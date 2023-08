Slažeš li se? Prema umjetnoj inteligenciji ovo su najljepše zvijezde na svijetu

Kaže se da je "ljepota u oku promatrača" i velika je to istina. Svatko od nas ima svoju definiciju ljepote i stvari koje ga privlače, ali opet oko mnogih stvari postoji društveni konsenzus. Tako većina ljudi smatra da je Marilyn Monroe najseksepilnija glumica 20. stoljeća iako možda nisu oduševljeni njezinom glumom. Svako razdoblje ima standarde ljepote, a tako je u ovom našem stoljeću. Stoga su neki holivudski glumci uvijek na popisima najljepših i najseksipilnijih i možda samo ponekad zamijene mjesta.

No sada se u našem svijetu pojavila i umjetna inteligencija te je mnoge upravo zanimalo što bi ona stavila na popis najljepših ljudi u Hollywoodu. Portal Brightside odlučio je pitati umjetnu inteligenciju da sastavi popis najljepših glumica i glumaca u Hollywoodu, a ovo je pet najljepših.

POGLEDAJ VIDEO: Kada se koristi botoks i koliko se često može primjenjivati?

Henry Cavill

Henryja Cavilla obožavaju žene diljem svijeta i često se nalazi na popisima najljepših muškaraca na svijetu. Glumom se počeo baviti s 18 godina, a u Britaniji je postao prepoznat kada je glumio u seriji "Tudori". Cijeli svijet ga je počeo prepoznavati kao omiljenog superjunaka kada je 2011. izašao film "Superman". Mnogi su tvrdili da je on najbolji odabir, a spekulira se da bi mogao biti i novi James Bond. Svjetsku slavu potvrdio je 2019. godine sa serijom "The Witcher" koja je vrlo brzo postala jedna od najomiljenijih i stalno je rušila mnoge rekorde. Slavni Britanac se još nije oženio, iako se zna za nekoliko ljubavnih veza, i obožavateljice dalje čekaju s kime će se skrasiti.

Gal Gadot

Gal je još super junakinja koja se našla među najljepših holivudskim glumcima prema umjetnoj inteligenciji. Također je jedna od najplaćenijih holivudskih glumica. Rođena je u Izraelu u ortodoksno obitelji, ali nikada nije želja živjeti prema strogim pravilima. S 18 godina postala je Miss Izraela, a nakon dvije godine obaveznogog vojnog roka odlučila se baviti manekenskom i glumom. Na početku je glumila u Izraelu, ali svijet ju je upoznao 2009. godine kada se pojaviti u filmu "Brzi i žestoki". Nakon nekoliko težoh godina u filmskoj karijeri dobila je veliku ulogu. No onda je glumila akcijsku junakinju Wonder Woman što je od nje napravilo svjetsku zvijezdu. Magazin Time ju je 2018. proglasio jednom od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a na toj listi je bila i jedna od najbolje plaćenih glumica. No Gal je i majka troje djece te supruga graditelja i arhitekta Yarona Varsanoa i to od 2008. godine te uživa u velikom privatnom i poslovnom uspjehu.

Idris Elba

Idris Elba je vrlo šarmantan britanskiglumac koji je često na popisima najljepših slavnih muškaraca, a 2018. godine je proglašen najseksi muškarcem svijeta po izboru magazina People. Slavni glumac nikada se nije bavio samo glumom, radi kao DJ i producent. Rođen je u Londonu, a napustio je koledž kako bi se mogao posvetiti glumi. Istodobno je radio različite poslove te je počeo raditi kao DJ. Njegov glumački uspjeh započeo u kultnoj seriji "Žica", snimana je na početku 2000-ih, a od onda je glumio u velikim hitovima. Za ulogu mračnog detektiva Luthera osvojio je Zlatni globus, a kasnije je glumio i velikog afričkog vođu Nelsona Mandelu.

Što je bio popularniji žene su više uzdisale za njim, a stalno se govorilo i da će biti novi James Bond, ali izgleda da se to ipak neće ostvariti. Otac je dvoje djece na što je vrlo ponosan, a danas je u trećem braku sa modelom Sabrinom Dhowre Elbom.

Scarlett Johansson

Umjetna inteligencija smatra da je Scarlett Johansson najljepša žena među glumicama. A sigurno je da se radi o najplaćenijoj holivudskoj glumici s raskošnim talentom koji je pokazala u cijelom nizu različitih uloga. Počela je glumiti kao dijete, a prvi uspjeh postigla je s filmom "Šaptač konjima" u kojem je glumila s legendarnim Robertom Redfordom. No veliki uspjeh postigla je s filmom "Izgubljeni u prijevodu" redateljice Sofije Coppole. Njezina karijera je dalje samo rasla, a svakako joj nije odmoglo ni to što nosi posebnu sezualnost i putenost. "Djevojka s bisernom naušnicom", "Crna Dalija", "Završni udarac" - samo su neki od filmova koji se pamte.

No tijekom tog vremena imala je uzbudljiv privatni život. Prvi put se udala 2008. godine za slavnog Ryana Reynoldsa, razveli su se dvije godine kasnije. Tada da je postala i slavna u cijelom svijetu zbog uloge super junakinje Black Widow u filmu "Iron Man 2". Kasnije se zaljubila u francuskog novinara Romaina Dauriaca i potkraj 2014. dobili su kći Rose, a iste godina su vjenčali. No iako je njezin profesionalni život bio sve bolji, privatno je bilo drugačije, i drugi brak se raspao. A sada je prekrasna Scarlett u trećem braku s komičarom Colinom Jostom. Vjenčali su se 2020. i dobili su sina. No lijepa Scarlett i dalje ne govori o svom privatnom životu. Uživa u obiteljskom životu, gradi filmsku karijeru, a postala je poduzetnica te je na tržište izbacila kozmetičku liniju za njegu kože.

Chris Hemsworth

Prema umjetnoj inteligenciji, ali i općenito mišljenju mnogih gledatelja - najzgodniji glumac Hollywooda je zanosni Chris Hemsworth. Najpoznatiji je po ulozi Thora. Chris je Australac i u svojoj domovini je postao velika zvijezda kada je glumio u TV seriji "Home and Away". No zahvaljujući toj ulozi, lijepom licu i privlačnom tijelu 2007. je počeo njegov zvjezdani uspjeh. Svjetsku slavu stekao je 2011. godine kada je izašao blockbuster "Thor". Kasnije je snimio i druge velike hitove poput filmova "The Avengers" i "Rush".

Postao je jedan od najplaćenijh holivudskih glumaca, a i njegov privatni život je uvijek bio stabilan kao i poslovni. Sa španjolskom glumicom i manekenkom Elsom Pataky ima troje i u braku su od 2011. godine. Iako ga žene vole i vrlo često je prvi na popisima najljepših glumaca, Cris vodi vrlo miran obiteljski život i stvara velike kino hitove.