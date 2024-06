'Kad je Luka sreo Vanju': Najslađe ljubavne priče Vatrenih i njihovih supruga

Nogomet je sport koji svi obožavamo posebno kada se igraju utakmice na velikim prvenstvima poput Europskog. Čitamo i pratimo kako igraju naši reprezentativci, ali uvijek volimo pročitati i neke zanimljivosti o njihovim životima. Zato smo se danas odlučile prisjetiti kako su naši Vatreni upoznali svoje supruge.

Tu ima onih koji su zajedno još od srednjoškolskih dana, onih koji su zajedno sa svojom budućom suprugom sjedili u školskim klupama, ali i onih čija je ljubav započela sasvim neočekivano. Biti nogometaš nije lako, a biti u braku s jednim još je teže, a to znaju i supruge slavnih nogometaša koje su im bezrezervna podrška i koje su s njima prošle kroz sve - od veza na daljinu do selidbe u drugu državu. A danas se prisjećamo najslađih ljubavnih priča Vatrenih i njihovih supruga.

Luka Modrić i Vanja Modrić

Naš kapetan i jedan od najboljih nogometaša svijeta, Luka Modrić, već je godinama u braku sa svojom Vanjom. Upoznali su se u ljeto 2004. kada je njoj bilo 25, a njemu 19, a Luka je tada igrao za Dinamo i primijetio ju je kod maksimirskog stadiona. Iako se na prvu sramio i nije joj htio prići, sudbina ih je ubrzo spojila - Vanja je radila u agenciji Zdravka Mamića, a Luku je nazvala zbog posla. Taj je razgovor potrajao čak tri sata, a Luka je u svojoj autobiografiji Moja igra otkrio da ju je nakon tog razgovora pozvao na kavu, gdje su se oboje zaljubili jedno u drugo do ušiju. Trebalo im je samo šest mjeseci da započnu zajednički život i odmah su znali da su srodne duše. Slatki par vjenčao se u svibnju 2010., nakon čega im se rodio i sin Ivano, a godinu dana kasnije vjenčali su se i u crkvi. Tri godine kasnije rodila im se kćerkica Ema, a zatim 2017. i kćerkica Sofia.

Mateo Kovačić i Izabel Kovačić

Drugi par s najslađom ljubavnom pričom definitivno su Mateo Kovačić i njegova Izabel, vlasnica brenda dječje odjeće i poduzetnica. Njihova ljubav traje već više od deset godina, još od srednje škole, a spojile su ih mise na kojima je Mateo bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Njezine kolege iz istog tog zbora pjevale su im i na vjenčanju u lipnju 2017., a vjenčali su se u župi Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, okruženi prijateljima i obitelji. Nekoliko godina nakon vjenčanja, u listopadu 2020., rodio im se sinčić Ivan, a Izabel je uspjela gotovo cijelu trudnoću držati u tajnosti. Danas žive u Londonu i u skladnom su braku, a na društvenim mrežama često si izjavljuju ljubav te su nedavno otkrili da očekuju drugo dijete.

Ivan Perišić i Josipa Perišić

Još jedna ljubavna priča koja traje od srednjoškolskih dana je ona Ivana Perišića i njegove supruge Josipe. Oboje su upisali istu školu u Splitu, a čak su i zajedno sjedili u klupi. A njihova je ljubavna priča tim posebnija jer su od početka nailazili na razne prepreke koje ih nisu razdvojile - već sa 17 godina Ivan se zbog nogometa preselio u Francusku, a Josipa mu je bila najveća podrška. Nekoliko godina kasnije, 2012., mladi se par oženio kod matičara, a Josipa je tada bila trudna s njihovim prvim djetetom, sinom Leonardom. Osim njega, dobili su i kćerkicu Manuelu, a da njihova ljubav cvjeta dokazali su i 2020. kada su u tajnosti imali crkveno vjenčanje na Šolti, rezervirano samo za najužu obitelj.

Domagoj Vida i Ivana Vida

I Domagoj Vida i njegova supruga Ivana vole se već dugi niz godina. Njihova je ljubavna priča započela prije deset godina kada su se upoznali u jednom noćnom klubu, a za oboje to je bila ljubav na prvi pogled. Bivša manekenka i "Kraljica Hrvatske" Domagoju je bila velika podrška, a čak se i preselila u Kijev kada je Domagoj potpisao ugovor za ukrajinski Dinamo. Njihova je ljubav još više ojačala kada se 2015. rodio njihov sinčić David, koji je bio glavna atrakcija na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada se pridružio tati na terenu, a zaljubljeni par vjenčao se 2017. Danas oboje čuvaju svoju privatnost, a Ivana ima zaključane društvene mreže i rijetko se pojavljuje u javnosti.

Andrej Kramarić i Mia Ćurković

Andrej Kramarić već nekoliko godina ljubi svoju Miju. Upoznali su se još 2017. u jednom zagrebačkom kvartu, a s obzirom na to da je on tada igrao za njemački Hoffenheim, a Mia je studirala veterinu, održavali su vezu na daljinu. Nakon diplome, Mia je otišla u Njemačku i bila je velika podrška svom tada dečku, a danas suprugu. Vjenčali su se 2021. u Starogradskoj vijećnici na Gornjem gradu, a godinu kasnije u crkvi, a dobili su i sinčića Viktora koji je kruna njihove ljubavi. I oni također drže do svoje privatnosti, a samozatajna Mia nema ni profile na društvenim mrežama.

Marcelo Brozović i Silvija Brozović

Naš Marcelo Brozović više od deset godina ljubi svoju suprugu Silviju, a upoznali su se u Velikoj Gorici i odmah shvatili da su jedno za drugo. Iako su nakratko prekinuli dok je Marcelo igrao u Dinamu, vratili su se jedno drugome, a nakon četiri godine veze uplovili su u bračne vode kod matičara u Velikoj Gorici. Lijepa Silvija koja je Marcela privukla izgledom, ali i intelektom, studirala je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a sretni par ima dvoje djece - kćer Auroru i sina Rafaela.

Mislav Oršić i Suzana Krajinović

Genijalni Dinamovac i reprezentativac Mislav Oršić sa svojom je suprugom Suzanom još od tinejdžerskih dana, a upoznali su se preko zajedničke prijateljice. Iako privatni život kriju od očiju javnosti, zna se da su se vjenčali 2018. godine, a zatim godinu kasnije i u crkvi. Prvog sina Manuela dobili su u ljeto 2019. godine, a u veljači ove godine stigao im je i mlađi sin, Ivano, čijem je porođaju prisustvovao i Mislav. On često objavljuje fotografije svoje sretne obitelji, no Suzana definitivno nije tipična WAG-sica, a svoje profile na društvenim mrežama drži zaključanima.