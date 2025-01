Transformacija vrijedna divljenja: Adele izgubila 45 kilograma i sjaji više nego ikad

Adele je 2020. godine šokirala javnost gubitkom gotovo 45 kilograma. Kako su ljudi reagirali na njezinu transformaciju, i kako se ona nosila s tim? Tijekom televizijskog intervjua s Oprom za CBS, pod nazivom "Adele: One Night Only", pjevačica hita Easy On Me podijelila je svoje mišljenje o medijskoj opsesiji njezinim gubitkom kilograma. Iako su je neki pohvalili, drugi su smatrali da je podlegla nerealnim standardima ljepote.

"Nisam bila šokirana ili povrijeđena zbog toga. Moje tijelo je bilo objektivizirano tijekom cijele moje karijere. Mogu biti predebela ili premršava, atraktivna ili ne, kakva god bila, nikada nisam procjenjivala nikog zbog njihovog tijela," izjavila je, odgovarajući na pitanje o tome kako se osjeća zbog reakcija žena koje su bile razočarane njezinim gubitkom kilograma. "Tada sam imala pozitivan odnos prema svom tijelu, i sada ga imam. No, nije moja odgovornost kako se ljudi osjećaju u vezi svojih tijela. Žao mi je što se mnogi sada osjećaju loše zbog toga, ali to nije moja odgovornost. Ja pokušavam riješiti svoj život."

Foto: Profimedia

Za umjetnicu, vježbanje je predstavljalo način opuštanja, osobito tijekom teških trenutaka nakon razvoda s bivšim suprugom Simonom. "Vježbanje je bilo povezano s mojom anksioznošću. Imala sam najstrašnije napade anksioznosti kad sam napustila brak, to me tako zbunilo i učinilo da nisam imala kontrolu nad svojim tijelom," priznala je. "Primijetila sam koliko sam vjerovala prisutnosti svog trenera, kad sam se osjećala izgubljeno, a također nisam osjećala nikakvu anksioznost dok sam bila u teretani. To je postao moj trenutak opuštanja, moj svakodnevni plan, jer nisam imala drugih."

Foto: Profimedia

Adele je otkrila da nije imala nikakav plan prehrane ili specijalnu dijetu za mršavljenje, već joj je vježbanje postalo gotovo ovisnost. "Jedem više nego prije, jer puno vježbam," ispričala je 2021. britanskom Vogueu.

Adele vjeruje da je povremeno uživanje u hrani ključ uspjeha, pa si barem jednom tjedno priušti obrok iz McDonald'sa, piše Zadovoljna.si.

"Moj idealni obrok, moj obrok na smrtnoj postelji, moj zadnji obrok bio pileći medaljoni s Big Mac hamburgerom i pomfritom," izjavila je. "To je moj omiljeni obrok, jedem ga barem jednom tjedno."