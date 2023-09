Nezaboravne vjenčanice slavnih dama o kojima se i danas priča

Vjenčanice slavnih dama oduvijek su privlačile veliku medijsku pažnju, a u prošlosti smo se nagledali svega i svačega. Od iznimno tradicionalnih i pomalo konzervativnih vjenčanica pa do onih nekih ekstravagantnih modela koji su nam se itekako urezali u pamćenje.

Ako pogledamo unatrag, svako desetljeće imalo je neke svoje modne trendove pa su se tako mijenjale i vjenčanice koje su slavne mladenke nosile na svoj veliki dan. Tako su u 60-ima i 70-ima među mladenkama bile popularne jednostavne i kratke vjenčanice, dok su tijekom 80-ih i 90-ih jako IN bile raskošne vjenčanice ukrašene čipkom, mašnama i puf rukavima. U 2000-ima pak ponovno u modu dolaze elegantne vjenčanice kakvu je nosila i princeza Kate Middleton.

Neke slavne dame odlučile su prkositi trendovima pa su se umjesto u vjenčanici udale u odijelu ili su, poput pjevačice Gwen Stefani, birale vjenčanice u boji. U nastavku smo izdvojile samo neke od najupečatljivijih vjenčanica koje su slavne dame nosile u proteklih nekoliko desetljeća.

Bianca Jagger

Davne 1971. godine u St. Tropezu pred oltar su stali Bianca Jagger i slavni pjevač Rolling Stonesa, Mick Jagger. Lijepa manekenka nosila je bilo odijelo sa suknjom koje nipošto nije bilo uobičajeno za ono vrijeme, no njezin je izbor do danas ostao jedan od najotmjenijih vjenčanih lookova koje su slavne dame ikad nosile.

Princeza Diana

Najpoznatija vjenčanica iz 80-ih svakako je ona koju je nosila princeza Diana koja se 29. srpnja 1981. godine udala za britanskog princa Charlesa. Njezina raskošna vjenčanica ukrašena čipkom, volanima i puf rukavima bila je tipičan primjer mode 80-ih. Uz vjenčanicu, Diana je nosila i dugi veo s biserima, a model ove haljine ubrzo je postao inspiracija brojnim mladenkama diljem svijeta.

Rita Wilson

Krajem 80-ih, vjenčali su se Rita Wilson i Tom Hanks, par koji se danas smatra jednim od najdugovječnijih parova u Hollywoodu. Lijepa glumica do oltara je prošetala u mini 'pufnastoj' haljini koja do danas možda nije izdržala test vremena, no ono što je izdržalo test vremena svakako je njihov brak. Naime, slavni par u braku je već dugih 35 godina, što je za holivudske standarde zaista puno.

Celine Dion

Legendarna pjevačica Celine Dion u prosincu 1994. godine udala se za glazbenog menadžera i ljubav svog života, Renea Angélila. U vjenčanici s raskošnim detaljima izgledala je poput princeze, no ono što je privuklo puno više pažnje od same haljine bilo je pokrivalo za glavu u obliku krune za koje je bio pričvršćen dugačak veo.

Gwen Stefani

Gwen Stefani odabrala je vjenčanicu dostojnu rock zvijezde. Kada se 2002. godine udala za pjevača Gavina Rossdalea, slavna glazbenica nosila je upečatljivu ružičasto-bijelu haljinu koju je za modnu kući Christian Dior dizajnirao John Galliano. Iako ova vjenčanica nije klasičan izbor, pjevačica je u njoj izgledala uistinu sjajno.

Kate Middleton

Veliko kraljevsko vjenčanje princa Williama i Kate Middleton održalo se 2011. godine u Westminsterskoj opatiji, a lijepa se mladenka uistinu potrudila oko izbora svoje haljine. Naime, Kate je za svoj veliki dan zablistala u vjenčanici s dugim čipkastim rukavima, a ovu je haljinu za nju dizajnirala Sara Burton, kreativna direktorica modne kuće Alexander McQueen. Baš kao i vjenčanica princeze Diane, i ova je haljina izazvala brojne reakcije i komentare u medijima te postala inspiracija brojnim mladenkama koje su se željele udati u vjenčanici kakvu je nosila Kate.

Kate Moss

2011. godine u brak je ušla i manekenka Kate Moss koja se udala za glazbenika Jamieja Hincea. Nosila je jednostavnu vjenčanicu boho stila inspiriranu haljinama od šifona iz 30-ih godina prošlog stoljeća. Ovu prekrasnu vjenčanicu dizajnirao je John Galliano, no mnogi su istaknuli da je haljina ipak bila malo previše prozirna.

Solange Knowles

Wedding outfit glazbenice Solange Knowles koja se 2014. udala za glazbenog redatelja Alana Fergusona privukao je veliku pažnju i medija i javnosti. Naime, Beyonceina mlađa sestra na svom vjenčanju je nosila jednostavnu bijelu haljinu s ogrtačem, a nakon toga se presvukla u elegantni kombinezon u kojem je mogla čak i voziti bicikl.