i kućama, no preferiraju prirodu jer su zaigrani. I pogađaš što – s razlogom su na listi najpoželjnijih!

Pudl

Pudl izgledom odiše elegancijom, no isprva su uzgajani kao lovački psi upečatljiva stasa. Radi se o inteligentnoj pasmini koja voli biti aktivna, a uz to je prijateljski nastrojena. Pudle su samouvjerene i brzo pohvataju dresuru, a mogle bi te osvojiti i šarmom. I nasmijati! Jasno da im je potrebna adekvatna briga, redovite šetnje i često četkanje.

Mops

Kraljice-njuškice! Iako djeluju mrzovoljni, mopsevi su pravi šarmeri. Privrženi su vlasnicima, inteligetni su i snalažljivi, a i obranit će se kada je potrebno. Traže pažnju i prisutstvo ljudi, a katkada znaju izgubiti fokus. Ipak, relativno ih je lako dresirati. Oni su mezimci 'zapakirani' u malom i mrzovoljnom tijelu!

Bigl

Biglovi su hrabre i inteligentne njuškice. Po naravi su mirni psi, no katkada mogu imati loš dan pa biti tvrdoglavi. No sve je to dio života. Ipak, ova pasmina idealna je za obitelji s djecom, a lako ćeš ih i naučiti redu. Zanimljivo je to što je bigl izrazito stara pasmina i navodno postoje spisi koji svjedoče da su se uzgajali za lovačke potrebe još u staroj Grčkoj.

Cavalier King Charles španijel

Šećer dolazi na kraju. Svaka je pasmina posebna za sebe i specifičnog izgleda, no ovaj španijel osvaja dugom svilenkastom dlakom. Potomak je malih španijela koje možeš vidjeti na prikazima engleskih plemića iz 16. i 17. stoljeća. Osim lijepe povijesne priče, u prilog im ide i temperament pun nježnosti i ljubavi. Ukratko: to je mali pas koji sve voli! Uljepšat će ti svakodnevicu, a cijenit će dobru dresuru i predanog vlasnika. Rado će se i 'ugnijezditi' uz tebe.

Pogledaj video: Ivi je pas promijenio život nakon teške bolesti