Shannen Doherty - holivudska priča o uspjehu i hrabroj borbi za život

Američka glumica Shannen Doherty umrla je nakon višegodišnje borbe s rakom dojke u dobi od 53 godine. Tragična smrt zvijezde serije "Beverly Hills, 90210" dogodila se samo mjesec dana nakon što je priznala da joj je prošla godina bila "jako teška".

Doherty je 2015. godine dijagnosticiran rak dojke. Samo dvije godine kasnije, zvijezda je otkrila da se rak vratio nakon što je bio u remisiji. Tada je otkrila da je rak u četvrtom stadiju te se nastavila i dalje hrabro boriti protiv bolesti. Kasnije je podvrgnuta mastektomiji, ali mir je trajao do 2020. kada je otkriveno da se karcinom vratio i metastazirao. I dalje se borila i pokušavala raditi. Nakon otkrića bolesti izjavila je da je životu fokusirana na samo tri stvari: posao, obitelj i podizanje svijesti o raku dojke.

Počela je glumiti s deset godina

Shannen Maria Doherty rođena je 12. travnja 1971. u Memphisu, njezin otac Tom Doherty bio je savjetnik za nekretnine, a majka Rosa imala je kozmetički salon. Obitelj se preselila u Los Angeles zbog očevog posla kada je imala samo sedam godina. No, preseljenje u grad filma i zabave Shannon će promijeniti život jer će se vrlo brzo okušati u glumi.

Shannen Doherty počela se baviti glumom 1981. kada je s deset godina dobila epizodnu ulogu u televizijskoj seriji "Father Murphy". Uloga joj je donijela pohvale, ali i prvu nominaciju za mladog glumca. Shannen je i dalje glumila u TV projektima, a 1985. pojavila se u filmu "Girls Just Want to Have Fun" uz Sarah Jessicu Parker i Helen Hunt. No, uloga koja će joj promijeniti život pojavila se u ranim devedesetima.

Foto: Profimedia

'Beverly Hills 90210', svjetska slava i problemi s kolegama

Shannen je glumila gotovo desetljeće kada je dobila ulogu Brende Walsh u tinejdžerskoj drami "Beverly Hills 90210". Serija je odmah postala veliki hit, a glavni glumci su postali najveće zvijezde. No, iako se sjajno snašla u ulozi Brende, instant slavu nije podnijela jako dobro i uskoro je imala reputaciju "loše djevojke". Pojavljivala se na naslovnicama tabloida zbog umiješanosti u tučnjave u noćnim klubovima, lažnih čekova, svađama s kolegama. Na kraju je otišla iz serije koja je od nje stvorila zvijezdu, u petoj sezoni je napustila "Beverly Hills 90210" zbog problema s kolegama.

Foto: Profimedia

Neuspjeli projekti i 'prokletstvo Beverly Hillsa'

Godine 1998. pojavila se u seriji "Charmed" kao Prue Halliwell, najstarija od tri sestre čarobnice. Napustila je show nakon završetka treće sezone jer je njezin lik ubijen, ali pojavile su se glasine da kolege nisu mogle raditi s njom i da su razlog odlaska bile brojne svađe. No, režirala je neke od epizoda tijekom druge i treće sezone i dobila je nekoliko TV nominacija za ovu ulogu.

Nakon toga karijera joj je počela strmoglavo padati i 2006. pokrenula je vlastiti reality show pod nazivom "Breaking Up with Shannen Doherty", ali projekt je prekinut nakon samo jedne sezone. Shannen se 2010. okušala u plesu, pojavila se u showu "Ples sa zvijezdama", ali sreća joj nije bila naklonjena jer su bili prvi par koji je izašao iz showa.

Kasnije se glumila u nekoliko serija i filmova, no opet je bila zvijezda kada je izašao nastavak serije "BH90210". Godine 2019. prikazano je novih šest epizoda i njihova slava je opet na trenutak zasjala, ali su obožavatelji opet počeli raspravljati o "prokletstvu Beverly Hillsa" jer su sve glavne glumce nakon devedesetih pratile samo tužne priče.

Luke Perry umro je od moždanog udara prije 52. rođendana, u trenutku kada je doživljavao renesansu u svojoj karijeri. Tori Spelling imala je puno obiteljskih problema, ali i financijskih poteškoća i pokušaja da se oporavi. Jennie Garth, popularna Kelly iz serije, imala je zdravstvenih poteškoća koje je dugo skrivala od javnosti. Jason Priestley, Brendin brat u seriji, godinama se borio s alkoholizmom.

Foto: Profimedia

Ni u privatnom životu nije bilo lako

Njezin privatni život također je bio buran kao i poslovni. Shannen se 1993. udala za Ashleyja Hamiltona, sina glumca Georgea Hamiltona. No, par se razveo sljedeće godine. Godine 2002. ponovno je ušla u bračnu luku s Rickom Salomonom, ali ni ovaj brak nije dugo potrajao jer je poništen nakon samo devet mjeseci. U trećem braku, s fotografom Kurtom Iswarienkom, pokušala je naći mir, ali se razvela 2024. godine.