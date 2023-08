Tko se bolje zabavlja? Evo što boja kose otkriva o tvom ljubavnom životu

Kaže se da tvoj dlan i crte lica mogu otkriti nešto o tebi, no čini se da i frizura koju nosiš otkriva više nego što misliš. Jean Haner stručnjakinja je za 'čitanje lica' i autorica knjige The Wisdom of Your Face. No, Harper tvrdi da se svaki čovjek ističe bojom kose i da kosa govori nešto o našem karakteru. Tako navodi da se žene crvene kose obično vole zabavljati te da imaju istančan smisao za humor, ali i da katkada vole dramiti.

Prema Haner, osobe kovrčave kose odlikuje srdačnost i dinamičnost što znači da im se teško usredotočiti na jednu stvar dulje vremena. Osobe guste kose, pak, najčešće imaju puno energije i puno volje, ali su zato tvrdoglavi.

Oni tanke kose obično su osjetljive prirode i mirnije duše – barem tako tvrdi Haner. Boja kose navodno može otkriti i kakva si tijekom strastvenih trenutaka. Istraživanje iz 2015. koje je proveo Skyn Condoms otkrilo je neke zanimljive podatke. Izgleda da su boja tvoja kose i ljubavni život itekako povezani.

Što je zajedničko plavušama, a što brinetama i što boja kose može otkriti o tvom ljubavnom životu, otkrij u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Koliko različite uloge utječu na život svake žene?

Crvena kosa

Već smo spomenule da su žene crvene kose obično najluđe i vrckaste. No, ovo je istraživanje pokazalo da je su za žene s crvenom kosom najmanje sklone stupanju u odnose na jednu noć. One su izričito protiv dejtanja online i srodnu dušu će (gotovo) uvijek tražiti uživo.

Što se tiče 'igrica pod plahtama', izgleda da crvenokose žene vole 'žestoko' i da su spremne na igranje uloga u krevetu. Submisivnost, dominantnost i seksi kostimi njihov su đir – ako je vjerovati istraživanju. S druge strane, one u vezama mogu biti promjenjive, a najveći strah im je strah od odbijanja.

Smeđa kosa

Po spomenutom istraživanju, žene smeđe kose češće će pristati na odnose na jednu noć i neće se ustručavati tražiti partnere na stranicama za upoznavanje. 'U krevetu' će direktno reći što vole, a što im se ne sviđa i bit će sigurne u svoje umijeće.

Crna kosa

'Crnke' navodno najčešće koriste online dejting stranice i imaju najveće šanse (65 posto) da će ući u odnose iz užitka i zabave. Izrazito su samopouzdane – navodno više od žena drugih boja kose – i znaju što traže od partnera pa na tome i ustraju.

Plava kosa

O plavušama je ispričano niz viceva, a ovo istraživanje potvrđuje neke od njih. Ispada da plavuše najviše vole seks na zanimljivim mjestima poput automobila, kada i zahoda. Preko 40 posto ispitanica plave kose iskazuje sigurnost u vještine 'u krevetu', a navodno imaju više od šezdeset posto šansi da će 'upasti' u odnos na jednu noć.