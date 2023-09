Predomislili su se: Slavni roditelji koji su odlučili svom djetetu promijeniti ime

Pronaći pravo ime za svoju bebu jedan je od najtežih zadataka s kojim se susreće svaki roditelj - pa drugačije nije ni u svijetu slavnih. Obično proces traženja i biranja imena traje dugo – nerijetko od trenutka kad smo na testu za trudnoću ugledali plusić pa do pred sam porođaj. Svaki roditelj želi biti potpuno siguran da je svom mališanu odabrao najljepše ime koje će mu osim toga i dobro pristajati. Ako uz to još ima i neko posebno značenje - tim bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, postoje slučajevi kad roditelji shvate da ime za koje su se bili odlučili, dakle ono koje je već zapisano kod matičara, ipak nije bilo najbolji izbor. Razlozi za takvu veliku odluku mogu biti brojni, a ponekad su i prilično bizarni: od toga da se roditeljima ime više uopće ne sviđa, do toga da se naknadno ispostavio kako, na primjer, ime nije legalno u zemlji u kojoj žive. Vjerovala ili, nekim se slavnim parovima dogodilo upravo to:

POGLEDAJ VIDEO: Kako napraviti sushi kod kuće?