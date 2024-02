Grammy 2024.: Tko je bio modni top, a tko flop?

Sinoć je u Crypto.com Areni u Los Angelese održana 66. dodjela nagrada Grammy, a ovaj je veliki glazbeni događaj okupio impresivan broj poznatih lica. Osim samih nagrada, još više pažnje privlačile su zvijezde svojim odvažnim modnim kombinacijama na crvenom tepihu.

Pop zvijezda Taylor Swift opet je obarala rekorde, osvojivši Grammy za album godine, i to po četvrti put, a slavila je i Billie Eilish čija je balada iz filma Barbie, "What Was I Made For?", proglašena pjesmom godine.

Već su složene liste najbolje odjevenih zvijezda večeri, a mnoge su nastavile Grammyjevu tradiciju hrabrih modnih lookova koji su uključivali moderne couture, ali i vintage komade u stilu burnih 20-ih ili ludih 90-ih. Bilo je i glamuroznih izdanja, a osobito profinjeno je izgledala Taylor Swift u elegantnoj bijeloj Schiaparelli haljini bez naramenica koju je upotpunila crnim rukavicama. Bijelu haljinu odabrala je i Olivia Rodrigo, a riječ je o Versace modelu iz 90-ih.

S druge strane, Janelle Monae prigrlila je blještavilo u svjetlucavoj Armani Privé kreaciji, dok je Dua Lipa zasjala u zavodljivoj haljini u srebrnoj metalik nijansi. Veliku pažnju je privukla i pop zvijezda Miley Cyrus koja je crvenim tepihom prošetala u prilično golišavom outfitu, a osim dama, svojim modnim izborima istaknuli su se i neki muškarci poput Lennyja Kravitza i Johna Legenda.

U svakom slučaju, zanimljivih modnih trenutaka na crvenom tepihu dodjele Grammy nagrada ni ove godine nije nedostajalo, a neke od najboljih modnih izdanja izdvajamo u nastavku.

Taylor Swift

Taylor Swift bila je oličenje glamura u bijeloj haljini modne kuće Schiaparelli.

Foto: Profimedia.hr

Dua Lipa

Dua Lipa je nosila upečatljivu Courreges haljinu.

Foto: Profimedia.hr

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo izgledala je prekrasno u vintage haljini modne kuće Versace.

Foto: Profimedia.hr

Gracie Abrams

Gracie Abrams bila je jako 'chic' u Chanelovoj kreaciji.

Foto: Profimedia.hr

Janelle Monae

Janelle Monae u Armani Privé haljini.

Foto: Profimedia.hr

Kylie Minogue

Kylie Minogue je blistala u Dolce & Gabbana haljini crvene boje.

Foto: Profimedia.hr

Billie Eilish

Billie Eilish ostala je vjerna svom stilu u Chrome Hearts kreaciji.

Foto: Profimedia.hr

Alessandra Ambrosio

Lijepa manekenka odlučila se za usku haljinu metalik nijanse.

Foto: Profimedia.hr

Lana Del Rey

Lana Del Rey izabrala je crnu vintage haljinu.

Foto: Profimedia.hr

Miley Cyrus

Miley Cyrus u odvažnoj kreaciji s potpisom modne kuće Margiela.