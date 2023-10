Riješi jednostavan psihološki test i saznaj što skriva tvoja podsvijest

Psihoanalitička teorija Sigmunda Freuda definira koncepciju nesvjesnih mentalnih procesa kao skupinu osjećaja, misli, poriva, želja i sjećanja koji su izvan naše svijesnosti. Misli koje su nesvjesne su osnovni instinkti i potrebe, a razlog zašto ih nismo svjesni je što bismo ih doživjeli kao neprihvatljive i iracionalne kada bismo djelovali prema njima.

Nesvjesni um također može potisnuti sjećanja i emocije koji bez obzira na to imaju utjecaj na naše misli i ponašanja. S obzirom na to da nismo svjesni podsvjesnih utjecaja ne činimo ništa kako bismo ih obuzdali, ali one su uvijek tu. Kako bismo se više povezali s nesvjesnim, pomoći nam mogu brojni psihološki testovi.

Bella Avila je poznata TikTokerica, a ima diplomu STEM-a te često objavljuje zanimljive videe sa psihološkim temama. Tako je objavila i zanimljiv psihološki test uz koji je moguće otkriti nesvjesni dio svog uma. Ako te zanima što se skriva u tvom umu dovoljno je da odvojiš pet minuta i odgovoriš na nekoliko pitanja.

Uzmi olovku i papir te odgovori na sljedeća pitanja, a u nastavku pronađi što predstavljaju odgovori na ova pitanja. No nemoj previše razmišljati nego odgovori na pitanje s onim što ti prvo padne na pamet i kreni dalje. Avila dodaje da se uz pomoć ovog testa može puno toga otkriti o nesvjesnom dijelu sebe.

No prije nego odgovoriš na sljedeća pitanja zamisli kako hodaš kroz šumu i u društvu si jedne osoba. Priča će naravno krenuti dalje, a odgovori će dati objašnjenja o nesvjesnom.

