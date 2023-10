Krah velikih ljubavi: Šokantni razvodi parova koji su mnogima bili uzor

U 2022. godini svjedočili smo kraju mnogih brakova slavnih – na toj su listi recimo Harry Styles i Olivia Wilde, Kendall Jenner i Devin Booker, Tom Brady i Gisele Bündchen, kao i Leonardo DiCaprio i Camila Morrone. Iako ova godina još nije završila, također već obiluje rastavama zvjezdanih brakova, od kojih su neke bile i pravi skandali koje ćemo još dugo pamtiti.

Jedan od takvih 'gadnih' prekida koji smo mogli pratiti na TV ekranima bio je onaj između zvijezda američkog reality showa naziva 'Vaderpump Rules', Toma Sandovala i Ariane Madix. Ovaj je slavni par upravo ovog proljeća prekinuo nakon 9 zajedničkih godina – i sve zbog mlađe kolegice iz showa, Raquelom Leviss, s kojom je Tom prevario svoju sada bivšu suprugu – a sve se to događalo pred kamerama. Evo kojim je još slavnim parovima upravo ova godina bila – kobna:

Meryl Streep i Don Gummer

Oskarom nagrađena glumica u braku je provela čak 45 godina, no posljednjih 6 ona i njezin sada bivši suprug već su živjeli odvojeno. Upravo su se ove godine odlučili i službeno razvesti. Glasnogovornik 74-godišnje glumice o ovome je kazao:

“Don Gummer i Meryl Streep razdvojeni su više od 6 godina. Iako će uvijek brinuti jedno o drugom, odabrali su odvojeni život.”

Vijest o rastavi mnogim je obožavateljima bila šokantna, iako su glumačka zvijezda i uspješni kipar kao par posljednji put viđeni još 2018. godine, na dodjeli Oskara.

Foto: profimedia.hr

Joshua Jackson i Jodie Turner-Smith

Nakon gotovo 4 godine zajedničkog života, glumica poznata po ulogama u filmovima kao što su Queen & Slim, After Yang i White Noise te po televizijskim ulogama serijama The Last Ship i Channel 5, odlučila je podnijeti zahtjev za razvod od slavnog glumca. Kao razlog je navela 'nepomirljive razlike u karakterima'. Glumački se par službeno razveo u rujnu, a glumica i model navodno traži zajedničko skrbništvo nad njihovom trogodišnjom kćerkicom, Juno Rose.

Foto: profimedia.hr

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness Jackman

Australski glumac, koji se proslavio u akcijskim filmskih hitovima X-Men i Van Helsing, te 13 godina starija australska glumica Deborra-Lee Furness Jackman objavili su za časopis People da je njihov odnos došao svome kraju:

"Bili smo blagoslovljeni dijeliti gotovo tri desetljeća zajedno, kao muž i žena u prekrasnom braku, punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom. Naša je obitelj bila, i uvijek će biti, naš najveći prioritet. Ulazimo u ovo novo poglavlje sa zahvalnošću, ljubavlju i ljubaznošću. Jako cijenimo vaše razumijevanje i poštivanje naše privatnosti dok cijela naša obitelj prolazi kroz ovu tranziciju."

Foto: profimedia.hr

Britney Spears i Sam Asghari

Ljetos se doznalo kako bivša pop princeza i njezin suprug više ne žive zajedno – te kako je do prekida navodno došlo zbog prevare s njezine strane. Nakon velike svađe Sam je bio odselio, a u kolovozu je podnio i zahtjev za razvod braka. Kao razlog je naveo njihove 'nepomirljive razlike'. Ljubavna priča Britney i Sama počela je 2016. godine, kad se on pojavio u njezinom spotu za pjesmu 'Slumber Party'. Tada je o njihovom prvom susretu kazao:

"Privukla me skromnost. Bila je vrlo skromna i imala je prekrasnu dušu."

Inače, zaručili su se 2021, a vjenčali prošle godine, ali ljubav očito nije bila dugog vijeka.

Foto: profimedia.hr

Natalie Portman i Benjamin Millepied

Najprije se u lipnju počelo šuškati kako Millepied ima ljubavnicu, klimatsku aktivistkinju Camille Étienne. U kolovozu su se dodatno razbuktale glasine o tome da slavni par ima problema u braku kad je glumica na jednom događanju bila viđena bez svog vjenčanog prstena. Glasine su se ubrzo pokazale istinitima, a par se razveo nakon 11 zajedničkih godina

Jedan je izvor za Us Weekly o tome kazao: "Nakon što su vijesti o njegovoj aferi izašle u javnost, pokušavali su raditi na svom braku, ali sada su u fazi prekida."

Slavni je par u braku dobio i dvoje djece, dvanaestogodišnjeg sina Alepha, i šestogodišnju kćerkicu Amaliju.

Foto: profimedia.hr

Christine Baumgartner i Kevin Costner

Nakon 18 godina braka s Kevinom Costnerom, Christine Baumgartner podnijela je zahtjev za razvod, a ovo je za časopis People potvrdio glasnogovornik slavnog glumca:

“S velikom tugom priopćavam kako su se dogodile okolnosti izvan njegove kontrole koje su dovele do toga da gospodin Costner mora proći kroz razvod. Tražimo da se poštuje njegova i Christinina privatnost, kao i privatnost njihove djece, dok prolaze kroz ovo teško razdoblje.”

Inače, slavni par zajedno ima troje djece, sinove Hayesa i Caydena te kćer Grace.