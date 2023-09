Pukla ljubav: Slavni parovi koji su ove godine šokirali razvodom (ili prekidom)

Ovih je dana u javnosti odjeknula vijest da se nakon 27 godina braka rastaje holivudski par Deborra-Lee i Hugh Jackman. U zajedničkoj izjavi istaknuli su da je njihov brak bio 'pun ljubavi', ali da su se odlučili razvesti kako bi oboje 'nastavili s osobnim razvojem'. Kazali su da više neće komentirati rastavu, a ta je vijest mnoge šokirala jer je par dosad vodio miran život bez skandala i očitih problema.

Upoznali su se 1995. godine na snimanju serije, vjenčali godinu nakon i kasnije posvojili dvoje djece. Javnost je često komentirala činjenicu da je Deborra čak 13 godina starija od slavnog Hugha, no ništa nije naslućivalo na to da će se razvesti nakon toliko godina zajedničkog života.

U proteklih devet mjeseci ljubav je pukla kod još nekih slavnih parova. Čini se da su konačni krah doživjeli i Travis Scott i Kylie Jenner. U siječnju je svatko krenuo svojim putem, a nedavno je Kylie viđena kako se strastveno ljubi s 27-godišnjim glumcem Timothéeom Chalametom. No, budući da su ona i njen bivši partner unazad šest godina prekidali nekoliko puta, ta nas vijest nije puno iznenadila koliko ona da je novu ljubav pronašla u naručju slavnog glumca.

S druge strane, neki razvodi i prekidi iz 2023. koje donosimo u nastavku šokirali su nas jer ih je malo tko očekivao.

Sophie Turner i Joe Jonas

Nedavno smo saznali da se rastaje i zvijezda serije 'Igre prijestolja'. Sophie Turner od 2019. godine bila je u braku sa slavnim pjevačem Joeom Jonesom, članom poznatog benda 'Jonas Brothers'. Braku je sad došao kraj jer je Jonas 5. rujna podnio zahtjev za brakorazvodnom parnicom što je iznenadilo obožavatelje jer je svega dva dana prije toga Jonas na koncertu nosio vjenčani prsten te je izveo pjesmu 'Hesitate' za koju je potvrdio da je posvećena njegovoj uskoro bivšoj supruzi.

Kako doznaje Page Six, glazbeniku je navodno zasmetalo to što previše brine o njihove dvije djevojčice dok Turner u Ujedinjenom Kraljevstvu radi na novim projektima. Jedan dan od pokretanja parnice, par se oglasio na društvenim mrežama te su naveli da je brak okončan 'obostrano' i prijateljski te da je odluka donesena zajednički iako nisu htjeli komentirati spomenutu spekulaciju o razlogu razvoda.

Sofia Vergara i Joe Manganiello

Sedma je godina braka bila kritična za glumicu Sofiju Vergaru i Joea Manganiella. Sad bivši par u srpnju je obznanio da su donijeli 'tešku odluku o razvodu' te da mole privatnost dok prolaze kroz 'novu fazu života. Da nešto nije u redu, fanovi su naslutili iz Vergarinih Instagram objava s njenog 51. rođendana koji je proslavila u Italiji s grupom prijatelja, ali bez Joea i vjenčanog prstena. Iako se kasnije javnosti opravdavala da je Manganiello odsutan jer je zauzet snimanjima, ubrzo se ispostavilo da je svatko krenuo svojim putem. Bivši supružnici upoznali su se 2014. godine, ubrzo nakon što se Vergara razišla od zaručnika, biznismena Nicka Loeba. Za Manganiella se udala već godinu nakon pred 400 uzvanika.

Reese Witherspoon i Jim Toth

Tik pred 12. godišnjicu braka američka glumica Reese Witherspoon razvela se od supruga Jima Totha. Vijest o razvodu objavili su 24. ožujka te napisali da je to bila teška odluka, ali da su 'uživali u toliko prekrasnih godina zajedno' te da idu naprijed s ljubavlju i poštovanjem prema svemu što su stvorili od 2011. Iako je priopćenje ubrzo izbrisano s društvenih mreža, u njemu je stajalo da im je u procesu razvoda najvažnija obitelj i njihov zajednički sin Tenessee. Iz prvog braka s Ryanom Phillippeom, glumica ima dvoje djece, kćer Avu i sina Deacona. S Tothom se pak upoznala 2010., ubrzo i vjenčala, a 2013. godine rodio im se dječak.

Halsey i Alev Aydin

U travnju su mediji doznali da se razvodi i pjevačica Halsey, najpoznatija po hitu 'Without Me'. Par je (službeno) zajedno tri godine iako se navodno znaju puno duže, a 2021. su dobili djevojčicu Ender. Kako navodi portal ET, razvod je bila zajednička odluka, a navodno su bivši supružnici usred parnice oko skrbništva jer Halsey traži podjelu troškova odvjetničke naknade, zajedničko zakonsko skrbništvo nad Ender i 'razumno' posjećivanje bivšeg supruga zbog djetetove dobrobiti. Prije veze s Aydinom, Halsey je hodala s glumcem Evanom Petersom.

Ariana Grande i Dalton Gomez

Ovog se ljeta rastala i 30-godišnja pjevačica Ariana Grande. U braku s tri godine mlađim Daltonom Gomezom, agentom za luksuzne nekretnine, bila je od svibnja 2021., a vjenčali su se u intimnoj atmosferi s dvadesetak uzvanika. Tada je jedan izvor za portal People rekao da se par odlično slaže te da Daltonu ne smeta Arianina popularnost. Čini se da su se stvari promijenile, no detalji o razvodu nisu poznati jer su Grande i Gomez sve držali dalje od javnosti. Poznato je samo da su se zaručili nakon 11 mjeseci veze te da su vrlo rijetko objavljivali zajedničke fotografije.