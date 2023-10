Kakav fail! 10 fotki zbog kojih su slavne dame optužene za loše fotošopiranje

Photoshop je, htjeli mi to ili ne, postao dio naše virtualne svakodnevice. Danas gotovo da i nema osobe, a posebno slavne osobe, koja svoju fotografiju prije objave na društvenim mrežama malo ne "sredi", bilo da stavi neki filter, popravi sitne nesavršenosti na licu ili izbijeli zube.

Ipak, neki od njih idu u krajnost, pa uz pomoć svih mogućih alata Photoshopa pokušaju naglasiti atribute, što nekada prođe neopaženo, a nekada im se omakne i pokoja pogreška.

A unatoč tome što im je na raspolaganju cijela horda vizažista, i slavne dame ponekad posegnu za Photoshopom, no rezultat ne ispadne uvijek onako kako su planirale. Od iskrivljene pozadine po kojoj je očito da je po srijedi Photoshop "fail", do prevelike ruke ili šestog prsta na ruci, napravile smo kompilaciju najvećih Photoshop "failova" slavnih dama. Među njima prednjače sestre Kardashian, no i neke druge slavne dame našle su se na našem popisu - provjeri tko je sve ovdje.

