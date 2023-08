Tko ih se još sjeća: Jesi li znala da su ovi slavni nekad bili ljubavni parovi?

U svijetu bogatih i slavnih ništa nije nemoguće. Njihove burne ljubavne živote teško je pratiti. Mnogobrojne veze, afere, brakovi i razvodi dio su njihove uobičajene svakodnevice. I dok neke slavne parove, poput Brada Pitta i Jennifer Aniston ili Britney i Justina, nikad nećemo prežaliti, za druge smo posve zaboravile (ili nismo ni znale) da su nekoć bili zajedno.

Danas gotovo sve informacije o zvijezdama doznajemo iz njihovih objava na društvenim mrežama, no u ne tako davnoj prošlosti postojale su neke ljubavne priče za koje javnost jedva da je znala.

Primjerice, jesli li znala da su Bradley Cooper i Renée Zellweger 2009. godine, osim na filmu, bili par i u stvarnom životu? Mi nismo. I takvih primjera u Hollywoodu ima zaista puno, a u nastavku smo izdvojile samo neke zvjezdane parove za koje nismo znale da su nekad bili u ljubavnoj vezi.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznajte Tokiće, obitelj koja uz troje biološke djece ima troje udomljene

Jennifer Aniston i Paul Rudd

Iako su zajedno glumili i u kultnoj seriji 'Prijatelji', slavni dvojac prvi put se upoznao 1998. godine na setu filma 'The Object of My Affection'. U spomenutom filmu glumili su par, a svoju romansu nastavili su i u stvarnom životu. Iako njihova veza nije potrajala, čini se da su Paul i Jennifer ostali u prijateljskim odnosima jer su i nakon toga zajedno glumili u nekoliko filmova i TV serija.

Matthew McConaughey i Sandra Bullock

Holivudske zvijezde, Matthew McConaughey i Sandra Bullock, upoznali su se tijekom snimanja filma 'Vrijeme ubijanja', davne 1996. godine. U vezi su bili dvije godine, a prema intervjuu koji je glumica dala 2003. godine za Cosmopolitan, navodno su se razišli u prijateljskom tonu.

Lily Collins i Taylor Lautner

Prije no što je upoznala svog današnjeg supruga, Charlieja McDowella, lijepa je glumica bila u kratkoj vezi sa zvijezdom 'Sumrak sage', glumcem Taylorom Lautnerom. Zbližili su se tijekom snimanja filma 'Otmica' 2010. godine , a navodno su se razišli samo tjedan dana prije premijere filma.

Natalie Portman i Jake Gyllenhaal

I jedan i drugi skrivaju svoj privatni život pa nas i ne čudi da mnogi ne znaju da je ovaj glumački dvojac jednom davno bio u vezi. Mediji su ih prvi put povezali 2002. godine, a na spoju su viđeni nekoliko godina kasnije, 2006., i tada su navodno bili u kratkoj vezi. Bez obzira na to što su se razišli, Natalie i Jake ostali su u prijateljskim odnosima i čak su zajedno glumili u filmu 'Braća' iz 2009. godine.

Bradley Cooper i Renee Zellweger

Možda jedna od najšokantnijih holivudskih romansi za koje nismo znale je ona između ovog slavnog glumačkog para. Bradley i Renne upoznali su se tijekom snimanja horor filma 'Case 39' 2006. godine. Izlaziti su počeli nekoliko godina kasnije, 2009. godine, a svoju su romansu prekinuli 2011., i to navodno radi neusklađenih rasporeda.

Johnny Depp i Juliette Lewis

Nekad karizmatični glumac Johhny Depp u prošlosti je ljubio mnoge žene, a neke njegove veze, poput one s Kate Moss, teško je zaboraviti. Međutim, jesi li znala da je Johnny kratko vrijeme bio u vezi s glumicom i pjevačicom Juliette Lewis? Johnny i Juliette upoznali su se 1993. godine na setu filma 'What’s Eating Gilbert Grape?', a bili su čak i zaručeni.

Diane Keaton i Keanu Reeves

Izreka kaže da je mlađe slađe, a u to se uvjerila i legendarna glumica Diane Keaton koja je svojedobno ljubila zgodnog Keanua Reevesa. Slavni par upoznao se tijekom snimanja filma 'Ljubav nema pravila' 2003. godine, no izašli su na dejt tek dvije godine kasnije. Navodno je slavni glumac radi Diane, koja je od njega starija gotovo 20 godina, ostavio svoju tadašnju djevojku Lynn Collins. Ipak, razlika u godinama očito je presudila jer veza između slavnog dvojca nije potrajala.

Cher i Tom Cruise

I za kraj, jedan od možda najčudnijih slavnih parova koje nikada ne bismo spojile. Glumac Tom Cruise i Cher bili su zajedno krajem 80-ih godina prošlog stoljeća, no romansa je bila kratkog vijeka. Slavna pjevačica u jednom je intervjuu navodno otkrila kako je Tom bio jedan od njezinih najboljih ljubavnika.