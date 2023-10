Fascinantne žene: Najljepše holivudske dame starije od 70. godina

Moderna vremena donose nove stvari za žene diljem svijeta, a percepcija starosti (otpisanosti) je nešto što se mijenja u svim društvima. Naravno mnoge promjene dolaze upravo zbog toga što najpoznatije žene današnjice odlučno mijenjaju stvari. U svakom segmentu društva žene se moraju boriti protiv predrasuda pa je do nedavno glumicama bilo teško ostati u središtu pozornosti ili dobiti kvalitetne uloge ako su prošle određene godine. Mnoge glumice su se nakon 40. rođendana osjećale odbačeno i staro, ali se ipak situacija mijenja. Današnje holivudske dame i nakon 70. rođendana pokazuju da mogu nositi velike projekte, hodati modnim pistama, uživati u stvarima koje im se sviđaju i biti u centru pažnje.

Toliko je nevjerojatnih žena starijih od 70 godina koje ne samo da dokazuju da su godine samo broj, već i da najbolje tek dolazi. Žene poput Jane Fonda, Helen Mirren, Meryl Streep i mnogih drugih pokazuju da je važno voditi brigu o sebi - umu, tijelu i duhu, da je u životu važno se baviti onim što volimo i da godine nisu ograničenje.

Sljedeće žene su inspiracijama ženama svake dobi jer pokazuju kako je autentičnost važna, bez obzira na to što drugi govore, i zbog toga ih jako volimo!

Helen Mirren (78)

Helen Mirren jedna je od onih žena čija je karijera s godinama rasla, kao i njezina popularnost. S godinama je njezina osobnost postala sve izraženija, a njezin stil se pomno prati. Rođena je 1945. godine u Britaniji, a glumom se počela baviti u 60-ima te je osvojila najveće glumačke nagrade poput Oscara, BAFTA-e, Zlatnog globusa, Emmyja i Tonyja. Najviše se pamte njezine uloge u "Gosford Parku" iz 2001., "Kraljici" iz 2007. i "Posljednjoj postaji" iz 2009. godine. No Helen je dokazala i da su godine samo broj i u svijetu ljepote jer je 2014. postala zaštitno lice L'Oreala — ugovor je potpisala sa 69 godina! Osim toga, ruši i mnoge granice, iako mnogi misle da žena u određenim godinama trebaju nositi kratku kosu, Helen Mirren je u osmom desetljeću odlučila nositi jako dugu kosu.

Jane Seymour (72)

Glumicu Jane Seymour, dobitnica Zlatnog globusa i Emmyja, svijet najviše pamti po ulozi liječnice u vestern dramskoj seriji "Dr. Quinn, žena vrač" iz devedesetih godina prošlog stoljeća. Glumila je u filmovima "Live and Let Die", "East of Eden," Onassis: Najbogatiji čovjek na svijetu" i mnogim drugima. Uvijek je bila na popisima najljepših glumica svih vremena i danas osvaja svojoj ljepotom, a zanimljivo je da ima isti broj kilograma kada je imala 17 godine te tvrdi da je tajna njezine mladolikosti u umjerenosti.

Jane Fonda (85)

Jane Fonda je nevjerojatna žena koja i danas ruši mnoge barijere, holivudska sila koja se uvijek vraćala bez obzira na životne probleme. Karijeru je započela na kazališnim daskama i prešla na veliki ekran u 60-ima kada je snimila velike hitove poput "Period of Adjustment" i "Barbarella". Nekoliko puta je najavljivala odlazak u mirovnu, ali i danas radi i snima. Glumica, dobitnica Oscara i politička aktivistica - svijet je osvajala i svojom ljepotom. No osamdesetih postala i "kraljica aerobika" zbog koje su mnoge žene počele vježbati kod kuće. Godine 1982. objavila je svoj prvi video "Workout Jane Fonda", nadahnut njezinom najprodavanijom knjigom, "Workout Book Jane Fonda". Do 1995. godine, Fonda je objavila pet knjiga o vježbanju i trinaest audio programa.

Rita Moreno (91)

Možda mnogi neće vjerovati, ali Rita je rođena 1931. godine. Njezina karijera započela je davnih 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, a tijekom karijere osvojila je velika nagrade poput Oscara. Portorikanska ljepotica glumi i danas, pojavila u remakeu filma "West Side Story" Stevena Spielberga iz 2021. Rita se često nalazi na popisima najljepših glumica i zbog toga što je vrlo vitalna. Tijekom godina naglašava je da jednostavno njeguje kožu, uvijek pije puno vode i voli biti u pokretu, ali i redovito vježba mozak.

Meryl Streep (74)

Njezino ime svi znaju - ona je jedan najboljih glumica svih vremena. Rođena je 1949. godine, debitirala je 1970-ih i danas njezini glumački talent osvaja u različitim formama. Bila je nominirana za 21 put, za Zlatni globus čak 32. puta, za BAFTA-u 15 puta i tako dalje. Svoju prvu nagradu Oscar osvojila je 1979. za ulogu u filmu u "Kramer protiv Kramera". Osvojila je još dva Oscara, a teško je nabrojati sve filmove po kojima gledatelji prepoznaju njezin rad - "Žena francuskog poručnika", "Mostovi okruga Madison" "Vrag nosi Pradu" i mnogi drugi. Godine 2019. Meryl je glumila u velikoj seriji "Big Little Lies", a pridružila se glumačkoj ekipi u trećoj sezoni serije "Only Murders in the Building". No kroz sve te uloge, Meryl Streep je osvajala i svojom ljepotom koja nije nametljiva, a pokazala je i kako se može graciozno starjeti i dalje biti najbolja.

Susan Sarandon (77)

Susan Sarandon rođena je 1946. godine, a aktivnu glumačku karijeru ima još od 1970-ih. Zvijezda filma "Thelma i Louise" i "Bull Durhama" pet je puta nominirana za Oscara, a osvojila ga je 1996. za izvedbu u filmu "Dead Man Walking". No ova holivudska ljepotica nevjerojatno stari te mnoge ljude ostavlja bez daha. Sama kaže da je za "graciozno starenje važne ne pušiti cigarete, puno se smijati, normalno vježbati i ne izlagati se suncu". Kako živi u New Yorku uvijek jako puno hoda, vozi bicikl i trči 30 minuta na traci za trčanje, a često mijenja svoju rutinu i isprobava nove stvari poput boksa.

Goldie Hawn (77)

Goldie Hawn već je više od pet desetljeća jedna od najslavnijih glumica u Hollywoodu. Zvijezda, koja je rođena 1945., proslavila se u kasnim 1960-ima filmom "Cactus Flower" kada je bila nominirana za Oscara. Nastavila je glumiti u hit filmovima tijekom 70-ih, 80-ih i 90-ih, a nakon 15 godina pauze od glume, vratila se na veliki ekran 2017. s glavnom ulogom u filmu "Snatched". Također je poznata po svojoj ljepoti, ali i energiji. Iako je u osmom desetljeću, vrlo je aktivna na društvenim mrežama na kojima pokazuje privatana život, ali i koliko voli ples i smijanje.