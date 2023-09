Mladost ludost ili? Ove slavne face su vrlo mlade ušle u brak

Mladenačke ljubavi su divne. Romantične, sanjarske i najčešće one koje ostaju kao lijepo sjećanje na period života u kojem smo bili još bezbrižni. Rijetki su oni koji će tu prvu ljubav okruniti brakom, no ima ih. Još rjeđi pak oni čiji će mladenački brak opstati, dočekati zrelost, biti okrunjen djecom i unucima, no ima i njih. Čak i među slavnima. Victoria i David Beckham vjenčali su se mladi i još su zajedno, što je zaista rijetkost. U nastavku ti donosimo celebritije koji su mladi uplovili u bračnu luku. I iz nje, većina njih, nakon nekog vremena isplovili.

Angelina Jolie i Jonny Lee Miller

Angie je imala 21 godinu kada se udala za tri godine starijeg kolegu Jonnyja Leeja Millera, koji se kasnije proslavio ulogama u filmovima Trainspotting 1 i 2 te serijom Sherlock i Watson. Par se upoznao snimajući film Hakeri 1995. godine. Vjenčali su se vrlo brzo, godinu dana kasnije, a razveli 1999. Johnny se kasnije vjenčao Michele Hicks, no i razveo 2018. nakon deset godina braka. Angie se udala za Billyja Boba Thorntona, godinu dana nakon što se razvela od Jonnyja. U braku su bili tri godine, a onda je 2005. došao Brad Pitt. Nakon dugogodišnje veze, vjenčali su se 2014., ali i razveli pet godina kasnije. Bio je to vrlo neuredan i turbulentan razvod koji se odvijao pred očima javnosti.

