Tko je Kamala Harris? Priča o najmoćnijoj ženi američke politike

Kamala Harris je u posljednjem desetljeću postala jedno od najprepoznatljivijih lica u američkoj politici. Kao prva žena, prva Afroamerikanka i prva osoba indijskog podrijetla koja je postala potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država, Harris nije samo ostvarila povijesni uspjeh, već je postavila temelje za daljnju transformaciju američkog političkog krajolika. Od svojih početaka u Kaliforniji do trenutne pozicije u Bijeloj kući, njena politička karijera obilježena je borbom za jednakost, pravdu i društvenu promjenu.

Početak karijere

Harris je svoju političku karijeru započela kao tužiteljica. Prvo je postala tužiteljica okruga San Francisco 2004. godine, a potom je 2010. izabrana za tužiteljicu Kalifornije. Tijekom svog mandata, Harris je stekla reputaciju borca za prava manjina, osobito u vezi s pitanjima reforme kaznenog pravosuđa i prava žena. Kao tužiteljica, zagovarala je strožu kaznenu odgovornost za kriminalce, ali i reforme koje su omogućile smanjenje nejednakosti u kaznenom sustavu, posebno prema Afroamerikancima i Latinoamerikancima. Njezin uspjeh na tom polju omogućio joj je da 2016. godine postane senatorica Kalifornije, gdje je nastavila isticanje svojih liberalnih stavova i potporu zakonima koji štite ljudska prava. Tijekom svog mandata u Senatu, Harris je bila poznata po svojim oštrim pitanjima i isticanju pravde u pitanjima migracija, ekonomskih prava i prava žena. Njezin rad u Senatu također je uključivao potporu zakonima koji se odnose na reformu zdravstvene skrbi, obrazovanja i borbe protiv klimatskih promjena.

Potpredsjednica SAD-a: Novi Smjer za Ameriku

U 2020. godini Kamala Harris je postala prva žena na funkciji potpredsjednice SAD-a, kada je Joe Biden izabrao nju kao svoju potpredsjedničku kandidatkinju u predizbornoj kampanji. Njen izbor za potpredsjednicu označilo je povijest, ali i duboku promjenu u američkom političkom sustavu.Iako su brojni komentatori naglašavali važnost simbolike njezinog uspona, Harris je bila izuzetno jasno u tome da njezin rad na poziciji potpredsjednice neće biti samo simboličan, već da će se koncentrirati na konkretnu političku agendu. Jedan od ključnih ciljeva Kamale Harris u Bijeloj kući bio je borba protiv političke polarizacije, koju je smatrala najvećim izazovom u američkom društvu. Također, Harris se snažno zalagala za provedbu ambicioznih klimatskih politika, reformu imigracijskog sustava i podršku obiteljima s niskim primanjima.

Ključne političke inicijative i ciljevi

Također, Harris je bila ključna figura u potpori inicijativama za povećanje prava žena, s posebnim naglaskom na pristup zdravstvenoj skrbi i sigurnost na radnom mjestu. Jedan od ključnih trenutaka u njezinoj političkoj karijeri bio je njezin rad u reformi pravosuđa. Kao bivša tužiteljica, Harris je bila uključena u brojne inicijative koje su nastojale smanjiti masovne zatvore i reformirati kazneno-pravni sustav, s naglaskom na smanjenje razlika u kažnjavanju, osobito prema manjinskim zajednicama. To uključuje i borbu protiv policijske brutalnosti, te osiguravanje jednakih prava za sve građane, bez obzira na njihov etnički, rasni ili društveni status. Harris je također bila snažna podrška migracijskim reformama, pozivajući na humaniji pristup imigraciji, uz istovremeno poštovanje zakona. Podržala je zakonodavne prijedloge koji omogućuju put do državljanstva za milijune migranata koji žive u SAD-u, uključujući one koji su dovedeni u zemlju kao djeca, tzv. "Dreamers".

Foto: Profimedia

Kamalina ljubavna priča

Ljubavna priča Kamale i Douga Emhoffa je priča o modernom partnerstvu, međusobnoj podršci i ljubavi koja prevladava izazove javnog života. Od slijepog spoja do Bijele kuće, njihova veza je napredovala i ojačala, postavši inspiracija mnogima. Njihova priča započela je 2013. godine, kada ih je zajednička prijateljica Chrisette Hudlin odlučila upoznati. Doug Emhoff, uspješan odvjetnik za zabavnu industriju, bio je razvedeni otac dvoje djece kada ga je Hudlin nagovorila da ode na slijepi spoj s Harris. Unatoč početnoj nevoljkosti, Emhoff je pristao i poslao Harris poruku dok je ona bila na sastanku. Nakon razmjene poruka, Harris i Emhoff dogovorili su telefonski razgovor koji je trajao sat vremena. Oboje su bili oduševljeni razgovorom i dogovorili su prvi pravi spoj za vikend u Los Angelesu, gdje je Emhoff živio.

Harris je u svojoj knjizi "The Truths We Hold" napisala da je jedva čekala odletjeti u Los Angeles na taj prvi spoj. Njihova kemija bila je očita od samog početka, a veza je brzo napredovala. Emhoff je ubrzo upoznao Kamalin uži krug prijatelja i obitelji, uključujući njezinu sestru Mayu i nećakinju Meenu. Harris je također upoznala Emhoffovu djecu, Colea i Ellu, iz njegovog prethodnog braka. Nakon godinu dana veze, Emhoff je zaprosio Harris u njezinom stanu u San Franciscu. Prosidba je bila jednostavna i intimna - Emhoff je kleknuo i izvadio prsten iz papirne vrećice koju je donio iz trgovine. Harris je odmah rekla "da". Vjenčali su se 22. kolovoza 2014. godine u intimnoj ceremoniji na plaži u Santa Barbara, Kalifornija. Vjenčanje je bilo privatno, a prisustvovali su samo najbliži prijatelji i obitelj.