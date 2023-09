Poput bajke: Slavne face koje su se vjenčale sa svojim obožavateljima

Budimo iskreni - svatko od nas u nekom trenutku našeg života izgubio je glavu za nekom poznatom osobom i imao "celebrity crush". Maštali smo o tome kako će ta osoba, od svih ljudi na svijetu, završiti upravo s nama, iako možda živi u drugoj državi ili čak na drugom kontinentu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lijepo je maštati i zamišljati da ćemo jednoga dana završiti s tom osobom, no iako se nama to može činiti kao nedostižan san, nekim poznatim osobama dogodilo se upravo to o čemu su sanjali - završili su u braku s poznatom osobom koja im je nekada bila simpatija i sviđala im se.

Možda to zvuči kao bajka, ali to je stvarnost za nekoliko sretnika, a u nastavku smo izdvojile nekoliko slavnih glumaca i pjevača koji su oženili svoje najveće obožavatelje - od Justina Biebera do princa Williama.

POGLEDAJ VIDEO: Nauči kako kuhati prema načelu uravnotežene prehrane?