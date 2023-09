Najpoznatiji 'zločesti' dečko s violončelom, Stjepan Hauser, iznenadio nas je svojim pojavljivanjem u megapopularnom reality showu 'Love Island UK' kojeg trenutno pratimo na platformi Voyo , a daroviti glazbenik upravo je na svojoj prvoj samostalnoj svjetskoj turneji u sklopu koje sprema fantastičan koncert u Zagrebu ovog listopada.

Stjepan Hauser zadnjih se godina profilirao kao jedan od najpoznatijih intrumentalista na svijetu, a surađivao je s brojnim poznatim imenima. Nedavno je svojom glazbom 'začinio' i romantično druženje jednog od parova u kultnom reality showu'Love Island UK' čiju najnoviju sezonu pratimo na platformi Voyo.

Voditelj Iain Stirling najavio ga je kao 'legendarnog Hausera' dok je svirao uvodne taktove slavne skladbe 'River Flows in You'. Romantičnije od toga nije moglo, pogotovo za Otočane koji su ga gledali u nevjerici. Svoj je set nastavio sa 'With or Without You' i definitivno im taj trenutak urezao u pamćenje.



"Nadam se da ću Otočanima donijeti novu razinu romantike", rekao je Stjepan prije svog nastupa, a riječ je itekako održao.



Ovo je fantastična promocija za njegov nadolazeći projekt.



Prva samostalna svjetska turneja



'Zločesti dečko' među instrumentalistima i jedan od osnivača 2Cellos, poznat jednostavno kao HAUSER, najavio je prošle godine svoju dugoočekivanu, prvu svjetsku samostalnu turneju - “Rebel with a Cello”, koja je u međuvremenu rasprodala već niz koncerata u Europi. Spoj ljubavi, strasti i glazbe najbolje opisuje dvosatni glazbeni show koji nam stiže 25. listopada u Arenu Zagreb.

Dok vragolasti glazbeni romantičar u novi show uključuje sve što su njegovi obožavatelji upoznali i zavoljeli kroz njegove dosadašnje nastupe, Hauserova debitantska solo turneja podiže njegov nastup uživo na sasvim novu razinu u kojoj spaja ritmičan retro zvuk s modernim svjetskim plesnim hitovima, a sve je to upakirano u njegov zadnji album “The Player”. U sastavljanju eklektičnog popisa pjesama na albumu pa tako i na koncertu - koji uključuje reinterpretacije svih, od Shakire do legendarnog kubanskog skladatelja Osvalda Farrésa - Hauser je iskoristio svoje gotovo enciklopedijsko znanje o povijesti latinske glazbe. Neće ovo biti samo glazbena poslastica - Hauser priprema i impresivni vizualni spektakl.



"Buntovnik iz Pule" izaći će na pozornicu s preko 20 članova orkestra koji će ga pratiti na violinama, bubnjevima, gitarama, udaraljkama i puhačkim instrumentima. Koncert “Rebel with a Cello” spoj je klasike, latino ritmova i filmske glazbe, upakiran u tri odvojena “čina” s bogatom listom od preko 20 pjesama, koje će raznježiti, a zatim dići na noge i rasplesati publiku u Areni Zagreb.

