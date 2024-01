Glumicu Sarah Snook kritizirali su na početku karijere, ali nije popustila pritiscima

Nakon Zlatnog globusa, Emmyja i nagrade Critics Choice za ulogu u seriji "Nasljeđe", danas 36-godišnja glumica Sarah Snook ima puno razloga za slavlje. S ulogom Siobhan 'Shiv' Roy, nasljednice medijskog carstva i ambiciozne kćeri starijeg medijskog magnata, stekla je svjetsku slavu, a privatno je pronašla sreću s devet godina starijim kolegom, komičarem i glumcem Daveom Lawsonom, kojeg je upoznala tijekom pandemije koronavirusa.

Iako se čini da danas živi život kao iz bajke, početak njene karijere bio je prilično težak. Sarah je o tome progovorila u intervjuu za The Sunday Times:

"Jednog dana došla sam na snimanje i pojela komad čokoladne torte koji je bio poslužen glumcima tijekom pauze. Jedna od izvršnih producentica vidjela me kako jedem i poludjela, jer me ranije zamolila da smršavim. Rekla mi je da sam je izdala jer sam joj obećala da ću izbijeliti zube, potamniti kosu i smršavjeti uz pomoć osobnog trenera. Možete zamisliti kako sam se osjećala", rekla je Sarah Snook, koja je pristala na sve te zahtjeve misleći da su to pravila igre u svijetu showbiznisa koja se moraju poštovati, piše Zadovoljna.si.

"Danas znam da to nije tako i da u Hollywoodu ima mjesta za netipične zvijezde, poput mene", zaključila je ova australska glumica.

Za razliku od lika Shiv Roy, koja ne odustaje od dizajnerskih poslovnih odijela, Sarah voli puno opušteniju odjeću. Priznaje da nije luda za modom i da nije najvještija u odabiru kreacija za crveni tepih, a formu održava sječenjem drva na obiteljskoj farmi blizu Melbournea.

