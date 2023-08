Tko se bolje zabavlja? Evo što boja kose otkriva o tvom ljubavnom životu

Kaže se da tvoj dlan i crte lica mogu otkriti nešto o tebi, no čini se da i frizura koju nosiš otkriva više nego što misliš. Jean Haner stručnjakinja je za 'čitanje lica' i autorica knjige The Wisdom of Your Face. No, Harper tvrdi da se svaki čovjek ističe bojom kose i da kosa govori nešto o našem karakteru. Tako navodi da se žene crvene kose obično vole zabavljati te da imaju istančan smisao za humor, ali i da katkada vole dramiti.

Prema Haner, osobe kovrčave kose odlikuje srdačnost i dinamičnost što znači da im se teško usredotočiti na jednu stvar dulje vremena. Osobe guste kose, pak, najčešće imaju puno energije i puno volje, ali su zato tvrdoglavi.

Oni tanke kose obično su osjetljive prirode i mirnije duše – barem tako tvrdi Haner. Boja kose navodno može otkriti i kakva si tijekom strastvenih trenutaka. Istraživanje iz 2015. koje je proveo Skyn Condoms otkrilo je neke zanimljive podatke. Izgleda da su boja tvoja kose i ljubavni život itekako povezani.

Što je zajedničko plavušama, a što brinetama i što boja kose može otkriti o tvom ljubavnom životu, otkrij u nastavku.

