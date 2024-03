Što gledati? 13 inspirativnih filmova o ženama koje svatko treba pogledati

Dugo su se žene borile za ravnopravnost, pravo da jednostavno budu svoje. Još su u 19. stoljeću ovisile o muškarcu, nisu imale pravo glasa te im se uloga kućanice i majke nametala kao jedina moguća i ispravna. Zahvaljujući stoljeću borbe, štrajkovima i prosvjedima, danas je situacija drukčija i žene se mogu ostvariti u nizu uloga - premda ravnopravnost nije potpuno postignuta, posebice u slabije razvijenim zemljama.

Dan žena koji slavimo 8. ožujka prilika je da se prisjetimo za što su se generacije žena prije nas borile, ali i koliko toga možemo. Uoči Dana žena izdvojile smo inspirativne filmove o hrabrim ženama koje su bile spreme iskoračiti. Tematski se razlikuju, no zajedničko im je to što slave žensku snagu, napore i postignuća čak i onda kad se to čini nemogućim. Teško da ćeš ostati ravnodušna na ove filmove koje uvijek volimo iznova pogledati o posebice ususret osmom ožujku.

Proksima

Žene se danas ostvaruju u nizu uloga. Vješto balansiraju privatne i poslovne obaveze premda su neke i dalje pred zidom – ili karijera ili majčinstvo. Može li oboje i koja je cijena toga? Balansiranje majčinstva i karijere izazovno je, a to pokazuje i film "Proksima". U središtu je francuska astronautkinja Sarah (Eva Green) koja pokušava uskladiti različite uloge dok je na obuci u Europskoj svemirskoj agenciji. Muči je to što se otuđuje od sedmogodišnje kćeri Stelle kojoj se život također mijenja dok je majka daleko od kuće. Sve se komplicira kad Sarah pozovu u dugogodišnju svemirsku misiju pod imenom ''Proksima''. Ovaj film na dirljiv način pokazuje svu moć ženske emancipacije, ali i izazove s kojima se susrećemo kao žene na rukovodećim mjestima na kojima dominiraju muškarci.

Foto: Voyo

Projekt Florida

Film ''Projekt Florida'' datira iz 2017. godine kada je "pobrao" sjajne kritike na Filmskom festivalu u Cannesu. Priča se "vrti" oko šestogodišnje Moonee (Brooklynn Prince) i njezine majke Halley (Bria Vinaite). Njih dvije tijekom jednog ljeta doslovno žive na autocesti, odnosno odsjedaju u motelu čiji je ''gazda'' gospodin Bobby (Willem Dafoe). Naizgled je to ozbiljan i krut čovjek, no zapravo je pun suosjećanja. Djevojčica i ondje nastoji uživati u djetinjstvu i pronalazi najbolju prijateljicu. Istovremeno, njena majka prolazi kroz razne bitke i drame samo kako bi njih dvije konačno imale bolji život.

Odgajateljica

U ''Odgajateljici'' upoznajemo četrdesetogodišnju, pogađaš, odgajateljicu (Maggie Gyllenhaal) koja s vremenom uviđa da je njen učenik jako talentiran za pisanje poezije. Rad s darovitim učenikom predstavlja joj izlaz iz monotonog života srednjeg staleža pa na sve načine želi razvijati dječakov talent. Počinje koristiti kontroverzne metode rada zbog čega ulazi u (etičke) prijepore s dječakovim roditeljima. Mijenja se i njen život stoga ovaj upečatljiv film pita gdje je granica između odgovornosti i opsesije. I je li odgojiteljica kroz rad s darovitim dječakom zapravo željela pronaći vlastiti identitet i smisao?

Foto: Voyo

Brooklyn

Film ''Brooklyn'' vodi nas u 1950-e godine kada mlada Eilis Lacey odlazi iz Irske u Ameriku trbuhom za kruhom. Putovanje u bolji život nije bilo jednostavno jer se suočava s morskom bolesti, siromaštvom, a trebala se i prilagoditi novim sugrađanima. Ipak, s vremenom u Brooklynu pronalazi posao te se zaljubi u zgodnog Talijana. U konačnom uživanju prekine je potresna vijest iz rodne Irske zbog čega Eilis postaje rastrgana između dvaju svjetova. Ovaj film slavi hrabrost, otvorenost i spremnost na promjenu čak i kad je jako teško.

Foto: Voyo

Tiha strast

Kroz povijest slabije se čulo za žene u književnosti. Većinu, ako ne i sve lektirne naslove potpisuju muškarci, dok su njihove ženske kolegice često živjele izolirano i potpisivale se pseudonimima. Biografski film "Tiha strast" pokazuje koliko je teško bilo biti žena u muškom društvu, i to kroz biografsku priču o američkoj pjesnikinji Emily Dickinson. "Tiha strast’" prati njeno odrastanje, odnos s obitelji i prijateljima, ali I borbu s nametnutim ograničenjima. Ukratko, ovaj je film originalan uvid u sve pore lika i djela Emily Dickinson koju utjelovljuje Cynthia Nixon.

Ludi od sreće

Spletom okolnosti, u psihijatrijskoj klinici u Toskani susreću se Beatrice i Donattela. Karakterno su potpuno drukčije te svaka prolazi kroz neke patnje. Ipak, sprijatelje se, a ubrzo im se ukaže prilika za izlazak iz bolnice. Jedva čekaju provod, ljubav i sreću u "ludnici" na otvorenom. Film ''Ludi od sreće'' potraži na streaming platformi Voyo.

Foto: Voyo

Carol

I "Carol" prati dvije žene različitih pozadinskih priča. Therese Belivet (Rooney Mara) radi u trgovini u New Yorku i sanja o nekom drugom životu. Druga, Carol (Cate Blanchett) u nesretnom je braku, a između njih dvije brzo se pojavi iskra. Carol se potom rastaje od muža koji s vremenom saznaje za njen odnos s Theresom, ali i najboljom prijateljicom Abby. Tada počinje dovoditi u pitanje sposobnost njegove bivše supruge za bivanjem majkom.

Foto: Voyo

Collete

Već smo istaknule da su žene dugo bile nevidljive u kulturnim i književnim krugovima. Čak i kad su bile nominirane za Nobelovu nagradu često bi ostale neprepoznate u široj javnosti. Takvu je sudbinu imala i francuska autorica Sidonie-Gabrielle Colette. Ističe se po borbi za ženska prava, a tada je bila zapamćena po skandaloznom odnosu sa suprugom koji je njena djela potpisivao svojim imenom. Njegov lik u istoimenom filmu ''Colette'' tumači slavni Dominic West, dok je lik spisateljice odigrala Keira Knightley.

Foto: Voyo

Već mi nedostaješ

U ovoj romantičnoj komediji proslavile su se Drew Barrymore i Toni Collette. ''Već mi nedostaješ'' pripovijeda priču o prijateljstvu dviju prijateljica iz djetinjstva koje je stavljeno na kušnju kada jedna uplovi u obiteljski život, a druga se iznenada razboli. U toj bi se priči mogla lako pronaći jer mnoge od nas pamte prijateljstva iz mladosti koja su doživljala uspone i padove – iako smo se uvjeravale da nikad neće puknuti.

Foto: Voyo

Jasmine French

''Jasmine French'' uspješnica je slavnog Woodyja Alana, smještena u San Francisco. Jedna žena (Cate Blanchett) nakon rastave od bogatog muža posvećuje se sebi, počinje dejtati te nastoji izgraditi karijeru i neovisan život. Hoće li joj to uspjeti saznaj u ovoj zanimljivoj drama-komediji na platformi Voyo. Osim Cate Blanchett u filmu se proslavio i Alec Baldwin pa je to dodatan razlog za pogledati ga!

Foto: Voyo

Tomiris – Princeza ratnica

Film ''Tomiris – princeza ratnica'' nastao je prema istinitoj priči o povijesnoj ličnosti, kraljici Tomiris od Massagetae. Miješaju se ondje intriga i osveta jer je kraljica Tomiris proživjela veliku tragediju i obranila se od Perzijskog carstva da bi, u konačnici, ujedinila Veliku stepu odnosno dijelove današnjeg Turkmenistana, Afganistana, zapadnog Uzbekistana i južnog Kazahstana). Pa eto – možda si ovog vikenda spremna na povijesti spektakl!

Kraljica pustinje

"Kraljica pustinje'' iz 2015. godine donosi manje poznate detalje o liku i djelu još jedne moćne žene – Gertrude Bell. Ona je bila spisateljica, povijesničarka, ali i pripadnica britanske tajne službe te je imala važnu ulogu u pogledu političkih promjena na Srednjem Istoku 1920-ih. Uz to, Gertrude je u Teheranu doživjela ljubavni krah s Harryjem Cadoganom nakon čega počinje putovati i istraživati o kulturnim i političkim razlikama na Istoku. Film u središte stavlja njena znanja, hrabrost i upornost i važan doprinos koji je Bell ostavila.

Paralelne majke

Janis i Ana upoznale su se u rađaonici i naoko su potpuno različite žene. Janis jedva čeka prinovu, dok se adolescentica Ana kaja zbog onoga što je iza nje, ali i što je čeka. Jedna u drugoj pronalaze potporu i utjehu te im taj odnos postane jako važan. ''Paralelne majke'' izrazito je topao i emotivan film koji pripovijeda priču o majčinstvu, ali i nepredvidljivosti života.

Foto: Voyo

Sve ove filmove o inspirativnim žena potraži na streaming platformi Voyo i uživaj!