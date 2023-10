Koji look im bolje stoji? Slavni Hrvati s bradom i bez nje

Jesu li muškarci zgodniji s bradom ili bez nje - pitanje je to koje uvijek izaziva raspravu među ženama, ali i muškarcima, a ako je vjerovati brojnim do sad provedenim istraživanjima, žene ipak preferiraju bradate muškarce. Oni su im atraktivniji i zrače muževnošću, a brada ih asocira na zrelost, mudrost i sposobnost, više nego glatko lice. No je li to slučaj i s poznatim Hrvatima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni slavni Hrvati koji godinama slove za jedne od najzgodnijih tijekom svojih pjevačkih, glumačkih i nogometnih karijera eksperimentirali su s različitim lookovima kada je brada u pitanju - neki su na početku karijere imali glatko lice, a tek kasnije pustili bradu, a neki mijenjaju look kako im dođe - no kakav look im najbolje stoji? U nastavku smo izdvojile zgodne poznate Hrvate, a u anketi te pitamo - jesu li zgodniji s bradom ili bez nje?

POGLEDAJ VIDEO: Ona je prva nogometna komentatorica u Hrvatskoj