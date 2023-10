Ove zvijezde iskreno su progovorile o borbi s poremećajem u prehrani

Poremećaji hranjenja obuhvaćaju niz stanja povezanima s mentalnim zdravljem, a osobe koje se s njima bore mogu imati različite simptomi. Obrasci ponašanja različiti su jer postoji više vrste poremećaja prehrane, a anoreksija i bulimija vjerojatno su najpoznatiji. Osobe s anoreksijom općenito sebe smatraju predebelima čak i i ako imaju manje kilograma nego što bi trebali. Stoga ograničavaju unos kalorija, stalno prate tjelesnu težinu pa čak izbjegavaju jesti što, ako se ne liječi, može rezultirati ozbiljnim posljedicama.

S druge strane, osobe s bulimijom često imaju epizode prejedanja nakon čega slijedi prisilno povraćanje, gladovanje ili drugi načini čišćenja kako bi se izbjeglo debljanje.

Kod oba poremećaja u središtu je strah od debljanja (kad za to nema razloga) i opsjednutost tjelesnom težinom te unesenim kalorijama, a često se javljaju u adolescenciji. Svemu 'kumuju' nametnuti ideali ljepote i percepcija da osoba pod svaku cijenu mora biti mršava.

S poremećajima prehrane borile su se i neke svjetske zvijezde. Hrabro su progovorile kako izgleda to kad si suviše opterećen izgledom i kalorijama. Njihovi su slučajevi različiti, no na sreću imena koje ćemo spomenuti u nastavku tvrde da je sada sve u redu. No iza njih nije lagana bitka.

Taylor Swift

33-godišnja dobitnica Grammyja od mladosti je pod svjetlima reflektora. To dakako ima i negativne strane. Taylor je u posljednjih desetak godina često gledala svoje slike u medijima te su je pratili nastupi pred više tisuća ljudi. To je utjecalo na njenu percepciju vlastitoga tijela pa bi čim bi primijetila da joj trbuščić izgleda napuhnuto – ili čim bi je netko upitao je li trudna – jednostavno prestala jesti. Detalje o borbi s poremećajem prehrane otkrila je tek prije tri godine časopisu Variety, a nastavila u dokumentarcu Miss Americana. Priznala je da joj nije lako govoriti o ovoj temi, no da je godinama imala ''nezdrav odnos s hranom i tijelom''. Kad bi smršavjela – i više nego što bi trebala – stilisti bi je tapšali po ramenu pa je smatrala da je učinila nešto dobro. Odnos prema tijelu bazirala je na pohvalama i kritikama javnosti i ljudi koji su je spremali za nastupe i to se pokazalo kobnim jer bi nastupe izvodila na izmaku snaga.

''Mislila sam da bih se usred koncerta ili nakon njega trebala osjećati kao da ću se onesvijestiti. Sada shvaćam da to nije tako. Hrana nam daje energiju i jedino tako mogu izvoditi sve te koncerte'', priznala je Swift 2020. istaknuvši da je konačno unaprijedila obrazac prehrane.

Ed Sheeran

Pritisak javnosti i ideal ljepote osjetio je i pjevač Ed Sheeran. Kako piše portal People, Sheeran je na početku karijere bio nesiguran i to zato što su ga ''uspoređivali s drugim pop zvijezdama. Često se pitao zašto nema pločice na trbuhu i fantastičnu figuru poput Shawn Mendesa ili Justina Biebera. I uvijek sam mislio: ''Pa, zašto sam tako... debeo?'", prisjetio se Sheeran i rekao da ga je to dovelo do poremećaja prehrane – u njegovu slučaju prejedanja. Iako mu je neugodno razgovarati o toj temi, istaknuo je da je važno istupiti jer od takvih nezdravih obrazaca jedenja pati puno ljudi, ali to skriva. Osim na zavidnu karijeru, Sheeran je danas usredotočen na očinstvo, a i fizički se pokrenuo.

Jane Fonda

Glumica i aktivistica s navršenih 85 godina može se pohvaliti zavidnom linijom i mladolikim izgledom. Danas je primjer da je u zdravom tijelu zaista zdrav duh. No, nije oduvijek bilo tako. Slavu je stekla šezdesetih godina prošlog stoljeća – ponajviše filmom Cat Ballou iz 1965. koja je dobila čak pet nominacija za Oscara. Paralelno s poslovnim uspjesima, Fonda se borila s bulimijom. Bilo je to u njenim dvadesetima kad je, kako kaže, unatoč rastućoj slavi bila jako nesretna.

''Jedva da sam izlazila. A i snimala sam filmove koje baš nisam voljela'', otkrila je. Tek je na pragu četrdesetih shvatila da nešto mora promijeniti – dotad je zapravo vodila tajnu borbu s tijelom i hranom. ''Nisam znala da postoje grupe kojima se možeš pridružiti. Ništa nisam znala. Nitko o tome nije govorio. Nisam čak znala ni da postoji riječ za to (poremećaje prehrane)''.

Ipak, priznaje da joj je s vremenom postalo lakše, a osamdesetih se intenzivno okrenula aerobiku i fitnessu. Prvo se priključila vježbama aerobika i jačanja pod vodstvom instruktorice Leni Cazden da bi potom izgradila karijeru i u tom području. 1982. objavila je, naime, svoj prvi workout video koji se prodao u više od milijun primjeraka. Uz Fondu, ljudi su htjeli vježbati kod kuće.

Kelly Clarkson

Poput Fonde, i pjevačica Kelly Clarkson u mladosti se suočila s bulimijom. Njoj se to dogodilo nešto ranije, u sedmom razredu i na pragu puberteta. Kako je naknadno otkrila, sve datira iz školskih dana kada joj je ''manje talentirana, ali mršavija pjevačica'' ukrala ulogu u mjuziklu. Kelly je tada mislila da će dobiti ulogu ako smršavi pa se punih šest mjeseci borila s poremećajem prehrane. U tom razdoblju psihički je bila loše, a ističe i da je bila okružena nekim stvarno toksičnim ljudima. Nasreću, promijenila je život nabolje te je mučno razdoblje iza nje.

Lily Collins

Možda si pogledala film 'To the Bone' (2017) u kojoj glumica Lily Collins utjelovljuje ženu koja se bori s anoreksijom. Njen lik – žena Ellen – ima kompulzivnu naviku mjeriti svoju sićušnu ruku, a to je samo jedna od scena koja portretira mučan život s poremećajem hranjenja. No, ova je uloga za Collins bila posebna jer je u ulogu ugradila i djelić svog iskustva. Kako je priznala, kao tinejdžerica znala je danima ništa ne jesti. Kad bi i pojela, namjerno bi povraćala ili uzimala tableta za mršavljenje. Zato je pristala glumiti Ellen – kako bi pokrenula se o ovom problemu počelo govoriti. Nije otkrila koliko je točno kilograma izgubila zbog uloge, ali je potvrdila da je drastičan gubitak kilograma bio pod nadzorom nutricionista, producenta i obitelji.

Hillary Duff

Hillary Duff trenutno je možda najpopularnija zbog uloge u seriji 'How I Met Your Father'. I dok danas Duff ne skriva ponos svojim tijelom i svim što je postigla, kad je imala 17 godina borila se, kako ga je nazvala, ''strašnim'' poremećajem prehrane uzrokovanog mišlju da mora biti mršava. Teško je razdoblje trajalo godinu dana, a otada je razvila zdrav odnos s tijelom. "Ponosna sam na svoje tijelo. Ponosna sam što mi je rodilo troje djece. Stigla sam do faze u kojoj sam mirna s promjenama kroz koje je moje tijelo prošlo", rekla je Duff prošle godine kad je pozirala gola za časopis Women's Health kako bi, među ostalim, istaknula važnost brige o zdravlju – i tjelesnom i mentalnom.

Zayn Malik

Nekadašnja zvijezda benda 'One Direction' tinejdžerske je dane proveo na turnejama i konstantnom medijskom pažnjom. Slava nažalost često negativno utječe na pojedince, pogotovo ako se sa svjetlima 'reflektora' suoče u mladim danima. Prenatrpan raspored 2016. godine Malika je natjerao na preskakanje nekoliko obrok. “Nešto o čemu nikada prije nisam govorio u javnosti jest da sam patio od poremećaja hranjenja”, napisao je u svojoj knjizi. "Nije bilo da sam bio zabrinut zbog svoje težine ili nečeg sličnog, samo danima - ponekad dva ili tri dana uzastopno - nisam ništa jeo. Postalo je prilično ozbiljno, a dobro je što sam ubrzo prepoznao da problem postoji'', kazao je Malik koji se od raspada benda prepustio solo karijeri, a u srpnju je izdao singl 'Love Like This'.

Nicole Scherzinger

Iza kulisa se Nicole Scherzinger, tada pjevačica pop benda The Pussycat Dolls borila s poremećajem prehrane. Nije shvaćala ozbiljnost situacije sve dok se nije onesvijestila nakon nastupa. “Počela sam gubiti glas, nisam mogla pjevati na nastupima, a onda se sjećam da me moj menadžer pronašao onesviještenu na podu na Malti ili u južnoj Francuskoj”, rekla je za britanski Cosmopolitan.

Iako se svima činilo da živi savršenim životom, zapravo je bila psihički jako loše. Tu je prelomila i rekla si da ''ima samo jedan život, samo jednom 27 godina'' i da to ne smije potratiti. Nije joj bilo lako u javnosti progovoriti o bulimiji isto kao što joj je bilo teško prihvatiti da problem postoji. ''Bila je to moja droga, moja ovisnost. To je beskrajni začarani krug.”, otkriva Nicole i poručuje ljudima da koliko god teško bilo, pobijede bulimiju. ''Nemojte odustati jer ste tako posebni i stvoreni ste za tako velike stvari'', otvoreno kaže.

Primijetiš li i ti simptome anoreksije, bulimije ili kompulzivnog prejedanja – ili sumnjaš na njih – svakako se javi Savjetovalištima Centra/Zavoda za poremećaje hranjenja i potraži podršku.