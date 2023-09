Nekad vs. sad: Kako su poznate glumice izgledale na početku svojih karijera

Jedna od najpoznatijih glumica današnjice 1. rujna proslavila je svoj 27. rođendan! Zendaya je prošle godine uvrštena na listu 100 najutjecajnijih ljudi časopisa Time, u dobi od samo 26 godina, a karijeru je započela još kao klinka u Disneyjevom sitcomu "Shake It Up". Proslavila se u filmu "Spider-Man: Povratak kući" i njegovim nastavcima, a uloga u HBO-ovoj tinejdžerskoj dramskoj seriji "Euforija" učinila ju je najmlađom dobitnicom dviju nagrada Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji. Izgledom je i dalje ostala vjerna sebi i njeguje prirodan look.