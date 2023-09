Nekad top, a danas flop: Slavne dame koje su 90-ih obožavale napadnu šminku

Kada govorimo o trendovima, svako desetljeće ostavi svoj upečatljiv trag u prošlosti. Danas s podsmijehom gledamo na neke trendove koji su dominirali u 80-ima ili 90-ima i u sebi se potajno nadamo da se više nikad neće vratiti u modu.

Osamdesete su svakako bile godine ludih modnih trendova i neobičnih frizura, dok 90-ih u modu dolaze neki malo drugačiji trendovi čije je glavno obilježje bio kič. Neki trendovi s početka i sredine devedesetih godina danas se smatraju neprihvatljivima ili čak i vulgarnima.

No, unatoč smiješnoj modi i neukusnim stilovima, 90-te su svakako imale svoju čar stoga ih se uvijek rado prisjećamo s dozom nostalgije. Jedan od upečatljivih trendova koji su obilježili tu eru bila je i jaka i pretjerana šminka, a takav su kričavi make-up nosile i brojne slavne dame.

Nosili su se jarki ruževi za usne i sjajila, tanke i iscrtane obrve, plavo sjenilo na očima... I sve to odjednom. U današnjim okolnostima ovakav look sigurno ne bi dobro prošao, no tada su bila neka drugačija vremena.

Upečatljive make-up lookove tada su 'furale' gotove sve slavne dame koje su tada bile tek na početku karijere, poput Angeline Jolie, Gwen Stefani i Geri Halliwell, a one najbolje smo izdvojile u nastavku. Iako su se naše preferencije i stilovi otada uvelike promijenili, uvijek je nekako nostalgično i zabavno prisjetiti se dobrih starih vremena.

