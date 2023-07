Spoj svaki tjedan i zabrana droga: Najzanimljiviji predbračni ugovori slavnih parova

Hollywood svako mako "zatrese" neki razvod, neki od njih postanu skandali i priča za tabloide, a neki bivši bračni parovi ipak uspiju krenuti u odvojeni život mirno i dostojanstveno. No ovo potonje se događa i zbog odlično pripremljenih predbračnih ugovora. Ljudi čija se imovina mjeri u milijunima i milijardama ništa se prepuštaju slučaju, no u tim predbračnim ugovorima ima i zanimljivih detalja jer isplate u slučaju razvoda ovise i o godinama provedenim u braku, prevari ili broju djece.

Nedavno nas je jedan simpatičan par iznenadio svojim razvodom. Joe Manganiello službeno je podnio zahtjev za razvod od Sofije Vergare nakon sedam godina braka. Kao razlog je naveo nepomirljive razlike. No u njihovom slučaju, razvod bi mogao završiti vrlo brzo jer su imali potpisan predbračni ugovor koji štiti imovinu koju su stekli tijekom sedmogodišnjeg braka, ali ranije. Sofia Vergara je najbolje plaćena televizijska glumica i njezina imovina vrijedi 180 milijuna dolara, ali i Joe Manganiello nije siromašan, iako ima puno manje od nje. Njegova imovina vrijedi 40 milijuna dolara. Zajednički dom na Beverly Hillsu stavili su oglas i prodaju ga za 10 milijuna dolara, a upravo zbog toga i dobrog predbračnog ugovora ovo bi mogao biti razvod bez skandala. Iako većina slavnih štiti svoju privatnost ipak su se i o najmoćnijim parovima otkrili neki sočni detalji iz predbračnih ugovora.

Beyonce i Jay-Z

Oni su najmoćniji showbiz par na svijetu, a u braku su od 2008. i imaju troje djece. Iako je bilo glasina o problemima u braku strogo čuvaju svoju privatnosti. No zna se ponešto o njihovom predbračnom ugovoru, a dobro su se zaštitili jer se radi o najbogatijim ljudima u američkom showbizu. U slučaju razvoda, reper bi izgubio milijune jer klauzula nalaže da će Beyonce dobiti milijun dolara za svaku godinu koliko su u braku, maksimalno 15 godina. No to je u slučaju da brak traje jer Beyonce bi bila isplaćena i da je brak završio u prve dvije godine, tada bi dobila 10 milijuna dolara. Osim toga za svako dijete je trebala dobiti 5 milijuna dolara. No svi znaju da joj taj novac i ne treba te da nije jako velik u odnosu na njezino bogatstvo koje vrijedi 500 milijuna dolara.

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas

Glumačka dinastija Douglas je izuzetno bogata i utjecajna, a samo Michaelovo bogatstvo se procjenjuje na 300 milijuna dolara. Catherine Zeta-Jones vrijedi oko 150 milijuna dolara, ali bi ipak u slučaju razvoda dobila još milijuna. U braku su od 2000. godine i imaju dvoje djece. U predbračnom ugovoru bilo je predviđeno da će velška glumica dobiti 2,8 milijuna dolara za svaku godinu braka. Postoji i klauzula prema kojoj će dobiti 5 milijuna dolara ako joj Michael bude nevjeran.

Priscilla Chan i Mark Zuckerberg

No nisu svi stavili samo financije u predbračni ugovor. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg je milijarder i njegovo bogatstvo vrijedi više od 63 milijarde dolara. No njegova supruga Priscilla Chan imala je zanimljive uvjete, a omogućuje im zajedničko vrijeme u braku. Priscilla ima 100 minuta nasamo s mogulom Mete i večernji spoj svaki tjedan. Što je još bizarnije, njih dvoje navodno imaju zabranu korištenja Facebooka kad god vrijeme provode zajedno. Ova pravila vrijede već 11 godina njihovog braka.

Yvette Prieto i Michael Jordan

Michael Jordan jedan je od najuspješnijih sportaša svih vremena i zaradio je više od 2,5 milijarde dolara. Stoga nije neobično što ima predbračni ugovor sa suprugom Yvette Prieto. Upoznali su se 2008. godine u noćnom klubu u Miamiju i vjenčali pet godina kasnije. Ako se par ikada razvede, Yvette će dobiti milijun dolara za svaku godinu provedenu u braku. No ako brak bude trajao dulje od deset godina Yvette će dobiti pet milijuna dolara za svaku godinu. Ipak, i dalje su zajedno i imaju dvoje djece.

Jessica Biel i Justin Timberlake

Kao i mnogi zvjezdani parovi i oni imaju klauzulu o bračnoj nevjeri u predbračnom ugovoru. Ako Justin Timberlake ikada bude uhvaćen u prevari, Jessica će dobiti pola milijuna dolara za svaki prijestup. No izgleda da to nije bio problem u njihovom sretnom braku u kojem su još od 2012. godine i snažno čuvaju svoju privatnost.

Nicole Kidman i Keith Urban

Nicole Kidman ima vrlo detaljan predbračni ugovor s country pjevačem Keithom Urbanom. Vjerojatno zato što joj to nije prvi brak. Bila je u braku s Tomom Cruiseom do 2004., a završetak je bio jako bolan. Nicole i pjevač vjenčali su se 2006., a u predbračnom ugovoru je navedeno da će Urban dobiti 640 tisuća dolara po godini braka ako se razvedu. To bi bila poprilična svota da se sada razvedu jer su dugo u braku. Njezina je neto vrijednost 130 milijuna dolara, dok je njegova 75 milijuna dolara. Osim financija u predbračnom ugovoru je dobro dokumentirano da je Nicole pomogla glumcu da se oporavi od ovisnosti o kokainu. No u slučaju da se vrati u ovisnost ne bi imao prava na isplate.