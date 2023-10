Nisu konkurencija nego podrška: Neka slavna prijateljstva su iznenađenje

Prijateljstva koja se održe godinama posebno su vrijedna. Slavne 'face' stalno su okružene ljudima, no pretpostavljamo da im je zbog natrpanog rasporeda teško upoznati nove ljude koje bi s vremenom nazvali prijateljima. Sigurno je da bi se mnogi s njima htjeli družiti iz koristi i (samo)hvale.

Nasreću neka se prijateljstva ipak održe, a možda su najbolji primjer glumci Ben Affleck i Matt Damon koji su zajedno odrastali – išli su skupa u srednju školu, a onda prihvatili zajednički angažman u filmu "Dobri Will Hunting". Mladenačko prijateljstvo održavaju i glumice Nicole Kidman i Naomi Watts koje su se upoznale u školskim klupama u Australiji, iskušale se u modelingu, a onda otisnule u svijet glume. No, volimo i ljude koje smo sasvim slučajno upoznali u kasnijoj fazi života pa ubrzo s njima postali bliski kao da se znamo godinama. Među slavnima ima i takvih primjera, a mnogi od njih su nas iznenadili.

Možda će i tebe pa donosimo popis manje poznatih celebrity prijateljstva. 'Na prvu' ih ne bismo spojili, no izgleda da se baš slažu!

Jennifer Aniston i Selena Gomez

Jennifer Aniston proslavila se u seriji 'Prijatelji' devedesetih, dok je Selena 1992. tek rođena. Unatoč razlici u godinama (Aniston je 24 godine starija), ove dvije dame prijateljstvo održavaju već godina. Navodno su se upoznale na jednoj zabavi preko Selenina menadžera, i to u sasvim slučajno u kupaonici. Ubrzo je Selena priznala da je njena prijateljica 'jako cool' I da joj je podrška. Ipak, stvari su se zakomplicirale kad se 2017. počelo šuškati da se mlada Selena viđa s Justinom Therouxom s kojim se Aniston tada friško rastala.

Bliski su izvori tada rekli da je ''Jenn je sve to poprilično uznemirilo. Najviše je boli pomisao na to da je Justin već spreman krenuti dalje. Još joj je teško zamisliti ga s nekim drugim, pogotovo s nekim toliko mlađim i s kim je ona sama imala blizak odnos. Sve je to veoma bolno za nju'', govorio je izvor, no čini se da je njihovo prijateljstvo preživjelo sve jer su otada u nekoliko navrata stavljale Storyje na kojima je vidljivo da se druže.

Taylor Swift i Selena Gomez

Osim s Aniston, Gomez gaji dugogodišnje prijateljstvo s pjevačicom Taylor Swift. Upoznale su se 2008. godine kad su obje izlazile s braćom Jones, članovima benda "Jonas Brothers". Swift se tada viđala s Joeom, dok su Selenu povezivali s Nickom Jonasom. Jednom su ih zgodom fotoreporteri 'uhvatili' u zajedničkom izlasku u restoran, a čini se da su ove dvije dame ubrzo postale dobre frendice jer je mjesec dana nakon Taylor došla na premijeru 'Još jedne priče o Pepeljuzi' u kojoj je Selena glumila. Otada su često pozirale zajedno na dodjelama nagrada (na primjer People's Choice Awardu 2011.), privatnim proslavama, a ostvarivale su i poslovne suradnje.

Selena je tri godine mlađa pa je u više navrata isticala da se pjevačici obraća za savjet. Uz to, pokazale su da si čuvaju leđa: kad je Swift bila upletena u svađu s glazbenim menadžerom Scooterom Braunom oko autorskih prava, Gomez se oglasila na Instagramu te iskazala da se radi o 'pohlepi, manipulaciji moći', a nerijetko su se branile od negativnih komentara na društvenim mrežama.

Jennifer Coolidge i Ariana Grande

Prijateljstvo zvijezde serije "Bijeli lotus" Jennifer Coolidge i pjevačice Ariane Grande iznenadilo nas je. Teško da bismo pomislile da se druže. Navodno su postale bliske nakon što se glumica prije pet godina pojavila u spotu za Arianinu pjesmu "Thank U, Next". U više je navrata Coolidge istaknula koliko je zahvalna što je upoznala Arianu. ''Znam da si jako skromna, ali ti želim zahvaliti'', kazala je Jennifer te dodala da ju je Ariana oduševila načinom razmišljanja te da nikada nije srela nekog poput nje.

Dua Lipa i Elton John

Iako pripadaju drugim generacijama, ova je pjevačka imena spojila poslovna suradnja. Udružili su se i nastao je remiks Eltonove kultne pjesme "Cold Heart". Za Eltona je to puno više od remixa jer je u pjesmu prožet novi glas i melodija, a Lipa se činila kao sjajan vokal za oživljavanje starog hita. Vokale za remiks pjesme snimali su zasebno u studiju, a u početku je nisu ni zajedno izvodili. Budući da su se znali samo glasom, jedva su čekali trenutak kad će se susresti i zajedno izvesti pjesmu pred jedinstvenom publikom. To su konačno učinili 2021. i čini se da se otad izrodilo pravo prijateljstvo.

Ne prestaju hvaliti jedno drugo, a Elton ističe da mu je pjevačica dala toliko ideja te da je puna ideja i kreativnosti. I Lipa uzvraća istom mjerom pa tvrdi da su ''totalno kliknuli otkad su se prvi put 'upoznali' online''. Uz to dodaje da je ''Elton tako inspirativan umjetnik, a također ima najzločestiji smisao za humor što je savršena kombinacija".

Courtney Cox i Ed Sheeran

Glumica Courtney Cox i slavni pjevač Ed Sheeran imaju ludu priču kako su se upoznali. Producent i producentova kći pozvali su ga na tulum sljedeću večer koji se održao u Courtneyjevoj kući. Odazvao se i ostao tamo spavati jer je živio ''prilično daleko'', a vozač koji ga je dovezao otišao je. Tako se Sheeran sprijateljio s glumicom i nekoliko mjeseci nakon kod nje je boravio – besplatno. Courtney mu je pomogla i u stvaranju jednog od njegovih singlova, a upravo se preko Eda Cox upoznala s Johnnyjem McDaidom, čovjekom s kojim je od 2014. do 2019. godine bila zaručena. Eh, što su ti prijatelji!

Blake Lively i Florence Welch

Zvijezda Florence + the Machinea njeguje čvrsto prijateljstvo s holivudskom zvijezdom Blake Lively. Navodno se često viđaju kad su blizu, a pjevačica je još prije desetak godina rekla da Lively ima "veliko srce" te da je odvažna, mudra osoba od koje može zatražiti savjet. Manje je poznato da su se upoznale na jednom od nastupa Florence + the Machinea. Lively je dobila priliku upoznati Florence u backstageu, a kasnije su se zbližile – navodno uz pizzu koju je glumica donijela. Ne skrivaju koliko su zahvalne na prijateljstvu te da dobro utječu jedna na drugu, a Welch je imala čast pjevati na vjenčanju svoje prijateljiice 2012. godine.

Justin Bieber i Diane Keaton

Za kraj, prijateljstvo koje možda najviše iznenađuje. Prijateljstvo pop zvijezde Justina Biebera i glumice Diane Keaton seže u 2015. godinu. Tad je Keaton u showu Ellen DeGeneres nahvalila 21-godišnjeg Justina i priznala da je njegov fan. Nekoliko godina nakon Keaton se pojavila u spotu za Justinovu pjesmu "Ghost" u kojemu je utjelovila baku. Tim je angažmanom 77-godišnjakinja bila oduševljena te je na Instagramu napisala: “Sanjam li??? Kakva je čast bila raditi s Justinom Bieberom i njegovim nevjerojatnim timom!!!”