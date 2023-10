Melem za oči: Ovo je 10 najseksi frajera u 2023. godini

Kad je riječ o idealnom tipu frajera, ukusi žena se razlikuju. Neke odmah primijete tamnokose, dok su drugima baš privlačni frajeri plave kose. Smiješne su i simpatične situacije u kojima dvije ili više žena komentiraju izgled neke slavne 'face', a onda jedna kaže: 'Meni on uopće nije zgodan, uopće ne'. Uz izgled, faktor privlačnosti su osobnost i karizma, naravno. Ipak, svake godine izađe nekoliko ljestvica najzgodnijih frajera svijeta. Mahom su to holivudske 'face', i tu se već neko vrijeme 'vrte' ista imena poput Brad Pitta i Tom Cruisea koji pokazuju da su godine samo broj jer žene i dalje za njima uzdišu.

I nisu jedini. U nastavku otkrivamo najzgodnije frajere u 2023. godini. Nismo ih uspjeli rangirati (teško je jednoglasno odabrati najboljeg od najboljih), no ništa zato jer će do prosinca sigurno izaći službena lista seksi 'faca' za 2023. Uživaj u prizoru jer oni su melem za oči.

Tom Holland

Tko kaže da su zgodni samo visoki frajeri? Iako u visini ima svega 169 centimetara, mladi Spiderman Tom Holland 'osvaja' ženske simpatije. Osim ulogom superjunaka, Holland se proslavio u filmovima 'U srcu mora' i 'Kapetan Amerika', a obožavatelje je iznenadio kad je navodno lajkao članak na LadBibleu čiji je naslov glasio "Niski muškarci su seksualno aktivniji od visokih - tko bi rekao''. Sjajno je to što je svoju visinu apsolutno prihvatio pa bez problema na crvenim tepisima pozira s poprilično višom partnericom Zendayom. Upoznali su se 2021. na setu Spidemana, a kako kaže, Zendaya se prva zaljubila u njega. "Nemam šarm, nemam karizmu. Moraš se stvarno zaljubiti u mene da bi uspjelo. Nama je vjerojatno pomoglo što smo zajedno snimali film. Kako su se naši likovi zaljubljivali, tako smo i mi. Sada sam sretan i zaljubljen i nemam potrebu ni za kakvim šarmom", tvrdi glumac iako se redovito nalazi na ljestvicama najprivlačnijih.

Zac Efron

35-godišnji Zac Efron karijeru je započeo još 2000., a proslavio se upravo ulogom u 'High School Musicalu'. Kasnije smo ga gledali i u 'Baywatchu', ali i u SF hororu 'Potpaljivačica' koja je u kina stigla prošle godine. Ovaj šarmantan glumac drži titulu jednog od najzgodnijih pa su svi bili iznenađeni kad su nedavno vidjeli fotografije Efronova lica koje je izgledalo kao da je prošlo plastične operacije. Glumac je na kraju prokomentirao sva ta nagađanja i kazao da nije imao plastičnih operacija nego da je prije dvije godine pao, udario i ozlijedio lice. Otuda, navodno, promjene na licu. Čini se da ga ni to nije zaustavilo da zauzme mjesto na ljestvici najzgodnijih.

Bradley Cooper

On je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih glumaca na svijetu. A i najzgodnijih. Znaju to sve žene koje je Cooper oduševio u filmu 'Zvijezda je rođena'. Tumačio je glavnu mušku ulogu, režirao film i za taj uspjeh 'pokupio' ovacije publike, ali i kritičara ostvarivši nekoliko nominacija za Oscara. Naravno, 'Zvijezda je rođena' nije mu jedino postignuće. Na sceni je već dvadesetak godina i za to se vrijeme pojavio u mnogo uspješnica, a svakako treba izdvojiti 'Čuvare galaksije', film 'Snajperist', trilogiju 'Mamurluk'… Osim karijerom, 'obara' i izgledom, a obožavateljice prvo primjećuju zavodljive oči, osmijeh, ali i formu. Ne čudi stoga da je Cooper imao buran ljubavni život, ali i da se još 2011. našao na broju jedan najseksi muškaraca prema časopisu People.

Chris Evans

Čini se da su superheroji ekstremno privlačni jer se još jedna zvijezda 'Kapetana Amerike' našla na ovom popisu. Radi se o Chrisu Evansu koji je karijeru započeo još prije dvadesetak godina i otad plijeni poglede. Više je puta svrstan među najseksi frajere, a na sreću svih žena dugo je bio samac. No onda je u studenom 2022. potvrđeno da se već duže vrijeme viđa s Albom Baptistom. Čini se da se njihova veza brzo rasplamsala te postala ozbiljna jer se par nedavno vjenčao na privatnoj ceremoniji u Cape Codeu. Evans više nije najpoželjniji neženja.

Ryan Reynolds

Uh, Reynolds je još 2010. proglašen najseksepilnijim muškarcem, i od tada nastavlja nizati glavne uloge u filmovima. S lakoćom se prilagođava ulogama pa smo ga tako mogli gledati u 'Deadpoolu', ali i u filmu 'Pokemoni'. Reklo bi se da je stariji što je bolji i da je muškarac za poželjeti. Osim izgleda, posjeduje nevjerojatan šarm i smisao za humor. Sigurne smo da je tog svjesna i Blake Lively s kojom je u braku od 2012. godine. Imaju četvero djece te su s godinama postali jedan od omiljenih holivudskih parova. Pokazuju što je ljubav i poštovanje, ali i zezancija jer ju Ryan često trola na društvenim mrežama. Kao da sve ovo nije dovoljno, Reynolds je vlasnik jednog od najboljih ginova, ali i nogometnog kluba!

Idris Elba

Osim među one najzgodnije, Elba se svrstava među najtraženije i najplaćenije glumce. Posebno su mu zapažene uloge u seriji 'Žica' i 'Luther', ali i filmu 'Zvijer'. Uz glumu, Elba se okušao u glazbenoj produkciji stvorivši nekoliko pjesma uključujući Big Talk, It’s Ours i Ballie, a i jedan je od traženijih DJ-jeva. Poslovno mu ide sjajno, a što se tiče ljubavnog života, ovaj je glumac od 2019. u braku sa sedamnaest godina mlađom Sabrinom Dhowre Elba s kojom se vjenčao u Maroku.

Chris Hemsworth

Chris je možda najpoznatiji po ulozi superjunaka Thora, no dobio je priznanja i za mnoge druge filmove. Ponovno se nalazi na listi najzgodnijih i zaista se čini da je s godinama sve privlačniji. Miljenik publike sve je iznenadio kada je objavio da uzima pauzu od glume. Financije mu nisu problem jer mu se bogatstvo procjenjuje na 130 milijuna dolara pa nije još sigurno kad će se vratiti projektima. Za to vrijeme, čini se da vrijeme provodi sa suprugom Elsom i njihove troje djece.

Tom Hardy

Zgodan Britanac dokazao je da mu pristaje svaki imidž i da bez problema može 'isfurati' i dugu bradu i dugu kosu. Između ostalog, gledali smo ga u uspješnicama 'Peaky Blinders' i 'Pobješnjelom Maxu', ali i u popularnom Venomu. Snašao se u širokom rasponu ulogu – pa čak i u 'Vitezu tame' u kojemu je glumio zločinca Banea. Dakako, zbog svog izgleda Hardy plijeni poglede, no privatni život drži dalje od očiju javnosti. Sa suprugom Charlotte Riley vjenčao se 2014., a ubrzo su dobili i prvo zajedničko dijete. Četiri godine nakon par je dobio i drugo dijete.

Henry Cavill

Henry Cavill još je jedan seksi superheroj. Utjelovio je Witchera i Supermena, a još je prije više od deset godina trebao dobiti ulogu u megapopularnom 'Sumraku', no navodno je bio prestar za ulogu pa je lik vampira utjelovio Robert Pattinson. Glumio je i u seriji 'Tudori', a okušao se u ulozi modela jer je postao zaštitno lice parfemskih mirisa Alfreda Dunhilla. Ne samo da su obožavateljice očarane njegovim izgledom nego i zanosnim britanskim naglaskom. No, on je već više od dvije godine u sretnoj vezi s Natalie Viscuso, televizijskom producenticom.

Robert Pattinson

Za Pattinsonom su svojevremeno ludile djevojke širom svijeta jer je u 'Sumraku' utjelovio zgodnog vampira. Od vampira se Pattinson uzdignuo do superjunaka jer je prošle godine preuzeo ulogu Batmana. Najvjerniji fanovi sjećaju ga se i po ulozi Cedrica Diggoryja u 'Harryju Potteru'. Osim TV projektima, Pattinson 'osvaja' i izgledom jer se zadnjih godina nalazi na listama najzgodnijih – a to nije mala stvar. Predviđa se da će upravo on ponijeti titulu najseksi frajera 2023. godine, no to tek trebamo vidjeti jer službenih ljestvica još nema.

Koji je tebi slavni frajer najzgodniji – i nalazi li se na ovom popisu?