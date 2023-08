Od perilice do Mercedesa: na što su slavne face potrošile svoju prvu plaću

Sjećaš li se što si kupila kad si dobila prvu plaću? Jesi i li počastila prijatelje, obitelj izvela na ručak ili si kupila tu haljinu koju si već dugo gledala u izlogu? Prva plaća doista je nešto posebno, daje nam osjećaj slobode i samostalnosti, pred nama su otvorene tolike mogućnosti… jedini problem je što brzo nestaje – barem dok još ne naučimo pametnije baratati s novcima (što neki od nas, ruku na srcem još uvijek uče kako u plusu dočekati kraj mjeseca).

Što se zvijezda tiče, danas većina njih ima debele bankovne račune i zapravo nema toga što si ne mogu priuštiti, od dizajnerske odjeće do egzotičnih putovanja. No, i oni su počeli 'kao mali' i prije no što im je procvjetala holivudska karijera, o takvim su stvarima mogli samo sanjati. Zato, čim je sjeo prvi honorar, pohrli su ostvariti svoje najveće želje, evo što se našlo na njihovom popisu za kupovinu: