I bogati plaču, zar ne? Ovo su najgori prekidi slavnih

Prekidi su uvijek grozni i na koji god način da se prekid dogodi, uvijek će boljeti. Bilo da dečko prekine s tobom putem poziva, poruke ili uživo, ništa ti u tom trenutku neće pomoći da se bolje osjećaš. No kada si s nekim u vezi ili u braku dugo vremena, čak i ako ste zaručeni, ne bi bilo zgodno saznati da te tvoj dečko ili muž želi ostaviti putem naslovnica na novinama ili čak putem tweeta. No i to je moguće kada se radi o poznatima.

Poznati parovi uvijek su u središtu pažnje, a kada dođe do prekida, stvari mogu postati prilično ružne. Netko prekine preko poruke ili poziva, netko za prekid sazna na Twitteru, a netko na naslovnicama novina, a jedno je sigurno - kad si poznat i kada svi znaju za tebe, ružan prekid postaje deset puta ružniji. A evo i koji su to parovi prošli kroz najgore prekide.

