Sve o zagrebačkom Adventu na jednom mjestu - čarolija može početi

Zima u Zagrebu postaje čarobna u razdoblju Adventa, kada se glavni grad Hrvatske pretvara u blistavi festival svjetla, okusa i zvukova. S brojnim manifestacijama, ukrašenim ulicama, božićnim sajmovima i koncertima, Advent u Zagrebu se već nekoliko godina smatra jednim od najljepših i najposjećenijih božićnih događanja u Europi. Manifestacija službeno počinje 30. studenog 2024. godine i trajat će do 7. siječnja 2025. godine.

Međutim, mnoge lokacije bit će otvorene nekoliko dana prije službenog početka. Ovaj period "zagrijavanja", koji je uveden prošle godine, poznat je kao warm-up faza, i trajat će od 29. studenog. Svečano otvorenje predviđeno je za subotu, 30. studenog, a sve lokacije će tada zasjati u punom sjaju, te će započeti koncerti i kulturni programi. Službeni dio programa kreće nakon paljenja prve adventske svijeće na Trgu bana Jelačića. Novost je da će se ove godine na Adventu pojaviti nova lokacija - Kvaternikov trg, a ukupno će 18 lokacija u metropoli biti dio adventske čarolije.

Adventske lokacije i događanja

Gornji grad se vraća na adventsku kartu, a blagdanski duh širit će se Trgom bana Jelačića, Europski trgom, Trgom Josipa Jurja Strossmayera, Gajevom i Bogovićevom ulicu te parkovima Zrinjevac i Tomislavac, na kojem će ponovno biti postavljen Ledeni park. Za desetu godišnjicu Ledenog parka održavat će se Balet na ledu, a posjetitelji će tijekom Adventa moći pogledati baletnu izvedbu Orašar svakog ponedjeljka. Uvijek fotogenična scenografija koju donosi tim Caffe de Matoš. Za ovu zimsku sezonu pripremili su Legendarni Advent na Trgu – čarobnu priču o Zagrebu i njegovim legendama. Ručno izrađene lutke zagrebačkih legendi u prirodnoj veličini, interaktivni foto punktovi, viseći svjetleći stalaktiti i ručno oslikane drvene kućice stvorit će nezaboravnu adventsku atmosferu, pretvarajući Trg u mjesto koje se jednostavno mora posjetiti.

Program pod nazivom Legendarni advent održat će se na glavnom zagrebačkom trgu .Na trgu će biti novi izlagači, a među delicijama koje ćemo moći kušati bit će bageti s kobasicama, sendviči s buncekom i zeljem, prženi krumpiri sa sirom i kobasicama, te slastice poput knedli, veganskih fritula i kurtoša. Advent na Dolcu još je jedna novost, a tamo će se održati pop-up blagdansko izdanje PLACe marketa na kojem će chefovi i ugostitelji predstaviti blagdanske tradicionalne specijalitete sa svojim potpisom.

Neizostavno Fuliranje vratit će se i ove godine, i pokazati šarm staroj Zagreba uz sličan program kao prošle godine. Strossmayerov trg imat će i ponudu za najmlađe, a klince i klinceze će razveseliti Teatro Klincolino. Advent na terasi Esplanade ove sezone će imati bogatiju ponudu, a na Fooling Aroundu svoja kulinarska umijeća pokazat će svjetski poznati kuhari koje još nismo imali prilike vidjeti u Zagrebu. I Britanski trg neće zaobići blagdanska čarolija pa će se tako od 2. do 7. prosinca održati Food Truck - urbana gastro tržnica na kojoj će svi moći uživati u odličnoj hrani, plesati uz DJ-eve i nadolazeće koncerte. Grad organizira i dječji doček Nove godine na kojem će nastupati Mia Dimšić, a koncert Želim život ove će se godine održati na sami Božić.

Očekuje nas i novo izdanje Adventa u prolazu čiji je glavni akter hotel Jägerhorn - najstariji zagrebački hotel u čijem se prolazu uvijek osjeća blagdanska i intimna atmosfera. Ostale lokacije obuhvaćaju Tuškanac, Zrinjevac i Europski trg. Tunel Grič inspiriran je božićnom pričom Polar Express koja govori o čarobnom putovanju dječaka na Sjeverni pol, pa će tako posjetitelji u nizu svjetlosnih efekata i imaginarnim krajolicima Sjevernog pola. Mjesečev vrt se s Gornjeg grada preselio na Ribnjak i opet će oduševiti adventskim dekoracijama.

Božićna priča u Etnografskom muzeju povezat će nas s prošlim vremenima, a vožnja kočijom Djeda Božićnjaka povest će nas putem zimske čarolije. Koncert u Oktogonu priuštit će nam simbol klasične glazbe u Hrvatskoj - Zagrebački solisti. Psihomodo Pop u punom sastavu otvorit će službeno Advent na Trgu, a do kraja prosinca na pozornici će nastupiti i brojna velika imena, poput: Novi Fosili, Alen Đuras, Ante Gelo s bendom, Sabrina Hebiri, Gelato Sisters, Elvis Sršen & the Funkblasters, Tom & the Twisters.

Lokacije ovogodišnjeg Adventa:

Ledeni park na Tomislavcu

Advent na Zrinjevcu

Caffe de Matoš – Legendarni Advent na Trgu

EU Advent na Europskom trgu

Fooling Around by Fuliranje na terasi hotela Esplanade

Fuliranje – Tko pjeva zlo ne misli na Trgu Josipa Jurja Strossmayera

Advent u prolazu Jägerhorn

Ulovi Advent na Tuškancu

Jinglingz na Kvatriću

Polar Express u Tunelu Grič

Food Truck na Britanskom trgu

Advent na Dolcu PLACe market

Popis koncerata na ovogodišnjem Adventu: