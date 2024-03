Što je novo u zagrebačkim kazalištima? Kazališne predstave koje moraš pogledati

Iako je službeno još zima, budi se priroda, ali i kulturni događaji u puno hrvatskih gradova. Kraj veljače i početak ožujka obilježen je brojnim kazališnim premijerama pa u nizu kazališta sada možeš pogledati nove komade. Na proljetnom repertoaru ima za svakoga ponešto – od drame do zaigranih komedija.

Odlučile smo stoga sastaviti mali vodič predstava u Zagrebu koje vrijedi pogledati. Bazirale smo se na novim i popularnim naslovima i ovaj ti popis može biti orijentir u istraživanju bogate zagrebačke kazališne ponude. Nabavi kartu na vrijeme i isplaniraj odlazak u kazalište. Ma najbolje bi bilo kad bi svaki tjedan otišla pogledati jednu predstavu. Eto, neka ti to bude izazov ovog proljeća. Evo najvažnijih kazališnih noviteta.

Kraljevo

S pravom je Kraljevo Miroslava Krleže jedna od najiščekivanijih predstava godine. Kraljevo je nastalo 1915. godine, a poznato je da se već izvodilo na pozornici. Na primjer, samo od 1970. do 1982. odigrana je preko 170 puta s tim da ju je tada potpisivao redatelj Dino Radojević. Što se tiče režije, sada novu Gavellinu predstavu potpisuje Krešimir Dolenčić, a u opisu piše da je Krležina scenska groteska istovremeno formalni izazov, dok je to sadržajno tekst koji svojim ugođajem svijeta pred rasprskavanjem uspostavlja aktivan dijalog s atmosferom vremena u kojem živimo.

''Sve to buja u praživotni ekstatični zanos koji prijeti da će se pretalasnuti i poput potopa zaliti cijelo to Sajmište i ‘Kraljevsko veselje’ i grad kojemu su zgrade blijede k’o u smrtnome strahu. Ta je intenzivnost za cijele igre sablasno prenapeta, te se čini da sve to pleše negdje na jednom strašno visoko napetom užetu. I sve će to pući'', stoji na Gavellinim stranicama. U predstavi su korišteni dijelovi iz važnih Krležinih djela poput Zastava i Balada Petrice Kerempuha, a premijera joj je bila 29. veljače. Svakako se isplati pogledati neku od sljedećih izvedbi. Termine provjeri ovdje.

Fafarikul

Drama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ima novi kazališni adut. Radi se o predstavikoja je nastala po zbirkama priča autorice, prevoditeljice i sveučilišne profesorice Đurđice Čilić. Njen Fafarikul izašao je 2020. godine, a u srži je to zbirka sjećanja na djetinjstvo i odrastanje, niz crtica i anegdota. Kasnije joj izlazi djelo Novi kraj, a sada imamo prilike gledati kazališno uprizorenje Čilićinih djela. Na stranicama HNK-a stoji da je ova predstava linearna priča kojom dominiraju četiri glasa, a u njoj glume Darija Lorenci Flatz, Živko Anočić, Vlasta Ramljak i Franjo Kuhar. Režiju potpisuje Ivan Planinić. U tjednu od 7. do 11. ožujka na rasporedu su čak tri izvedbe, a isto je i početkom travnja. Detalje potraži ovdje.

Krava na granici

I Gradsko kazalište Komedija ima novu predstavu. Nedavno je premijerno izvedena Krava na granici, a u opisu stoji da se radi o priči o tome kako je jedna krava Hrvatsku zamalo dovela na rub međunarodnog incidenta. Radi se o zabavnoj i dinamičnoj predstavi koja se nekoliko puta izvodi tijekom ožujka. Glumački asambl čine Damir Lončar, Jasna Palić Picukarić, Sanja Marin, Davor Svedružić, Vanja Ćirić, Igor Jurinić, Vanda Winter, Igor Mešin, Goran Malus, Saša Buneta, Ivan Glowatzky, Ognjen Milovanović i Željko Duvnjak, autor je Vid Balog, a redatelj Damir Lončar. Na ovoj poveznici možeš naći aktualne datume, a treba imati i na umu da u Komediji ovaj mjesec igra više zanimljivih stvari među kojima izdvajamo Jaltu, jaltu te Velo misto.

Tere i Luce

Želiš li se nasmijati, već ovog vikenda (9. ožujka) u Sceni Vidri imaš prilike pogledati urnebesnu crnu komediju Tere i Luce. Najavljuju je kao bogatu, pitku i intrigantnu, kao predstavu koja govori o sadašnjem trenutku i koja se žanrovski može odrediti kazališnim krimićem. U glavnim ulogama su Anja Šovagović Despot i Nataša Janjić Medančić, a glavno je pitanje što biste vi učinili? Gdje i kada? Saznajte u Vidri.

Vitača

Novosti ima i u KunstTeatru na Savskoj cesti u kojemu odnedavno igra Vitača, autorski projekt glumice i redateljice Sare Stanić, dramaturginje Kristine Kegljen i koreografkinje Maje Marjančić. Izvode je Lela Margitić i Sara Stanić, a predstava se bavi ženskim pitanjem. To čini kroz filmske i scenske elemente. Kako stoji na stranicama KunstTeatra, jedna izvođačica sveprisutna je na sceni u neverbalnoj izvedbi, dok druga predstavlja njenu refleksiju i misao u drugom vremenu i kontekstu. Sve u svemu, Vitača se obraća ženama različite dobi i različitih osobnosti te nastoji oslikati živote žena.

Smrt na dopustu

Osmoga ožujka u Satiričkom kazalištu Kerempuh na rasporedu je premijera predstave Smrt na dopustu. Nastala je prema romanu portugalskog nobelovca Joséa Saramaga pod nazivom Kolebanje smrti. Predstava nameće pitanje kako bi naš život izgledao kad smrti ne bi bilo I kad bismo vječno živjeli. Bi li vječnost bila isplativa? U predstavi, među ostalima, igraju Hrvoje Kečkeš, Borko Perić, Tarik Filipović, Josipa Anković…, a za režiju je zaslužan Kokan Mladenović.

Bornin vremeplov

Popis predstava koje moraš pogledati ovog proljeća završavamo s Borninim vremeplovom, novom predstavom u Gradskom kazalištu Žar ptica u Zagrebu. Iako se radi o predstavi za djecu stariju od devet godina, sigurni smo da će uživati i stariji. Dječak Borna želi još jednom zagrliti oca - stoga pomoću vremeplova odlazi u osamdesete te ondje doživljava mnoge avanture. Bornin vremeplov uzbudljiva je predstava zbog koje se u jednom trenutku smijete, a već u drugom trenutku zamalo pustite suzu. Priča je to o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali i neizmjernoj ljubavi oca i sina. Temine potraži ovdje