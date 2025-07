Haljine na jedno rame su opet IN i pravi chic komad

Jedan rukav manje, ali puno više stila – haljine na jedno rame pravi su ljetni must-have koji spaja jednostavnost s elegantnim dojmom

U ljetnim mjesecima kada tražimo jednostavne, a upečatljive komade koji izgledaju dotjerano i chic uz minimalan trud, haljina na jedno rame pokazuje se kao pun pogodak. Bez obzira biraš li je za svakodnevni izlazak ili posebnu prigodu, ova silueta nosi dozu samopouzdanja, elegancije i modernosti koja nikad ne izlazi iz mode.

Haljina na jedno rame ne traži mnogo – upravo u tome leži njezina čar. Izostanak jedne naramenice dodaje dozu suptilne drame i ženstvenosti, dok istovremeno ostaje profinjena. To je ona vrsta komada koji automatski podiže svaki look, čak i onaj najjednostavniji. Od lepršavih krojeva do onih pripijenih, svaka varijanta ovog kroja nosi posebnu dozu sofisticiranosti.

Iako inspiraciju crpi iz klasičnih grčkih draperija, kroj na jedno rame doživio je pravi preporod ovog ljeta. Na modnim pistama dizajneri su se igrali teksturama i formama – od oštrih linija kod Alaïe, senzualnih vodenastih drapiranja kod Di Petse, do razigranih voluminoznih krojeva u pastelno plavoj i čokoladnoj kod Cheta Loa. No dobra vijest je da za wow efekt nije potrebno hodati pistom – dovoljno je pronaći model koji ti savršeno pristaje i nositi ga s lakoćom.

Ove haljine idealne su za dane kad želiš izgledati sređeno bez previše truda – bilo da ideš na ručak s prijateljicama, romantičnu večeru, gradski festival ili jednostavno šetaš rivom. Lepršavi cvjetni modeli, elegantne monokromatske varijante, mekane pamučne haljine za dan i statement verzije za večer – izbor je ogroman.

U nastavku izdvajamo i neke od najljepših modela iz aktualnih kolekcija high street brendova.

