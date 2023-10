Slavne muze: Poznate dame koje nas inspiriraju da nikad ne odustanemo

Vjerojatno si bez broj puta čula savjet 'Samo nemoj odustati!' koji je već postao pravi kliše. No, iako ga izgovaraju svi i stalno, to ipak ne znači da savjet sam po sebi nije dobar.

Jasno, ponekad kad nam je teško, kao u situacijama gubitka posla ili kad se stvari s našom karijerom jednostavno ne razvijaju u smjeru u kojem smo zamislile, čini nam se da je to mnogo lakše reći nego učiniti. Ipak, postoji bezbroj primjera oko nas da se upornost doista isplati.

Kad pogledamo današnje velike zvijezde, čini nam se da su oduvijek bile bogate i nevjerojatno uspješne, no u stvarnosti mnoge od njih imale su put posut trnjem, a ne ružama. Ipak, kako bi se našle tamo gdje su sada – na samom vrhu, nikad nisu odustale od svojih snova. Upravo bi nam njihove priče mogle pružiti kao inspiracija u danima kad nam se čini da nam baš ništa ne ide od ruke. Evo slavnih dama koje nas nadahnjuju svojom snagom i upornošću:

Sarah Jessica Parker

Glumica koja se proslavila kao glavna protagonistica hit serije 'Seks i grad' rođena je u siromašnom rudarskom gradiću kao najmlađa od četvero djece. Roditelji su joj se razveli kad je imala samo dvije godine, a majka se ubrzo nakon toga ponovno udala i rodila još četvero djece. Njezin je očuh, vozač kamiona, često je bio bez posla, pa je buduća glumica počela plesati i pjevati kako bi majci pomogla othraniti deseteročlanu obitelj.

Unatoč svemu, majka slavne glumice oduvijek je podržavala interes njezine djece za izvedbenu umjetnost. Tako, kad je obitelj preselila u Cincinnati, Sarah Jessica Parker dobila je stipendiju i upisala je umjetničku školu. Kad je imala 11 godina, obitelj je otputovala u New York kako bi Parker mogla prisustvovati na audiciji za predstavu na Broadwayu – što se pokazalo kao veliki uspjeh jer su i ona i njezin brat dobili svoje prve uloge.

Shania Twain

Popularna je kanadska country i pop pjevačica svoju je karijeru zapravo bila započela iz nužde, a ne iz ambicije. Njezini su se roditelji također razveli kad su joj bile dvije godine, a Twain je ostala živjeti s majkom koja s ponovno udala. No, obitelj je imala financijskih problema pa je danas 58-godišnja zvijezda počela pjevati po barovima – i to sam samo 8 godina.

Nažalost, Shania Twain ostala je bez majke i očuha koji su poginuli u strašnoj prometnoj nesreći, u sudaru s kamionom, kad je imala 21 godinu. Radi tragedije pjevačica je bila pauzirala svoju karijeru kako bi brinula o svojoj mlađoj braći i sestrama koji su tada bili tinejdžeri. Tek nakon što je njezin najmlađi brat završio srednju školu, nastavila je sa svojom karijerom.

Emily Blunt

Britanska glumica koju je Forbes uvrstio među najbolje plaćene glumice na svijetu u 2020. godini kao dijete jedva je mogla komunicirati sa svojim vršnjacima - naime, između 7. i 14. godine imala je velik problem s mucanjem.

"Bila sam pametno dijete i imala sam puno toga za reći, ali to jednostavno nisam mogla. To bi me proganjalo. Nikada nisam mislila da ću moći sjediti i razgovarati s nekim kao što to činim sada", kazala je za u razgovoru za W magazine.

No, sve se promijenilo kad joj je jedan njezin učitelj ponudio ulogu u školskoj predstavi – unatoč problemu koji je imala. Učitelj je bio uporan i pomogao joj je s mucanjem koje je danas 40-godišnja nagrađivana glumačka zvijezda u potpunosti prebrodila prije no što je postala adolescentica.

Oprah Winfrey

Slavna se voditeljica norila s mnogim udarcima dok se uspinjala prema vrhu – od rasističkih napada, do vrijeđanja radi viška kilograma i propitkivanja njezine seksualne orijentacije. No, slavno lice s TV ekrana nikad nije odustala od svojih snova i nikome i ničemu nije dopustila da joj stane na put.

No, kad pogledamo njezino djetinjstvo, njezina nam se snaga čini još mnogo veća. Naima, danas najbogatija je Afroamerikanka 20. stoljeća i jedina Afroamerikanka milijarderka imala je vrlo težak start. Odrasla je u siromaštvu, a o njoj u seoskom području američke države Mississippi, skrbila samohrana majka. Oprah je s 9 godina bila žrtva silovanja, a ostala je trudna s 14 te je rodila sina koji je umro samo 2 tjedna nakon porođaja.

No, Oprah je 'ostala na nogama' te je uspješno završila srednju školu, dobila je stipendiju za studij i od posla na lokalnoj radio postaji postala svjetska TV zvijezda prozvana 'kraljicom medija'.

J.K.Rowling

Britanska je književnica koja je svjetsku slavu stekla zahvaljujući svojim romanima o malom čarobnjaku, nije uvijek bila tako uspješna. Naime, prije 20-ak godina prošla je kroz razvod i muku je mučila s tim da prehrani svoje dijete,a primala je i socijalnu pomoć. Samo 3 godine kasnije izašle je njezina prva knjiga 'Harry Potter i Kamen mudraca'. Kad je pisala svoj super uspješni roman bila je toliko siromašna da si nije mogla priuštiti računalo, pa čak ni troškove fotokopiranja romana te je morala ručno ispisivati štivo kako bi ga poslala izdavačima.

Roman je odbijen barem 10 puta dok mu Bloomsbury, mali londonski izdavač, nije dao drugu priliku - nakon što se u priču o malom čarobnjaku zaljubila osmogodišnja kći izvršnog direktora.