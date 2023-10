Rekorderi! Slavni frajeri koji imaju više od petero djece

Kate Moss, Salma Hayek i Amy Adams neke su od ponosnih majki jednog djeteta. Odluka o tome koliko će par imati djece tiče se samo njih i svaka je odluka valjana - imala jedno, nijedno ili pak petero djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No koji je slavni frajer rekorder po broju djece? Sastavili smo popis poznatih muškaraca koji su se, osim poslovno, pronašli i u očinskoj ulozi te kod kuće imaju petero ili više potomaka. Većina 'bogatih' slavnih očeva djecu ima iz više brakova, no njihova se djeca uglavnom drže dalje od očiju javnosti - i to toliko da je teško pronaći noviju fotografiju na kojoj su baš svi.

POGLEDAJ VIDEO: Odvikavanje od pelena može započeti već sa 6 mjeseci