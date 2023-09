U nedjelju je u New Yorku održano finale teniskog turnira US Open. I dok je Novak Đoković pobijedio Medvedeva, s tribina su njihov okršaj gledale mnoge slavne face. Od Stinga sa suprugom, slavnog komičara Jerryja Seinfelda sa suprugom pa do Matthewa McConaugheyja koji je također došao sa suprugom Camillom. Ono što je mnoge začudilo je i prijateljstvo između Mathhewa i srpskog tenisača.

Naime, nakon pobjede Novak je otrčao svojoj obitelji na tribine, ali i slavnom hollywoodskom glumcu koji je slavio s tenisačem.

Osim Stinga, na tribinama je meč pratio i Justin Timberlake, ali i oskarovka Nicole Kidman sa suprugom Keithom Urbanom. Iako je na trenutke izgledala kao da se smrtno dosađuje dok joj je suprug očito pokušavao objasniti nešto. Ipak prema fanovima je bila dobro raspoložena. No, kao i uvijek Nicole je oduševila stylingom. Jednostavna kombinacija neutralnih tonova odlično joj je stajala. Kratke hlače, bež topić i duža košulja te zlatni nakit, odlično su se uklopili u spoj casual varijante i dašak glamoura.

Justin je kod kuće ostavio suprugu Jessicu Biel, a isto je napravio i Leonardo DiCaprio koji odnedavno ima novu djevojku, manekenku Vittoriju Ceretti. DiCaprio je na teniski meč došao sam. I naravno prvo se skrivao s maskom na licu, no kasnije je na tribinima skinuo masku, no i dalje se pokušavao sakriti od obožavatelja. Razmijenio je tek nekoliko rečenica s kolegicom Sarom Gilbert koja je sjedila ispred njega.

I dok se DiCaprio skriva, Kylie Jenner i njezin novi dečko holivudski glumac Timothée Chalamet više ni ne skrivaju koliko su zaljubljeni. Par je također gledao finale US Opena, no više od svega izmjenjivali su nježnosti pred svima.

Mnogi su komentirali kako je ovakvo ponašanje neprimjerno jer da postoji vrijeme i mjesto za nježnosti, no čini se da Kylie i Timothéeja nije briga.

