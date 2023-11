Q‘ART: Omiljena Ilica uskoro ponovno postaje mjesto druženja i umjetnosti

Ove zime Advent na Ilici počinje ranije i to kroz akciju kojom brine o najranjivijim skupinama te kroz teme Dijeljenje, Nesebičnost i Velikodušnost potiče posjetitelje da podrže one kojima je to najpotrebnije. Zimsko izdanje festivala-akcije Projekt Ilica: Q'ART je posljednji ovogodišnji Q'ART pa su umjetnici, izlagači, glazbenici i rukotvorci za nedjelju 26. studenog svim posjetiteljima pripremili posebne prigodne radove. Kroz programe koji su pripremljeni svi koji se prošeću Ilicom od Frankopanske do Krajiške ili od Krajiške do Frankopanske osjetit će posebnost i važnost ljudskih vrijednosti koje ovaj festival-akcija svaki puta komunicira.

U humanitarnoj akciji u sklopu zimske festival-akcije sudjeluju Udruga Fajter, Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja, Udruga životna linija, Udruga Merida, Meaw me, Udruga Kolibrići, Progovori autizam – širi ljubav, ADRA, Športsko kulturna braniteljska udruga, SPIK i Centar za rehabilitaciju Zagreb – dislocirana jedinica Radionica Zaprešić i za koje svi posjetitelji mogu donirati minimalni iznos od 10 eura pa na više onima kojima je najpotrebnije te će u znak zahvale dobiti poklon od humanitaraca. Budimo svi zajedno velikodušni te nesebično dijelimo onima kojima je potrebna pomoć pogotovo u ovo hladno doba godine.

Glazbeni performans kod Akademije likovnih umjetnosti pripremila je Ivana Galić koja će ujedno održati i Masterclass vokalnu radionicu. Kod Frankopanske na ulazu u Obrtničku komoru Zagreb nastupit će Jerko Jurin trio, a na Britanskom trgu će nastupiti kvartet vrhunskih glazbenika pod vodstvom Davora Doležala. Cilj ovog projekta je poticanje humanitarnog, socijalnog, emocionalnog, duhovnog i intelektualnog razvoja mladih kroz umjetnost.

Festival-akcija Projekt Ilica: Q'ART prilika je da se predstave mladi umjetnici i kreativci Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te će se ovog puta predstaviti više od 25 studenata sa svojim radovima i umjetničkim promišljanjima. Kao što je to inače tradicija, u 12 će sati na Britanskom trgu, održat će se koncept second hand modna revija s naglaskom na odgovorno korištenje resursa. Duž cijele Ilice bit će više od 300 izlagača koji će predstaviti svoje rukotvorine, umjetnine, hranu i obrtničke proizvode.

Kavicu na tračnicama će vjerojatno zamijeniti neki topli čaj ili kuhano vino i uživati u glazbi i duhu zajedništva Projekta Ilice: Q'ART. Za one gladne pronaći će se i nešto slanog i slatkog.

Ovaj ulični Community Art festival-akcija ponovo zatvara Ilicu za promet od 8:00 do 16:30 te otvara za pozitivnu energiju i druženje kako bi obilježili ovu zimu. Tko voli festival-akcije Projekt Ilice: Q'ART onda mora obavezno doći jer je sljedeća prilika tek sljedeće godine u proljeće.

