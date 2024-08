9 filmova Pedra Almodóvara zbog kojih odmah želimo otputovati u Španjolsku

Pedro Almodóvar je uvjerljivo najuspješniji i međunarodno najpriznatiji španjolski redatelj. Njegovi filmovi uvijek privlače puno pažnje i postignu svjetsku slavu, imaju neobičnu estetiku i najčešće ih karakteriziraju kompleksne priče, satirični humor, jake boje i sjajan dekor.

Tijekom svoje bogate karijere, koja traje već gotovo 50 godina, Almodóvar je predstavio brojne kultne filmove te osvojio i dva Oscara, što je dodatno učvrstilo njegovu poziciju kao 'modernog majstora španjolske kinematografije'.

Teme koje obrađuje najčešće su povezane s obitelji, identitetom i strašću, stoga i ne čudi da gotovo svi njegovi filmovi privlače gledatelje sa svih dijelova svijeta pa je tako i on sam postao jedna od glavnih figura svjetske kinematografije. Prošle godine predstavio je svoj novi kratki film, A Strange Way of Life, queer vestern s Ethanom Hawkeom i Pedrom Pascalom u glavnim ulogama, koji prati šerifa i rančera koji se ponovno susreću nakon desetljeća razdvojenosti.

Almodóvarov opus bogat je i raznolik, a u nastavku smo izdvojili neke od njegovih filmova koje svakako vrijedi pogledati jer su već postali klasici.

Paralelne majke (Madres paralelas, 2021.)

Ovaj film svjetlo dana ugledao je 2021. godine i ubrzo postao vrlo popularan. Priča prati Janis i Anu, dvije žene koje se upoznaju u bolnici u kojoj su isti dan rodile dijete. Nijedna od njih nije planirala trudnoća, no različito reagiraju na svoja iskustva. Tijekom vremena provedenog u bolnici se zbližavaju i tako stvaraju neobičan odnos koji će im u konačnici promijeniti život. Glavnu ulogu u filmu Almodóvar je opet dao talentiranoj Peneleopi Cruz kojoj je ovaj flm donio i nominaciju za Oscara. Film je dostupan na platformi Voyo.